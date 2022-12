Die Stadt Forch­heim weist dar­auf­hin, dass das Ein­woh­ner­mel­de­amt und das Stan­des­amt in der Satt­ler­tor­stra­ße 5 in Forch­heim am Don­ners­tag, 22.12.2022, nur von 08:00 bis 14:00 Uhr geöff­net haben. Ab 14:00 Uhr sind die Schal­ter wegen einer betrieb­li­chen Ver­an­stal­tung geschlos­sen. Die Stadt­ver­wal­tung bit­tet um Ver­ständ­nis. Ver­schie­de­ne Anlie­gen kön­nen auch online über das Bür­ger­ser­vice-Por­tal erle­digt wer­den: Die Adres­se lau­tet www​.bue​r​ger​ser​vice​-por​tal​.de/​b​a​y​e​r​n​/​f​o​r​c​h​h​eim.

Zwi­schen Weih­nach­ten und dem Drei-Königs-Tag (06.01.2023) sind die Ämter außer­halb der Fei­er­ta­ge zu den übli­chen Öff­nungs­zei­ten erreich­bar: Für Ihr Anlie­gen kön­nen Sie ger­ne Ihre Sachbearbeiter*innen in der Stadt­ver­wal­tung per­sön­lich, tele­fo­nisch und per E‑Mail anspre­chen. Ein per­sön­li­cher Besuch ist nach vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung ger­ne mög­lich, bit­te beach­ten Sie auch bei der tele­fo­ni­schen Erreich­bar­keit unse­re Öffnungszeiten:

• Mon­tag – Mitt­woch: 08:00 – 12:00 Uhr

• Don­ners­tag: 08:00 – 17:30 Uhr (durch­ge­hend)

• Frei­tag: 08:00 – 12:00 Uhr

Für das Ein­woh­ner­mel­de­amt und Ord­nungs­amt müs­sen vor­ab kei­ne Ter­mi­ne ver­ein­bart wer­den. Für das Ein­woh­ner­mel­de­amt bit­te beach­ten: 15 Minu­ten vor Ende der Öff­nungs­zei­ten ist Annahmeschluss!