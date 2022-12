Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Advents­kranz in Flammen

Am Sams­tag­vor­mit­tag kam es in Erlan­gen in der Innen­stadt zu einem Klein­brand. In einem dor­ti­gen Mehr­fa­mi­li­en­haus geriet in einer Woh­nung ein auf dem Wohn­zim­mer­tisch ste­hen­der Advents­kranz mit Ker­zen in Brand. Der Klein­brand konn­te noch vor dem Ein­tref­fen der alar­mier­ten Feu­er­wehr von der 61-jäh­ri­gen Bewoh­ne­rin und Nach­barn schnell gelöscht wer­den, so dass es nur bei dem ver­brann­ten Advents­kranz und einer ange­brann­ten Tisch­decke blieb. Die augen­schein­lich unver­letz­te Bewoh­ne­rin wur­de vom Ret­tungs­dienst zur wei­te­ren Abklä­rung in ein Kran­ken­haus verbracht.

Sach­be­schä­di­gung an Kfz

Am Sonn­tag kam es in den frü­hen Mor­gen­stun­den in Erlan­gen in der Innen­stadt zu einer Sach­be­schä­di­gung an einem Kfz. Am Thea­ter­platz wur­de an einem ord­nungs­ge­mäß gepark­ten Pkw der Mar­ke Fiat mut­wil­lig ein Außen­spie­gel beschä­digt. Ein Bür­ger hat­te den Täter bei sei­ner Tat beob­ach­tet und sprach die­sen des­halb an. Dar­auf­hin flüch­te­te der Van­da­le mit sei­ner männ­li­chen Begleit­per­son. Die alar­mier­ten Poli­zei­strei­fen konn­ten den Täter bei der sofort durch­ge­führ­ten Fahn­dung nicht mehr antref­fen. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beträgt etwa 200 Euro. Die Poli­zei hat ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Sach­be­schä­di­gung an einem Kfz eingeleitet.

Laden­die­bin erwischt

Am Sams­tag­mit­tag ereig­ne­te sich in Erlan­gen in der Innen­stadt ein Laden­dieb­stahl. In einem dor­ti­gen Dro­ge­rie­markt hat­te eine 23-jäh­ri­ge Frau aus Erlan­gen eine Gesichts­creme in ihre mit­ge­führ­te Hand­ta­sche gesteckt. An der Laden­kas­se bezahl­te sie ande­re Waren, jedoch nicht die Gesichts­creme im Wert von 12 Euro. Der auf­merk­sa­me Laden­de­tek­tiv hat­te den Dieb­stahl beob­ach­tet und hielt die Frau nach dem Ver­las­sen des Dro­ge­rie­markts auf. Die Erlan­ge­rin wur­de anschlie­ßend einer ange­for­der­ten Poli­zei­strei­fe über­ge­ben. Die Poli­zei hat gegen die Die­bin ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahl eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall mit 3 Verletzten

Herolds­berg – Auf der Bun­des­stra­ße B2 ereig­ne­te sich zwi­schen Herolds­berg-Nord und Herolds­berg-Mit­te am 17.12.2022, gegen 09.40 Uhr, ein Ver­kehrs­un­fall mit drei Ver­letz­ten. Eine 41-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin aus Kalch­reuth hat­te eine Fahr­zeug­pan­ne. Sie hielt ihr Fahr­zeug an und stand halb auf dem Grün­strei­fen und halb auf der Fahrbahn.

Kurz dar­auf fuhr eine 18-jäh­ri­ge Frau aus Igen­s­dorf mit ihrem Pkw auf der B2 von Eschen­au in Rich­tung Herolds­berg. Auf­grund der tief­ste­hen­den Son­ne und der spie­geln­den Fahr­bahn über­sah sie das Pan­nen­fahr­zeug und fuhr auf die­ses auf.

Durch den Ver­kehrs­un­fall wur­den die Unfall­ver­ur­sa­che­rin und zwei Frau­en aus dem Pan­nen­fahr­zeug leicht ver­letzt. Sie wur­den durch Ret­tungs­dien­ste in umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser ver­bracht, konn­ten die­se aber nach ambu­lan­ter Behand­lung wie­der ver­las­sen. Ein Klein­kind aus dem Pan­nen­fahr­zeug wur­de glück­li­cher­wei­se nicht ver­letzt. Die ver­letz­ten Per­so­nen wur­den bis zum Ein­tref­fen des Ret­tungs­dien­stes durch Erst­hel­fer und die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Herolds­berg betreut.

An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Sie muss­ten von Abschlepp­dien­sten gebor­gen und abge­schleppt werden.

Die B 2 war für eine Dau­er von ca. 1 Stun­de in bei­de Fahrt­rich­tun­gen gesperrt. Der Ver­kehr wur­de durch die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Herolds­berg an den Anschluss­stel­len Herolds­berg-Nord und Herolds­berg-Mit­te abgeleitet.

Ver­kehrs­un­fall im Begegnungsverkehr

Kalch­reuth – Am 17.12.2022, gegen 15:45 Uhr, kam es in Kalch­reuth in der Herolds­ber­ger Stra­ße auf Höhe der dor­ti­gen Apo­the­ke zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Trak­tor und einem PKW. Ein Anbau­teil des Trak­tors rag­te auf die gegen­über­lie­gen­de Fahr­bahn­sei­te und stieß gegen den lin­ken Außen­spie­gel des ent­ge­gen­kom­men­den PKW. Durch den Anstoß wur­de der Spie­gel leicht beschä­digt und es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 300€. Der Trak­tor fuhr anschlie­ßend wei­ter. Auf­grund der Grö­ße des Fahr­zeugs ist es durch­aus mög­lich, dass der Fahr­zeug­füh­rer des Trak­tors den Anstoß nicht bemerkte.

Da zum Trak­tor sowie des­sen Kenn­zei­chen kei­ner­lei Hin­wei­se vor­lie­gen, wird gebe­ten sol­che der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, Tel. 09131 760514, mit­zu­tei­len, sofern sie sol­che besitzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Unfall­ver­ur­sa­cher woll­ten fliehen

Ein Paket­zu­stel­ler hat am Sams­tag­abend um 18.45 Uhr in Etzels­kir­chen in der Franz-Liszt-Stra­ße eine Gar­ten­mau­er ange­fah­ren und so Sach­scha­den in Höhe von 500 Euro ver­ur­sacht. Sein Vor­ha­ben, sich wegen sei­nes Zeit­drucks der Scha­den­re­gu­lie­rung zu ent­zie­hen wie er spä­ter zugab, wur­de von der Ehe­frau des Eigen­tü­mers der Mau­er jedoch ver­hin­dert, indem sie sich dem Fahr­zeug in den Weg stellte.

Der Fah­rer eines Klein­trans­por­ters ver­ur­sach­te am Sams­tag um 14.35 Uhr zwi­schen Ster­pers­dorf und Schwar­zen­bach einen Scha­den in Höhe von 500 Euro am Spie­gel eines gegen­kom­men­den Pkws, obwohl die­ser noch nach rechts auf das Ban­kett aus­ge­wi­chen war. Der geschä­dig­te Auto­fah­rer muss­te dem Unfall­ver­ur­sa­cher dann erst noch bis Schwar­zen­bach hin­ter­her fah­ren, weil die­ser nicht an der Unfall­stel­le gehal­ten hat­te. Des­halb wird der 21jährige, neben der Unfall­ver­ur­sa­chung selbst, wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort angezeigt.

Bei der Poli­zei Höchstadt ging am Sams­tag um 14.35 Uhr eine Mit­tei­lung über einen Pkw Fah­rer ein, der äußerst unsi­cher fuhr und even­tu­ell in der Etzels­kir­che­ner Stra­ße einen ent­ge­gen kom­men­den Pkw gestreift haben könn­te. Bei der Kon­trol­le des 70jährigen Auto­fah­rers erwies er sich dann aber als ver­kehrs­tüch­tig. Der Mann war, sei­nen Anga­ben zufol­ge, durch die Son­ne geblen­det wor­den. Ob eine Berüh­rung sei­nes Fahr­zeu­ges mit einem ent­ge­gen kom­men­den Fahr­zeug statt­ge­fun­den hat, konn­te nicht fest­ge­stellt, aber auch nicht sicher aus­ge­schlos­sen werden.

Frau bei Wen­de­ma­nö­ver verletzt

Beim Wen­den stieß ein 25jähriger Auto­fah­rer am Sams­tag­abend gegen 18.45 Uhr rück­wärts gegen eine 37jährige, die dabei ver­letzt und mit dem Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus gebracht wur­de. Der Unfall ereig­ne­te sich wäh­rend des Lich­ter­zu­ges in Höchstadt in der Ein­mün­dung der Hir­ten­gas­se zur Gro­ßen Bauerngasse.