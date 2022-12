Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Schau­fen­ster beschädigt

BAM­BERG. Am Sams­tag­abend um 18.44 Uhr wur­de im Kiosk Snap n Snack ein Schau­fen­ster beschä­digt. Die Ver­ur­sa­cher, eine Grup­pe von meh­re­ren Jugend­li­chen flüch­te­ten im Anschluss. Der Eigen­tü­mer bleibt nun auf einem Scha­den von ca. 2500 EUR sit­zen. Hin­wei­se dies­be­züg­lich nimmt die Poli­zei Bam­berg unter Tel. 0951/ 9129–210 entgegen.

Pkw über­se­hen

BAM­BERG. Am Sams­tag­abend gegen 20.40 Uhr kam es am Ber­li­ner Ring zu einem Ver­kehrs­un­fall. Der Fah­rer eines Audi Q3 über­sah beim Abbie­ge­vor­gang ein ent­ge­gen­kom­men­des Fahr­zeug. Bei dem Ver­kehrs­un­fall wur­de nie­mand ver­letzt, es ent­stand jedoch ein Sach­scha­den von ca. 18000 EUR. Bei der anschlie­ßen­den Unfall­auf­nah­me stell­ten die Poli­zei­be­am­ten fest, dass der Unfall­ver­ur­sa­cher unter Alko­hol­ein­fluss stand. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab 1,04 Pro­mil­le. Der Audi­fah­rer muss­te sei­nen Füh­rer­schein abge­ben. Zudem kommt eine Straf­an­zei­ge auf­grund Gefähr­dung im Stra­ßen­ver­kehr auf ihn zu.

Gepark­ter angefahren

BAM­BERG. Im Zeit­raum vom 13.12.–17.12.22 wur­de in der Trim­berg­stra­ße 6 ein schwar­zer Ford Focus ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ver­ließ die Unfall­stel­le, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu küm­mern. Am Ford Focus ent­stand ein Scha­den von ca. 1000 EUR. Zeu­gen, die den Unfall beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Pkw gerammt

BAM­BERG. Am Sams­tag kam es gegen 13.50 Uhr zu einer Nöti­gung im Stra­ßen­ver­kehr. Ein schwar­zer VW Polo und ein schwar­zer BMW X3 fuh­ren von Geisfeld kom­mend ins Stadt­ge­biet Bam­berg ein. Hier wur­de der Fah­rer des BMW fast bis zum Still­stand aus­ge­bremst. Im wei­te­ren Ver­lauf kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einem Sach­scha­den von mind. 5000 EUR. Der Fah­rer des VW Polo flüch­te­te im Anschluss über die Armee­stra­ße in Rich­tung Moos­stra­ße. Die Poli­zei Bam­berg sucht nach Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­tet haben. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/ 9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Alko­ho­li­siert die Kon­trol­le über sei­nen Pkw verloren.

AMLING­STADT. Kurz nach Mit­ter­nacht ver­lor ein 43-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer auf der Kreis­stra­ße BA 25 zwi­schen Hirschaid und Amling­stadt die Kon­trol­le über sei­nen VW Cad­dy. Der Pkw kam nach links ab, tou­chier­te ein Ver­kehrs­zei­chen und über­schlug sich. Der Fahr­zeug­füh­rer wur­de leicht ver­letzt und muss­te im Anschluss noch im Kran­ken­haus behan­delt wer­den. Bei der Unfall­auf­nah­me wur­de wei­ter­hin beim 43-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer Alko­hol­kon­sum fest­ge­stellt, ein Alko­test ergab einen AAK-Wert von 1,02 Pro­mil­le. Dem 43-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren und ein Ent­zug der Fahr­erlaub­nis. Am Pkw ent­stand ein wirt­schaft­li­chen Total­scha­den i.H.v. 4.000,- EUR und an den Ver­kehrs­zei­chen ein Scha­den i.H.v. 300,- EUR.

Mit zu hoher Geschwin­dig­keit in die Rechtskurve

STÜ­BIG. Ein 31-jäh­ri­ger Mann kam in der St.-Martin-Straße in der Rechts­kur­ve mit zu hoher Geschwin­dig­keit von der Stra­ße ab. Der Fahr­zeug­füh­rer blieb unver­letzt, an sei­nem VW Polo ent­stand ein Scha­den i.H.v. 1.500,- EUR und muss­te von der Unfall­stel­le abge­schleppt wer­den. Dem Fahr­zeug­füh­rer erwar­tet nun ein Bußgeldverfahren.

Nach Unfall geflüchtet

BUR­GEL­LERN. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de in der Stra­ße „Trieb­weg“ ein gepark­ter oran­ge­far­be­ner Renault Twin­go von einem bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug ange­fah­ren und ein Scha­den i.H.v. 2.000,- EUR ver­ur­sacht. Das flüch­ti­ge Fahr­zeug hat einen Unfall­scha­den hin­ten rechts. Wer hat den Unfall bemerkt und kann zum Fahr­zeug und/​oder Fahr­zeug­füh­rer Hin­wei­se geben? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter Tel.: 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Aus der Kur­ve geflogen!

Bamberg/​A 73. Auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit kam am Sams­tag­nach­mit­tag ein 33-jäh­ri­ger Opel­fah­rer an der Anschluss­stel­le Mem­mels­dorf von der Fahr­bahn ab. Im Kur­ven­be­reich in Fahrt­rich­tung Feucht geriet er bei win­ter­li­chen Stra­ßen­ver­hält­nis­sen ins Schleu­dern und krach­te gegen die Außen­schutz­plan­ke. Der Scha­den beträgt ca. 3.500,- Euro, der Fah­rer blieb zum Glück unverletzt.

Schild umge­fah­ren und abgehauen!

Bamberg/​A73. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag woll­te ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer an der Aus­fahrt Bam­berg-Ost von der A 73 in Rich­tung Süden abfah­ren. Auf­grund von Glät­te geriet er ins Schleu­dern und über­fuhr ein Ver­kehrs­zei­chen. Ohne sich um den Scha­den in Höhe von ca. 150,- Euro zu küm­mern ent­fern­te er sich anschlie­ßend von der Unfall­stel­le. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter der Ruf­num­mer 0951/9129–510 zu melden.

Ein­ge­fah­ren und sofort überholt!

Hirschaid/​A73. Am Frei­tag­abend fuhr eine 35-jäh­ri­ge Kia-Fah­re­rin an der Anschluss­stel­le Hirschaid in die Auto­bahn in Rich­tung Feucht ein. Um einen vor­aus­fah­ren­den Lkw zu Über­ho­len wech­sel­te sie direkt auf den lin­ken Fahr­strei­fen. Sie über­sah hier­bei einen dort bereits fah­ren­den 41-jäh­ri­gen Fah­rer eins Pkw Ford. Die­ser konn­te einen Zusam­men­stoß nicht mehr ver­mei­den. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer blie­ben unver­letzt, der Sach­scha­den beträgt ca. 15.000,- Euro.

Zu schnell unterwegs!

Zapfendorf/​A73. Am Sams­tag­nach­mit­tag fuhr ein 52-jäh­ri­ger mit sei­nem Renault mit Anhän­ger auf der A 73 in Rich­tung Suhl. Auf der Lei­ter­bach­tal­brücke schau­kel­te sich der Anhän­ger auf. Das Gespann geriet außer Kon­trol­le und prall­te gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke. Ver­letzt wur­de zum Glück nie­mand, der Sach­scha­den wird von der Ver­kehrs­po­li­zei auf ca. 8.000,- Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

E‑Bike aus Gara­ge entwendet

Speichersdorf/​Zeulenreuth, Lkr. BAY­REUTH: Bis­lang unbe­kann­te Täter ent­wen­de­ten im Zeit­raum von Sonn­tag, 11.12.2022, 15:00 Uhr bis Don­ners­tag, 15.12.2022, 16:00 Uhr, aus einer ver­sperr­ten Gara­ge in Zeu­len­reuth ein Pedel­ec-Her­ren­rad – ohne Akku – samt Fahrradhelm.

Das Fahr­rad hat­te einen Wert von 3750 Euro.

Die Poli­zei Bay­reuth-Land ermit­telt wegen beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls und bit­tet Zeu­gen, die im Bereich Zeu­len­reuth ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht haben und sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, sich unter der Tele­fon­num­mer 0921/506‑2230 zu melden.

Sach­be­schä­di­gung durch Brand­le­gung an Pkw

Mistel­gau, Lkr. BAY­REUTH: Bis­lang unbe­kann­te Täter zün­de­ten die Front­schei­ben­ab­deckung eines Pkw an, wel­cher am 17.12.2022, gegen 23:40 Uhr, am Fahr­bahn­rand vor dem Sport­heim des SV Mistel­gau abge­stellt war. Dort fand zu die­sem Zeit­punkt eine Weih­nachts­fei­er statt. Der Fahr­zeug­hal­ter konn­te von einem Zeu­gen recht­zei­tig dar­auf hin­ge­wie­sen wer­den, sodass die­ser die Abdeckung noch ent­fer­nen konn­te, bevor ein grö­ße­rer Scha­den am Fahr­zeug entstand.

Die Poli­zei Bay­reuth-Land ermit­telt wegen einer Sach­be­schä­di­gung durch Brand­le­gung und bit­tet Zeu­gen, wel­che sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, sich unter der Tele­fon­num­mer 0921/506‑2230 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

Frän­ki­sche Schweiz – Im Lau­fe der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag geriet ein 18-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer auf­grund eis- und schnee­glat­ter Fahr­bahn sowie auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit auf der Zufahrt­stra­ße zum Flug­platz Burg Feu­er­stein ins Schleu­dern. Der jun­ge Fah­rer kam nach rechts von der Fahr­bahn ab und prall­te mit sei­nem Pkw gegen die dor­ti­ge Schutz­plan­ke. Zum Glück blieb der Fah­rer des BMW unver­letzt. An sei­nem Pkw ent­stand jedoch mit 10.000 EUR wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Der ent­stan­de­ne Scha­den an der Schutz­plan­ke beläuft sich auf 1000 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

FORCH­HEIM. Auf der Staatstra­ße zwi­schen Forch­heim und Ker­s­bach kam am Sams­tag gegen 16.30 Uhr eine 19-jäh­ri­ge VW-Fah­re­rin aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che nach rechts von der Fahr­bahn ab und fuhr gegen eine Leit­plan­ke. Die Fah­re­rin kam schwer­ver­letzt in ein Kli­ni­kum, es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 3700 Euro.

Unfall­fluch­ten

NEUN­KIR­CHEN a.BRAND. Am Sams­tag kam es in der Forch­hei­mer Stra­ße gegen 16.40 Uhr zu einem Streif­vor­gang zwi­schen zwei Fahr­zeu­gen. Hier­bei wur­de an einem sil­ber­nen Opel Signum der lin­ke Außen­spie­gel abge­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich mit sei­nem wei­ßen Opel Astra von der Unfall­stel­le obwohl ein Fremd­scha­den von ca. 500 Euro ent­stand. Das Unfall­ge­sche­hen wur­de durch eine Dash-Cam auf­ge­zeich­net. Somit konn­te das Ver­ur­sach­er­fahr­zeug ermit­telt wer­den. Wei­te­re Ermitt­lun­gen folgen.

Dieb­stäh­le

FORCH­HEIM. Aus dem Hof­raum eines Anwe­sens im Krot­ten­tal wur­de in der Zeit vom 13.12. bis 14.12. ein schwarz/​blaues Moun­tain­bike ent­wen­det. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Damen­toi­let­te beschädigt

BAD STAF­FEL­STEIN Durch einen oder meh­re­re noch unbe­kann­te Täter wur­de die Damen­toi­let­te des Kur­parks beschä­digt und ver­un­rei­nigt. Wer kann Hin­wei­se auf den oder die Täter geben? Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Ver­kehrs­un­fall­flucht geklärt

LICH­TEN­FELS Zu einem Ver­kehrs­un­fall kam es am Sams­tag­mor­gen im Stadt­teil Wein­gar­ten. Ein zunächst unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer stieß hier­bei gegen ein Ver­kehrs­schild „Vor­fahrt gewäh­ren“ und ent­fern­te sich im Anschluss von der Unfall­stel­le. Der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe gelang es dar­auf­hin, einen 34 jäh­ren Mann als Ver­ur­sa­cher des Unfal­les zu ermit­teln. Die­ser muss sich nun vor dem Gesetz verantworten.

Mann ange­grif­fen

LICH­TEN­FELS Zu einem unge­wöhn­li­chen Zwi­schen­fall kam es am Sams­tag­vor­mit­tag im Stadt­teil Degen­dorf. Ein noch unbe­kann­ten Mann griff den Geschä­dig­ten unver­mit­telt an den Hals und würg­te die­sen kurz­zei­tig. Im Anschluss ent­fern­te sich der Mann mit sei­nen Hun­den. Wer kann Hin­wei­se zu dem Tat­ge­sche­hen oder dem Täter geben? Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Laden­die­bin gestellt

LICH­TEN­FELS Eine 71jährige Frau konn­te Sams­tag­mit­tag von einer Mit­ar­bei­te­rin eines Beklei­dungs­ge­schäf­tes in der Lich­ten­fel­ser Innen­stadt dabei beob­ach­tet wer­den, wie die­se einen Pull­over von der Außen­aus­la­ge nahm und mit die­sem davon lief. Nur durch die auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­te­rin, die der Die­bin hin­ter­her lief, konn­te der Dieb­stahl unter­bun­den wer­den. Die Täte­rin muss sich nun vor dem Gesetz verantworten.

Mann vor Dis­ko­thek geschlagen

BURG­KUNST­ADT Zu einer Kör­per­ver­let­zung kam es in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag vor einer Dis­ko­thek. Ein noch unbe­kann­ter Täter schlug einem 24 jäh­ri­gen Mann mit der Faust ins Gesicht, wodurch die­ser nicht uner­heb­lich ver­letzt wur­de. Im Anschluss ent­fern­te sich der unbe­kann­te Mann. Wer kann Hin­wei­se zu dem Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.