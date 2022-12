Trom­pe­ten­schall und Orgel­klang zum Jah­res­be­ginn 2023

Am 1. Janu­ar 2023 um 16 Uhr fin­det in der Schloss­kir­che Bay­reuth – Bestand­teil des Mark­gräf­li­chen Ensem­bles im Her­zen von Bay­reuth – das tra­di­tio­nel­le fest­li­che Neu­jahrs­kon­zert statt. Die Schloss­kir­che Bay­reuth erstrahlt nach der umfas­sen­den Sanie­rung in mark­gräf­li­chem Glanz und begei­stert alle Besu­cher! Das Neu­jahrs­kon­zert ist seit vie­len Jah­ren eine Insti­tu­ti­on zum kul­tu­rel­len Jah­res­auf­takt in Bay­reuth! Eine Ein­tritts­kar­te ist auch ein idea­les Weih­nachts­ge­schenk für Fami­lie, Freun­de und Ver­wand­te! Regio­nal­kan­tor Seba­sti­an Ruf und das Blech­blä­ser­en­sem­ble Bava­ri­an Brass bie­ten ein schwung­vol­les Pro­gramm vom Barock bis zur Moder­ne mit Wer­ken u. a. von Marc-Antoi­ne Char­pen­tier, Georg Fried­rich Hän­del, Edward Elgar und Vangelis.

Ein­tritts­kar­ten sind erhält­lich an der Thea­ter­kas­se Bay­reuth, im Pfarr­bü­ro der Schloss­kir­che Bay­reuth oder über reser­vix: https://www.reservix.de/tickets-neujahrskonzert-in-derschlosskirche-bavarian-brass-und-sebastian-ruf-orgel-in-bayreuthschlosskirche-am‑1–1‑2023/e2024010.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen – auch zum Pro­gramm des Kon­zerts – erhal­ten Sie über unse­re Home­page: https://​schloss​kir​chen​mu​sik​-bay​reuth​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​a​l​l​e​t​e​r​m​i​n​e​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​/​N​e​u​j​a​h​r​s​k​o​n​z​e​rt- 2023.01.01/?instancedate=1672585200000