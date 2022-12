Hefestol­len – tra­di­tio­nell in der Weih­nachts­bäcke­rei und doch schnell gemacht

„Lei­se rie­selt der Schnee. Still und starr ruht der See…“ – So ruhig und besinn­lich ist es lei­der nicht immer in der Vor­weih­nachts­zeit. Geschen­ke wol­len besorgt, Ver­wand­te ein­ge­la­den und der letz­te Block Arbeit noch vor den Fei­er­ta­gen erle­digt werden.

Zwi­schen all die­sen Din­gen ist es manch­mal gar nicht so ein­fach zur Ruhe zu kom­men und sich aus­gie­big der Weih­nachts­bäcke­rei zu widmen.

Christ­stol­len – ein Klassiker

Doch gera­de ein Christ­stol­len ist eine all­seits belieb­te Geschich­te. Vor allem hier in Deutsch­land ist er ein abso­lu­ter Klas­si­ker und wird in vie­len Fami­li­en tra­di­tio­nell jedes Jahr nach dem eige­nen Rezept gebacken. „Ein guter Christ­stol­len muss auf jeden Fall vier Wochen zie­hen, bevor man ihn essen kann.“ Die­sen Satz hat fast jeder schon­mal gehört.

„Doch was die mei­sten Men­schen nicht wis­sen ist, dass man ihn direkt nach dem Aus­küh­len ver­zeh­ren kann und eben nicht die berühm­ten vier Wochen war­ten muss. Er schmeckt auch ohne lan­ge Ruhe­zeit sehr gut und ist knusp­rig. Es ist also noch nicht zu spät einen Stol­len zu backen.“, sagt Caro­la Scham­ber­ger, Leh­re­rin für Küchen­pra­xis an Land­wirt­schafts­schu­le Bam­berg, Abtei­lung Haus­wirt­schaft. Das nach­fol­gen­de Rezept stammt von Petra Gräf-Schmitt, einer der Stu­die­ren­den des aktu­el­len Seme­sters an der Haus­wirt­schafts­schu­le. Es wird bereits seit meh­re­ren Genera­tio­nen weitergegeben.

Hefe-Christ­stol­len á la Antonia

Zuta­ten für 2 Stollen

1 kg Mehl

180 g Zucker

250 g Butter

1 Pck. Zitronat

1 Pck. Orangeat

125 g gemah­le­ne Nüsse

250 g Rosi­nen (in Rum eingeweicht)

2 Pck. fri­sche Hefe

¼ l Milch

2 Eier

1 Pri­se Salz

1 EL Schweinefett

Zube­rei­tung:

Rüh­ren Sie einen Vor­teig aus war­mer Milch, Zucker und Hefe an und las­sen die­sen gehen.

Im Anschluss wird der Vor­teig mit dem Mehl, rest­li­chen Zucker und Milch, sowie den Eiern und der Pri­se Salz ver­rührt. Danach kommt das Fett hin­zu. Geben Sie jetzt die rest­li­chen Zuta­ten dazu und kne­ten einen Teig. Dabei ist es wich­tig, dass die­ser sehr gut durch­ge­kne­tet wird. Danach muss er noch­mals gehen.

Jetzt kön­nen die zwei Stol­len geformt wer­den. Wenn die­se auf dem Blech lie­gen, müs­sen sie noch­mals min­de­stens zehn Minu­ten gehen.

Dann kom­men die Stol­len für zehn Minu­ten bei 200° C Ober- und Unter­hit­ze in den vor­ge­heiz­ten Ofen. Für die rest­li­che Back­zeit (65 Minu­ten) wer­den sie bei 175° C gebacken.

Nach dem Backen küh­len die Stol­len ca. zehn Minu­ten aus und wer­den anschlie­ßend mit hei­ßer But­ter bepinselt.

Viel Freu­de beim Backen und eine entspannte(re) Weihnachtszeit!