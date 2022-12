Wenn Frau Hol­le Über­stun­den schiebt, sind auch die Kolleg*innen vom Bau- und Grün­be­trieb der Stadt Forch­heim im Dau­erein­satz, um Stra­ßen sowie Rad- und Fuß­we­ge im Stadt­ge­biet Forch­heim ver­kehrs­si­cher zu hal­ten.

„Alles was rol­len kann, rollt momen­tan“, sagt Chri­sti­an Höhn, Lei­ter des Bau­hofs der Stadt Forch­heim, ins­ge­samt sind aktu­ell 24 Fahr­zeu­ge im Dau­er­ein­satz. 90 Mit­ar­bei­ten­de sind im Drei-Schicht-Betrieb unter­wegs, um die Stra­ßen eis­frei und verkehrs­si­cher zu hal­ten. Mit rund 700 Ton­nen Streu­salz ist das Salz­la­ger gut gefüllt. Da die Stadt seit vie­len Jah­ren einen umwelt­freund­li­chen Win­ter­dienst durch­führt, ste­hen zusätz­lich noch ande­re Streu­mit­tel wie etwa Ton-Gra­nu­lat zur Ver­fü­gung, um den Salzanteil so gering wie möglich zu hal­ten. Die Strecke, die es zu bear­bei­ten gilt, ist dabei enorm: Rund 110 Kilo­me­ter (das ist ver­gleich­bar mit einer Ent­fer­nung von Forch­heim bis nach Ingolstadt) an Haupt- und Durch­gangs­stra­ßen, Radwe­ge sowie gefähr­de­te Gefällstrecken gilt es zu betreu­en. Dafür wur­den soge­nannte Streu­gebiete aus­ge­wie­sen und die­se nach Dringlich­keits­stu­fen unter­teilt, so dass gefah­ren­rei­che und ver­kehrs­wich­ti­ge Stra­ßen vor­ran­gig gestreut bzw. bei Schnee­fall geräumt werden.