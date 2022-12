Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Bay­reuth hat zum zwei­ten Mal an alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 3. Klas­sen in Bay­reuths Grund­schu­len das Arbeits­heft „Feu­er und Flam­me“ ver­teilt. „Die Brand­schutz­er­zie­hung zu unter­stüt­zen ist unser Ziel, das wir neben der Kin­der- und Jugend­feu­er­wehr mit die­ser Akti­on unter­stüt­zen“, so Tho­mas Bauske Vor­stand der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bay­reuth. „Die Reso­nanz aus den Schul­fa­mi­li­en nach dem ersten Jahr war nur posi­tiv und uns des­halb auch eine Ver­pflich­tung“ erklärt Ralph Herr­mann, Stadt­brand­rat, die Fort­füh­rung. Vie­le Unter­neh­men mach­ten die­se beson­de­re Akti­on wie­der mög­lich. Kar­dio­lo­ge Basti­an Prie­mer war einer davon, weil er selbst bei der Feu­er­wehr in sei­ner Hei­mat­stadt aktiv war und weiß, wie wich­tig es ist so früh wie mög­lich anzufangen.

Im Bild die Grund­schul­leh­re­rin­nen Simo­ne Zeug und Lui­sa Häß­ler mit den Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Klas­sen 3a und 3g der Gra­ser­schu­le sowie Kar­dio­lo­ge Basti­an Prie­mer, Feu­er­wehr-Vor­stand Tho­mas Bauske und Stadt­brand­rat Ralph Herrmann.