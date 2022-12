In sei­ner Funk­ti­on als Vor­sit­zen­der des Zweck­ver­ban­des Berufs­fach­schu­le für Musik und Sing- und Musik­schul­werk Ober­fran­ken hat Land­rat Klaus Löff­ler Ulri­ke Hüne­feld gra­tu­liert, die auf 25 Dienst­jah­re im öffent­li­chen Dienst zurück­blicken kann.

Land­rat Löff­ler, der auch Glück­wün­sche im Namen von Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm über­mit­tel­te, bezeich­ne­te sie als wich­ti­ge Stüt­ze in der Ein­rich­tung: „Man merkt, dass Sie sich mit der Musik­schu­le iden­ti­fi­zie­ren und dafür ‚bren­nen‘.“ Nicht uner­wähnt las­sen woll­te Löff­ler, dass sie auch Sta­bi­li­tät in schwie­ri­gen Zei­ten zei­ge – gera­de wäh­rend der Ent­wick­lun­gen und Ver­än­de­run­gen in all den Jah­ren. Ein Schwer­punkt ihres Wir­kens sei auch die Arbeit mit Kin­dern und Jugend­li­chen, die der Land­rat sehr begrüße.

Stell­ver­tre­ten­der Schul­lei­ter Manu­el Grund wür­dig­te neben dem lang­jäh­ri­gen Wir­ken der Musik­leh­re­rin beson­ders deren Ein­satz im Bereich des Kon­zert­ma­nage­ments, was von gro­ßer Bedeu­tung sei. Für den Per­so­nal­rat gra­tu­lier­te Hel­ma Hein­ke­le, wobei sie auch die Zuver­läs­sig­keit ihrer Kol­le­gin in den Vor­der­grund stellte.

Per­so­nal­re­fe­rent Chri­sti­an Neu­bau­er bezeich­ne­te es als etwas ganz Beson­de­res, wenn Beschäf­tig­te ihrem Arbeit­ge­ber über eine solch lan­ge Zeit die Treue hal­ten. Zum Aus­druck brach­te er auch die Wert­schät­zung für ihre Leistungen.