Per­sön­li­cher Abfall­ka­len­der und Infor­ma­ti­ons­blatt zur Abfall­wirt­schaft 2023 sind online abrufbar

Wer sich über die Abfall- und Wert­stoff­ent­sor­gung im kom­men­den Jahr infor­mie­ren möch­te, kann dies jetzt wie­der mit Hil­fe des Infor­ma­ti­ons­blatts zur Abfall­wirt­schaft 2023 der Stadt Bay­reuth sowie mit seinem per­sön­li­chen Abfall­ka­len­der für das neue Jahr tun. Bei­de ste­hen online unter https://​stadt​bau​hof​.bay​reuth​.de/​a​b​f​a​l​l​/​a​b​f​a​l​l​b​e​r​a​t​u​ng/ zur Ver­fü­gung. Das Infor­ma­ti­ons­blatt ist zudem an zahl­rei­chen Ver­teilstel­len im Stadt­ge­biet zu haben. Der Stadt­bau­hof bit­tet Bay­reuths Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Online-Ange­bote zu nut­zen. Dies hilft, wert­vol­le Res­sour­cen und damit die Umwelt zu scho­nen. Die Printauf­la­ge wur­de daher deut­lich redu­ziert. Im Infor­ma­ti­ons­blatt zur Abfall­wirt­schaft fin­den Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auch 2023 alles Wis­sens­wer­te rund um die Ent­sor­gung von Abfällen und Wert­stof­fen, sowie Tipps, wie sich Abfäl­le in der Stadt Bay­reuth ver­mei­den las­sen. So sind unter ande­rem die Öff­nungs­zeiten des Wert­stoff­hofs, der Rest­stoff­de­po­nie Hein­ers­grund und ande­rer Ent­sor­gungs­ein­rich­tun­gen auf­ge­li­stet, auch alle wich­ti­gen Tele­fon­num­mern der Abfall­wirt­schaft sind dort zu fin­den.

Per­sön­li­cher Onl ine - Abfall­ka­len­der

Mit Hil­fe des Online-Dien­stes „Abfall­ka­len­der“ kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger für ihre Adres­se einen über­sicht­li­chen Abfall­ka­len­der im DIN-A4 For­mat erstel­len. In die­sem Abfall­ka­len­der wer­den die Ent­lee­run­gen der Rest- und Bio­müll­ton­nen, der Blau­en Papier­ton­ne und die Abho­lung des Gel­ben Sacks inklu­si­ve der Termin­ver­schie­bun­gen durch Feiertage ange­zeigt. Auch die Ter­mi­ne für die Christ­baumsamm­lun­gen sind ent­hal­ten. Wer Pro­ble­me mit der Erstel­lung sei­nes Abfall­ka­len­ders hat, kann sich ger­ne an die Abfall­be­ra­tung des Stadt­bau­hofs, Tele­fon 0921 25–1842, wenden.

Anpas­sung der Abfuhr­ta­ge für Rest- und Bio­müll ab 30. Januar

Im Stadt­ge­biet gibt es bei­na­he dop­pelt so vie­le Rest­müll- wie Bio­müll­ton­nen. Daher ist es not­wen­dig die Abhol­ta­ge der Müll­ab­fuhr anzu­pas­sen. Ab 30. Janu­ar kom­men­den Jah­res wer­den die Rest­müll­ton­nen in unge­ra­den Kalen­der­wo­chen und am Mon­tag in gera­den Kalen­der­wo­chen geleert. Die Lee­rung der Bio­müll­ton­nen erfolgt von Diens­tag bis Frei­tag in gera­den Kalen­der­wo­chen. Die Abho­lung der Gel­ben Säcke und die Lee­rung der Blau­en Papier­ton­nen blei­ben unverändert.



Online-Dien­ste des Stadt­bau­hof Bayreuth

Die Abfall­be­ra­tung des Stadt­bau­hofs macht in die­sem Zusam­men­hang auf die Abfall-App der Stadt Bay­reuth auf­merk­sam. Mit ihr hat man alle Abfuhr­ter­mi­ne im Blick und wird auto­ma­tisch an den näch­sten Ter­min erin­nert. Mit der Sperr­müll­funk­ti­on kann dar­über hin­aus ein frei­er Ter­min gebucht wer­den, zu dem Sperr­müll abge­holt wird.