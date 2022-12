Titel ver­tei­digt

Am vier­ten Advents­wo­chen­en­de war BAUR SV-Nach­wuchs­ta­lent Juli­an Win­ter (U‑16-Rang­li­ste #102 DTB) bei den Grün-Weiß Open in Bay­reuth im Ein­satz. Nach­dem er die­ses Tur­nier etwas über­ra­schend bereits im Janu­ar hat­te gewin­nen kön­nen, war er bei der Neu­auf­la­ge dies­mal an Posi­ti­on eins gesetzt und somit der Favo­rit auf den Turniersieg.

Die­ser Rol­le wur­de der 15-jäh­ri­ge auch in allen Begeg­nun­gen gerecht. Zunächst besieg­te er Las­se Wolfs­hörndl (TC Rot-Weiß Ger­brunn), eher er in der Vor­schluss­run­de in einem schwie­ri­gen Match gegen Phil­ipp Koch (MTV Bam­berg) die Ober­hand behielt.

Im Fina­le bezwang er dann auch noch Jan Vodea (TC Her­zo­gen­au­rach) in zwei deut­li­chen Sät­zen und hol­te sich somit ohne Satz­ver­lust den Sieg bei dem Tur­nier der Kate­go­rie drei.

Ste­fan Kornitzky