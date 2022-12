Die am 12. Novem­ber 2022 wegen einer Dop­pel­be­le­gung der Speye­rer Sport­hal­le aus­ge­fal­le­ne Begeg­nung des 8. Spiel­tags der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga zwi­schen dem TSV Towers Spey­er-Schif­fer­stadt und der DJK Don Bos­co Bam­berg wird nun doch nicht mehr vor Weih­nach­ten gespielt. Bei­de Spiel­part­ner einig­ten sich mit der Ligalei­tung auf eine Aus­tra­gung am Don­ners­tag, den 12. Janu­ar 2023 in der Ost­hal­le Spey­er um 19:00 Uhr. Sie­he auch https://​www​.DJK​-Bam​berg​.de