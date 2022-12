Kurz vor Weih­nach­ten erle­ben eini­ge sozia­le Ein­rich­tun­gen eine vor­ge­zo­ge­ne Besche­rung. Aus den Erlö­sen der Stif­ter­ge­mein­schaft der Spar­kas­se Forch­heim wer­den 7.000 Euro für bedürf­ti­ge Men­schen, spie­len­de Kin­der, inte­gra­ti­ons­wil­li­ge Geflüch­te­te und die ein­zi­ge Lebens­mit­tel-Tafel im Land­kreis ver­schenkt. „Das sind tol­le Pro­jek­te, die es ver­die­nen, unter­stützt zu wer­den“, so Land­rat Her­mann Ulm.

Noch kön­nen die klei­nen Racker sich im Bewe­gungs­raum nicht aus­to­ben. Es feh­len die Spros­sen­wän­de und Turn­mat­ten. Schließ­lich mach­ten hier im ehe­ma­li­gen städ­ti­schen Wai­sen­haus bis vor weni­gen Wochen noch Hort­kin­der ihre Haus­auf­ga­ben. Dann aber rich­te­te die Arbei­ter­wohl­fahrt Forch­heim das drin­gend benö­tig­te „Kin­der­haus Sau­se­wind“ ein. Für ihre bei­den Grup­pen mit bis zu 36 Kin­dern will die neue Lei­te­rin Lena Molin­nus nun eine „Bewe­gungs-Bau­stel­le“ ein­rich­ten. „Die moto­ri­sche För­de­rung ist unge­mein wich­tig“. Zumal es im Win­ter schwie­ri­ger sei, den Awo-Gar­ten oder städ­ti­sche Spiel­plät­ze zu nutzen.

Nach 22 Jah­ren ist der Öku­me­ni­sche Sozi­al­la­den Forch­heim etwas in die Jah­re gekom­men. Es wird Zeit, dass die eine oder ande­re Moder­ni­sie­rung in Angriff genom­men wird. Zumal sich täg­lich lan­ge War­te­schlan­gen bil­den. „Wir sind als fak­tisch ein­zi­ge Tafel im Land­kreis Forch­heim völ­lig über­lau­fen“. Das nagt auch an der Bau­sub­stanz. So will Cari­tas-Geschäfts­füh­rer Peter Ehmann nun die Chan­ce ergrei­fen und die Ein­gangs­tü­re erneu­ern und ver­brei­tern las­sen, damit auch Men­schen im Roll­stuhl leich­ter ins Inne­re gelan­gen kön­nen. Es braucht außer­dem ande­re Rega­le und ein Kühl­ge­rät, damit die Waren auch wei­ter­hin frisch bleiben.

In der Stif­ter­ge­mein­schaft der Spar­kas­se Forch­heim sind 34 klei­ne­re Stif­tun­gen ver­eint, die ins­ge­samt vier Mil­lio­nen Euro Ver­mö­gen auf­wei­sen. Wobei jedes Jahr zwei neue Stif­tun­gen hin­zu­kom­men. „Ins­ge­samt konn­ten in die­sem Jahr 82.000 Euro Erlö­se erzielt wer­den“, so Oskar Heber­lein. Vie­le Stif­tun­gen wirk­ten lie­ber im Hin­ter­grund, wie der Stif­tungs­be­auf­trag­te der Spar­kas­se Forch­heim erläu­ter­te. Daher wür­den nur 7.000 Euro davon öffent­lich über­ge­ben – an sozia­le Einrichtungen.

„Ich bin ziem­lich geplät­tet“. Von der über­wäl­ti­gen­den Spen­den­be­reit­schaft wur­de Thi­lo Schmitt von der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim völ­lig über­rascht. Die Bene­fiz-Akti­on „Weih­nach­ten für Alle“ hat bis­lang mehr als 30.000 Euro ein­ge­sam­melt. Zwei aus­ver­kauf­te Kon­zer­te für den guten Zweck in der Klo­ster­kir­che Forch­heim und der Mar­tins­kir­che Eggols­heim, groß­zü­gi­ge Fir­men wie Simon Hege­le, Mit­glie­der der Bäcker- und Metz­ger-Innung, sowie enga­gier­te Gym­na­sia­sten ermög­li­chen damit 488 Kin­dern und deren Fami­li­en ein klei­nes Weih­nachts­ge­schenk. Zudem wird es nach vie­len Jah­ren durch die Spen­de der Anton Land­graf-Stif­tung wie­der eine Unter­stüt­zung für 110 Rent­ner geben, die nur schwer über die Run­den kommen.

Hier­hin kön­nen alle kom­men, die in Kir­cheh­ren­bach, Wei­lers­bach oder Leu­ten­bach etwas unter­neh­men wol­len. Die Mehr­ge­nera­tio­nen-Tages­stät­te „Am Wal­ber­la“ im ehe­ma­li­gen Bau­ge­schäft Knör­lein in der Nähe des Bahn­ho­fes Kir­cheh­ren­bach bie­tet Jung und Alt Räu­me an. Müt­ter mit Kind, Senio­ren und ande­re tref­fen sich, kom­men ins Gespräch, wie Quar­tiers­ma­na­ge­rin Anne­lie­se Iser von der Cari­tas Forch­heim berich­te­te. „Im Land­kreis ist das ein ein­zig­ar­ti­ges Ange­bot, das auch sehr gut ange­lau­fen ist“. Ansprech­part­ner vor Ort ist „Küm­me­rer“ Richard Hoh­ner­lein aus Kir­cheh­ren­bach. Das Geld soll für die Aus­stat­tung mit Beschäf­ti­gungs­ma­te­ra­li­en ver­wen­det werden.

Drei Jah­re lang lief das Inte­gra­ti­ons-Pro­jekt „Get tog­e­ther“ mit Hil­fe der „Akti­on Mensch“. Nun muss Ste­pha­nie Kauf­mann von der Arbei­ter­wohl­fahrt Forch­heim für ein wei­te­res Jahr neue Koope­ra­ti­ons­part­ner wie das Bil­dungs­bü­ro des Land­krei­ses suchen. „Wir geben 15 bis 20 Geflüch­te­ten Hil­fe zur Selbst­hil­fe“. Die jun­gen Män­ner bräuch­ten Unter­stüt­zung bei Bewer­bun­gen oder Behör­den­gän­gen, jeman­den, der ihnen mit Nach­hil­fe unter die Arme greift, aber auch jeman­den zum Reden bei Lie­bes­kum­mer. „Das Ziel ist, dass sie über kurz oder lang selbst im All­tag zurechtkommen“.

Mit der Idee der Stif­ter­ge­mein­schaft ist es dem Kura­to­ri­ums­vor­sit­zen­den und Vor­stands­vor­sit­zen­den der Spar­kas­se Forch­heim Ewald Mai­er gelun­gen, seit nun­mehr 16 Jah­ren sozia­le Ein­rich­tun­gen in der Regi­on mit hun­dert­tau­sen­den Euro zu unter­stüt­zen zum Woh­le der Men­schen im Landkreis.