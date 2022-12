Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Vor der Poli­zei betrun­ken auf die Stra­ße uriniert

In der Nacht auf Sams­tag befuhr eine uni­for­mier­te Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt die Heu­waag­stra­ße in Erlan­gen. Als die Beam­ten hier an einem Mann vor­bei­fuh­ren fiel auf, dass die­ser soeben mit­ten auf die Stra­ße uri­nier­te. Bei der anschlie­ßen­den Per­so­nen­kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass der 34- Jäh­ri­ge mit über zwei Pro­mil­le alko­ho­li­siert war. Gegen den Mann wur­de ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren eingeleitet.

Ver­kehrs­un­fall mit Personenschaden

Am Frei­tag kurz nach 09:00 Uhr ereig­ne­te sich auf der Kreis­stra­ße 5 bei Erlan­gen ein Ver­kehrs­un­fall mit drei ver­letz­ten Per­so­nen. Nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand befuhr ein 53-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pkw Opel Astra die Kreis­stra­ße vom Fran­ken­schnell­weg kom­mend und woll­te vor der Abfahrt Erlangen/​Eltersdorf ein Wen­de­ma­nö­ver voll­zie­hen. Hier­bei über­sah er den hin­ter ihm her­an­na­hen­den Pkw Maz­da CX5 und es kam zur Kol­li­si­on der bei­den Fahr­zeu­ge im Front­be­reich. In der Fol­ge fuh­ren bei­de Fahr­zeu­ge in die ange­brach­te Leit­plan­ke. Der 53-jäh­ri­ge Fah­rer und des­sen 59-jäh­ri­ger Bei­fah­rer erlit­ten Platz­wun­den, der Fah­rer zog sich zudem eine Schnitt­wun­de an der rech­ten Hand zu. Die 29- jäh­ri­ge Unfall­geg­ne­rin erlitt unter ande­rem Prel­lun­gen im Gesichtsbereich.

Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den beträgt nach poli­zei­li­cher Ein­schät­zung über 20.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen Land

Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Herolds­berg – Auf der Bun­des­stra­ße B2 ereig­ne­te sich am 15.12.2022, gegen 17:35 Uhr, ein Ver­kehrs­un­fall mit zwei Ver­letz­ten. Ein 71-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer aus dem Nürn­ber­ger Land miss­ach­te­te an der Anschluss­stel­le Nürn­berg-Nord beim Auf­fah­ren auf die A3 die Vor­fahrt einer ent­ge­gen­kom­men­den 61-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­re­rin aus Herolds­berg. Hier­durch kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de das Fahr­zeug der Herolds­ber­ge­rin von der Fahr­bahn geschleu­dert und kam abseits der Fahr­bahn zum Ste­hen. Das Fahr­zeug des Unfall­ver­ur­sa­chers kam auf der B2 zum Ste­hen. Die Fah­re­rin aus Herolds­berg muss­te durch die Ein­satz­kräf­te der frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Herolds­berg aus ihrem Fahr­zeug gebor­gen wer­den. Die B2 war für eine Dau­er von 2 Stun­den in Fahrt­rich­tung Grä­fen­berg gesperrt. An bei­den Autos ent­stand ein Total­scha­den. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer wur­den bei dem Unfall schwer ver­letzt und wur­den zur ärzt­li­chen Ver­sor­gung ins Kran­ken­haus gebracht.

Ver­kehrs­un­fall nicht bemerkt

Eckental/​Brand – Am frü­hen Mor­gen des 16.12.2022 kam es in an der Bran­der Hauptstraße/​Flie­der­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall, bei dem die bei­den Ver­kehrs­teil­neh­mer zunächst kei­nen Scha­den fest­stell­ten. Erst im Nach­gang stell­te die geschä­dig­te Unfall­be­tei­lig­te fest, dass an ihrem Fahr­zeug (VW Golf schwarz) ein gerin­ger Sach­scha­den durch den abbie­gen­den Pkw (VW Golf, grau) ver­ur­sacht wur­de, und mel­de­te dies der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land. Die Beschä­di­gung war am Mor­gen wegen Schnee und Matsch am Fahr­zeug nicht fest­stell­bar. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land bit­tet den Ver­kehrs­teil­neh­mer, der nach dem Kon­takt der bei­den Fahr­zeu­ge in eini­ger Ent­fer­nung anhielt und dann wei­ter­ge­fah­ren ist, sich unter der Tele­fon­num­mer: 09131/760–514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­tio­nen Her­zo­gen­au­rach und PI Höchstadt a.d. Aisc

- Fehl­an­zei­ge -