Der Richard-Wag­ner-Ver­band Bay­reuth (RWV) beschließt sein Jah­res­pro­gramm 2022 mit dem tra­di­tio­nel­len „Nach­mit­tag im Advent“, der nach einer Coro­na-Zwangs­pau­se end­lich wie­der in Prä­senz und vor Publi­kum statt­fin­den kann. Am Sonn­tag, 18. Dezem­ber, musi­zie­ren ab 15.30 Uhr Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger sowie Ensem­bles der Städ­ti­schen Musik­schu­le im Richard-Wag­ner-Saal der Städ­ti­schen Musik­schu­le in der Bran­den­bur­ger Str. 15. Der Ein­tritt zu die­sem vor­weih­nacht­li­chen Nach­mit­tag beträgt 20 Euro (aus­ge­nom­men Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Städ­ti­schen Musik­schu­le und des Mark­grä­fin-Wil­hel­mi­ne Gym­na­si­ums Bay­reuth). Im Preis inbe­grif­fen sind Leb­ku­chen und Glüh­wein, die RWV-Vor­stands­mit­glied Tobi­as Lang­mey­er (dc AG) sponsert.