Auch über die Weih­nachts­ta­ge und den Jah­res­wech­sel besteht für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Mög­lich­keit, sich an den Coro­na-Test­sta­tio­nen testen zu las­sen. Bit­te beach­ten Sie, dass an der Zen­tra­len Test­sta­ti­on in Hof sowie deren Außen­stel­le in Münch­berg über die Fei­er­ta­ge leicht geän­der­te Öff­nungs­zei­ten im Ver­gleich zu den regu­lä­ren Zei­ten gelten.

BAD STE­BEN:

LUIT­POLD-APO­THE­KE, Luit­pold­str. 2

Test­zei­ten an den Feiertagen:

24.12.22: 09:00–11:00 Uhr

25.12.22: geschlos­sen

26.12.22: geschlos­sen

31.12.22: 09:00 ‑11:00 Uhr

01.01.23: geschlos­sen

BERG:

CORO­NA SCHNELL­TEST­STA­TI­ON AUTO­HOF BERG/BAD STE­BEN, Sieg­gru­ben­str. 1

Test­zei­ten an den Feiertagen:

24.12.22: geschlos­sen

25.12.22: 14:00–18:00 Uhr

26.12.22: 14:00–18:00 Uhr

31.12.22: geschlos­sen

01.01.23: 14:00–18:00 Uhr

HELM­BRECHTS:

STADT-APO­THE­KE, Luit­pold­str. 29

Test­zei­ten an den Feiertagen:

24.12.22: 08:30–12:00 Uhr, jeweils nach vor­he­ri­ger Terminvereinbarung

25.12.22: geschlos­sen

26.12.22: geschlos­sen

31.12.22: 08:30–12:00 Uhr, jeweils nach vor­he­ri­ger Terminvereinbarung

01.01.23: geschlos­sen

PIT­TROFF-APO­THE­KE, Münch­ber­ger Str. 10

Test­zei­ten an den Feiertagen:

24.12.22: 08:15–12:15 Uhr

25.12.22: 08:15–12:15 Uhr

26.12.22: 08:15–12:15 Uhr

31.12.22: 08:15–12:15 Uhr

01.01.23: 13:30–17:30 Uhr

Die Testun­gen fin­den jeweils nach vor­he­ri­ger Regi­strie­rung unter

www​.testen​-helm​brechts​.de [1] statt.

HOF:

ZEN­TRA­LE TEST­STA­TI­ON HOF, Ernst-Reu­ter-Str. 62

Test­zei­ten an den Feiertagen:

24.12.22: 09:00–12:00 Uhr

25.12.22: 09:00–12:00 Uhr

26.12.22: 09:00–12:00 Uhr

31.12.22: 09:00–12:00 Uhr

01.01.23: 09:00–12:00 Uhr

EASY-APO­THE­KE, Chri­stoph-Klauß-Str. 13

Test­zei­ten an den Feiertagen:

24.12.22: 09:00–12:00 Uhr

25.12.22: geschlos­sen

26.12.22: geschlos­sen

31.12.22: 09:00–12:00 Uhr

01.01.23: geschlos­sen

EIN­HORN-APO­THE­KE, Klo­ster­str. 2

Kei­ne Test­zei­ten an den Feiertagen

TEST­STEL­LE „SPEED TEST­STA­TI­ON“ (BAHN­HOF NEU­HOF), Nai­la­er Str. 2c

Test­zei­ten an den Feiertagen:

24.12.22: 10:00–18:00 Uhr

25.12.22: 10:00–18:00 Uhr

26.12.22: 10:00–18:00 Uhr

31.12.22: 10:00–18:00 Uhr

01.01.23: 10:00–18:00 Uhr

TEST­STA­TI­ON „MYCHILD“, Mühl­berg 9

Test­zei­ten an den Feiertagen:

Testun­gen nur nach vor­her­ge­hen­der Ter­min­ver­ein­ba­rung unter: 0173/4253422

oder per E‑Mail unter info@​my-​child.​de

PRO­TEC­TION CORO­NA TEST­STA­TI­ON, Fabrik­zei­le 36–42

Test­zei­ten an den Feiertagen:

Testun­gen nur nach vor­her­ge­hen­der Ter­min­ver­ein­ba­rung unter:

0175 / 50 77 828 oder per email: protection.​corona.​testsation@​gmail.​com

MÜNCH­BERG:

AUßEN­STEL­LE TEST­ZEN­TRUM STADT UND LAND­KREIS HOF, Lui­sen­str. 3

Test­zei­ten an den Feiertagen:

24.12.22: 13:00–15:00 Uhr

25.12.22: 13:00–15:00 Uhr

26.12.22: 13:00–15:00 Uhr

31.12.22: 13:00–15:00 Uhr

01.01.23: 13:00–15:00 Uhr

NATUR­HEIL­ZEN­TRUM PROBST, Bis­marck­str. 6

Test­zei­ten an den Feiertagen:

TESTUNG NUR NACH VOR­HE­RI­GER TELE­FO­NI­SCHER ANMEL­DUNG UND TERMINVERGABE

UNTER 0170/1784028!

OBER­KOTZAU:

DLRG WAS­SER­RET­TUNGS­ZEN­TRUM, Schloß­str. 5a

Test­zei­ten an den Feiertagen:

24.12.22: geschlos­sen

25.12.22: 10:00 ‑11:00 Uhr

26.12.22: 10:00 ‑11:00 Uhr

31.12.22: 15:00–15:30 Uhr

01.01.23: geschlos­sen

REHAU:

EHE­MA­LI­GE PER­LEN­BACH-APO­THE­KE, Bahn­hof­str. 10

Test­zei­ten an den Feiertagen:

24.12.22: 09:15–10:00 Uhr

25.12.22: 09:15–10:00 Uhr

26.12.22: 08:15–09:00 Uhr

31.12.22: 09:15–10:00 Uhr

01.01.23: 09:15–10:00 Uhr

nach vor­he­ri­ger Anmel­dung über www​.covi​sa​.de [2]

TEST­STEL­LE NATUR­HEIL­PRA­XIS, Fabrik­str. 10

Test­zei­ten an den Feiertagen:

Testun­gen täg­lich nach vor­he­ri­ger Anfra­ge und Ter­min­ver­ein­ba­rung unter

09283/8176064

TEST­STEL­LE „EL GUSTO“, Max­platz 5 (Zugang über Schul­str. 3)

Test­zei­ten an den Feiertagen:

Testun­gen täg­lich nach vor­he­ri­ger Anfra­ge und Ter­min­ver­ein­ba­rung unter

0160/99256836

TEST­STEL­LE GOE­THE­STRA­ßE, Goe­the­str. 12

Test­zei­ten an den Feiertagen:

24.12.22: 15:30–17:00 Uhr

25.12.22: 10:00–12:00 Uhr

26.12.22: geschlos­sen

31.12.22: 10:00–12:00 Uhr

01.01.23: 13:00–15:00 Uhr

Testun­gen jeweils nur nach vor­he­ri­ger tele­fo­ni­scher Ver­ein­ba­rung unter

0152/04038497 im o. g. Zeitrahmen

SCHWAR­ZEN­BACH AM WALD:

SON­NEN-APO­THE­KE, Thiemitz­tal­str. 3

Kei­ne Testun­gen über die Feiertage.

SEL­BITZ:

EHE­MA­LI­GE PRA­XIS DR. JAHN, Brun­nen­str. 1

TEST­ZEI­TEN AN DEN FEIERTAGEN:

24.12.22: 9:00 bis 11:00 Uhr

25.12.22: geschlos­sen

26.12.22: geschlos­sen

31.12.22: 9:00 bis 11:00 Uhr

01.01.23: geschlos­sen

MOBI­LER TEST­SER­VICE KAI WERNER

Nach vor­he­ri­ger tele­fo­ni­scher Ter­min­ab­spra­che unter 0163/4010107 können

Testun­gen indi­vi­du­ell ver­ein­bart werden.