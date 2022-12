Ende 2022 wur­de für die Senio­rin­nen und Senio­ren des Senio­ren­zen­trums Gun­dels­heim eine Tover­ta­fel ange­schafft. Sie ist eines der Ergeb­nis­se des Pro­jek­tes „Vir­tua­li­sie­rung als Chan­ce“, das die GKG Bam­berg gemein­sam mit der Uni­ver­si­tät Bam­berg – Lehr­stuhl für All­gem. Psy­cho­lo­gie und Metho­den­leh­re – in 2022 durch­führ­te. Ein­rich­tungs­lei­tung Ivon­ne Wag­ner und wei­te­re Pro­jekt­mit­glie­der der GKG begut­ach­te­ten gemein­sam mit dem Know-How aus der Uni­ver­si­tät die Tover­ta­fel. Sie begei­ster­te von Anfang an sowohl das Team der GKG, das Uni­team als auch die aus­ge­wähl­ten Bewoh­ne­rin­nen, die die­se beson­de­ren inter­ak­ti­ven Licht­pro­jek­ti­ons­spie­le bei der Vor­stel­lung testeten.

Die Tover­ta­fel ermög­licht inter­ak­ti­ve Licht­pro­jek­tio­nen auf Tisch oder Boden. Das Spie­len mit den lebens­ech­ten Licht­pro­jek­tio­nen redu­ziert auf spie­le­ri­sche Wei­se Apa­thie, führt zur Stei­ge­rung der phy­si­schen Akti­vi­tät und Inter­ak­ti­on sowie der Sti­mu­la­ti­on kogni­ti­ver Res­sour­cen. Die inter­ak­ti­ven Licht­pro­jek­tio­nen sor­gen auch für Beschäf­ti­gung und Ent­span­nung von Senio­ren mit Demenz. Durch den Ein­satz die­ses Zau­ber­ti­sches kön­nen die Betreu­ungs­kräf­te und Ergo­the­ra­peu­ten das Beschäf­ti­gungs­an­ge­bot noch abwechs­lungs­rei­cher gestalten.

So funk­tio­niert es: Die Tover­ta­fel kann indi­vi­du­ell in jedem Raum an der Decke instal­liert wer­den. Pro­ji­ziert auf Knopf­druck far­ben­fro­he und lebens­ech­te Licht­pro­jek­tio­nen auf den Tisch, die auf klein­ste Hand- und Arm­be­we­gun­gen reagie­ren. Die­ser fast „magi­sche“ Effekt begei­stert die Spieler*innen und regt zum Mit­ma­chen an. Die 30 Spie­le, die die Tover­ta­fel ent­hält wur­den gemein­sam mit Pfle­ge­kräf­ten entwickelt

Eine Inve­sti­ti­on, die sowohl den Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern als auch den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern zu Gute kommt.

Wir dan­ken der Fir­ma Motor-Nüt­zel Bay­reuth, die im Rah­men der Weih­nachts­spen­de das Pro­jekt mit einer Spen­de in Höhe von 1000 Euro unterstützte.