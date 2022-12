Die Zeit der Pan­de­mie hat vor allem Bewohner*innen von Pfle­ge­hei­men stark getrof­fen. K ontakt­ein­schrän­kun­gen und Gesund­heits­be­ein­träch­ti­gun­gen tra­fen die Senior*innen teils schwer. In die­ser Aus­gangs­la­ge erhielt der AWO Kreis­ver­band Kulm­bach e. V. das Angebotzur För­de­rung eines Pro­jekts von der „Stif­tung Alten­pfle­ge Ruth und Eber­hard Becker“. Ein­ge­setzt wird die Spen­de der­zeit in der AWO Karl-Herold-Senio­ren­wohn­an­la­ge und im AWO Hei­ner-Steng­lein-Senio­ren- und Pfle­ge­heim in Kulm­bach. Seit dem Herbst fan­den nun bereits meh­re­re Besu­che des Künst­lers Peter Hof­mann in der AWO Karl-Herold-Senio­ren­wohn­an­la­ge statt. Er ist in der Ein­rich­tung nun­mehr als „Zir­kus-Peter“ bekannt und begei­ster­te mit sei­nen bis­he­ri­gen Auftritten.