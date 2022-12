Gro­ßes Ver­trau­en und ein Schluss­strich – Die AWO Kulm­bach ent­schei­det sich zum drit­ten Mal für Inge Aures; sie selbst schaut auf vier ereig­nis­rei­che Jah­re zurück.

Main­leus – Über einen gro­ßen Ver­trau­ens­be­weis konn­te sich Inge Aures bei der Kreis­ver­samm­lung der Arbei­ter­wohl­fahrt im Main­leu­ser AWO-Bür­ger­zen­trum freu­en. Mit 38 Ja-Stim­men bei drei Ent­hal­tun­gen wur­de die lang­jäh­ri­ge Kreis­vor­sit­zen­de ein­drucks­voll bestä­tigt. Sie tritt ihre drit­te Amts­zeit an. Und mehr noch: Mit der ein­stim­mi­gen Ent­la­stung des Vor­stands zogen die Dele­gier­ten zugleich einen Schluss­strich unter tur­bu­len­te Jah­re. Inge Aures erin­ner­te an die Anzei­ge eines frü­he­ren Mit­glieds des erwei­ter­ten Kreis­vor­stands, die zu staats­an­walt­schaft­li­chen Ermitt­lun­gen und zu nega­ti­ven Schlag­zei­len in den Medi­en geführt habe. Über Mona­te hin­weg sei hier eine mas­si­ve Ruf­schä­di­gung betrie­ben worden.

Bei den Neu­wah­len wur­den auch wie­der zwei stell­ver­tre­ten­de Kreis­vor­sit­zen­de gewählt. Bei drei Bewer­bern setz­ten sich hier Hart­mut Roch­holz und Diet­mar Hof­mann durch. Der neue AWO-Kreis­vor­stand stellt sich vor:

Vor­sit­zen­de ist Inge Aures MdL (Kulm­bach).

Stell­ver­tre­ter sind Hart­mut Roch­holz (Kulm­bach) und Diet­mar Hof­mann (Thur­nau).

Revi­so­ren sind Win­fried Hem­pfling (Stadt­stein­ach) und Hans Wert­her (Kulm­bach).

Die Bei­sit­zer sind Eli­sa­beth Ram­ming (Thur­nau), Sabi­ne Mül­ler (Markt­leug­ast), Adel­heid Wich

(Main­leus), Jut­ta Hirsch­mann (Unter­stein­ach), Rena­te Meiß­ner (Unter­stein­ach), Annemarie

Hei­den­reich (Mel­ken­dorf), Dr. The­re­sa Weith (Kulm­bach), Klaus Marx (Main­leus), Dr.

Gabrie­le Steng­lein (Kulm­bach), Elke Lulei (Kulm­bach) und Wer­ner Diersch (Treb­gast).