Pro­gramm zu Weihnachten

Am heu­ti­gen Frei­tag 16.12. bau­en Lud­wig und Hart­mut (The­ken­dienst) das “Aldnbohl-Krip­pa­la” im Bus auf. Die Krip­pe ist zum Teil elek­trif­ziert. Die Kin­der dür­fen die Knöp­fe sel­ber drücken. Natür­lich steht auch ein Dop­pel­decker­bus in der weih­nacht­li­chen Szene!

Pop-Up Kon­zert am 23.12.! Am Frei­tag vor Hei­lig­abend spie­len Mat­thi­as Mautz und Mojo-Monaand­jo­si am Bus (wei­te­re Info folgt). Kjell und Phil­ip sor­gen für Glüh­wein und Krambam­bo­li! Das Aldnbohl-Krip­pal ist auch da.

Am 24.12. um 10 Uhr laden Andro und And­res zum Weiß­wurscht­früh­stück im Bus ein. Wer kom­men will, mel­det sich bit­te bei Andro und teilt ihm mit wie vie­le Weiß­wörscht Ihr wollt: