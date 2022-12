Wie man Abfall durch Geschenk­pa­pier ver­mei­den kann: Team der Abfall­wirt­schaft am Land­rats­amt Lich­ten­fels gibt Tipps

Wir ken­nen die Situa­ti­on alle: Es ist Hei­lig­abend – Besche­rung: Das gro­ße Auf­rei­ßen beginnt. Bin­nen weni­ger Sekun­den lan­det die lie­be­vol­le Ver­packung im Müll.

In Deutsch­land ent­steht dadurch ein rie­si­ger Hau­fen unnö­ti­ger Abfall, der sich nur grob abschät­zen lässt. Geht man davon aus das jeder in Deutsch­land 100 Gramm Geschenk­pa­pier ver­wen­det, wür­den dadurch rein rech­ne­risch allei­ne cir­ca 8000 Ton­nen Geschenk­pa­pier­ab­fall entstehen.

Für die Her­stel­lung von neu­em Geschenk­pa­pier wer­den nicht nur Holz­fa­sern benö­tigt, son­dern auch eine gan­ze Men­ge Ener­gie. Für die Her­stel­lung von einer Ton­ne Papier benö­tigt man etwa so viel Ener­gie wie für die Her­stel­lung von einer Ton­ne Stahl. Eine schö­ne Besche­rung also.

Wer sei­ne Geschen­ke umwelt­freund­lich ver­packen möch­te, für den hat das Team von der Kom­mu­na­len Abfall­wirt­schaft am Land­rats­amt Tipps – auch dazu wie ein Müll­berg am Ende des Fests ver­mie­den wer­den kann:

Ver­packen Sie die Geschen­ke doch ein­fach in einem wei­te­ren Geschenk, wie bei­spiels­wei­se einem Tuch oder Schal.

Nut­zen Sie mehr­fach ver­wend­ba­re Ver­packun­gen wie zum Bei­spiel Dosen, Körb­chen, eine bun­te Stoff­ta­sche oder ein schö­nes Geschirrhandtuch.

Selbst­ge­ba­stel­te Geschen­ke kom­men oft beson­ders gut an.

Ver­zehr­ba­re Geschen­ke wie zum Bei­spiel selbst her­ge­stell­te Mar­me­la­de, Gebäck oder Likor müs­sen nicht noch ein­mal ver­packt werden.

Gut­schei­ne gel­ten als unper­sön­lich – sind aber eine gute Wahl, wenn es dar­um geht Abfall zu vermeiden.

Als Ver­packungs­ma­te­ri­al bie­tet sich ein­fa­ches Packpapier/​Paketpapier an. Das kön­nen Sie selbst bema­len oder mit Deko­ma­te­ria­li­en wie zum Bei­spiel getrock­ne­tem Laub ver­zie­ren. ACH­TUNG: Kein Back­pa­pier ver­wen­den, das ist beschich­tet und sehr schwie­rig zu recyceln!

Wenn man Geschenk­pa­pier ver­wen­den möch­te, ist es sinn­voll Recy­cling­ge­schenk­pa­pier und Geschenk­bän­der aus Natur­ma­te­ria­li­en zu ver­wen­den. Hier soll­te auf das Umwelt­sie­gel „Blau­er Engel“ geach­tet werden.

Geschenk­pa­pier und Geschenk­tü­ten kön­nen öfters ver­wen­det werden.

Oder ein­fach altes Zei­tungs­pa­pier nut­zen, das wirkt nost­al­gisch und befrie­digt das „Auf­reiß­ge­fühl“.

Auch die rich­ti­ge Ent­sor­gung von Geschenk­pa­pier ist nicht so ein­fach. Rei­nes, bedruck­tes Geschenk­pa­pier kann in der Grü­nen Ton­ne ent­sorgt wer­den. Glän­zen­des, glit­zern­des Geschenk­pa­pier oder Geschenk­pa­pier mit metal­li­schen Ver­zie­run­gen in Gold, Sil­ber oder Rot, ist jedoch häu­fig mit Kunst­stoff­lacken oder –Foli­en, Alu­mi­ni­um oder Glit­zer beschich­tet. Sol­ches Geschenk­pa­pier kann nicht recy­celt wer­den und muss über die Rest­müll­ton­ne ent­sorgt werden.

Wel­ches Geschenk­pa­pier vor­liegt, kann man mit der Reiß­pro­be fest­stel­len: Rei­nes Papier reißt leicht ein und es ent­ste­hen fase­ri­ge Rän­der. Reißt man Papier mit Beschichtung/​Folie, so dehnt es sich an den Rän­dern und es kommt die­se zum Vorschein.

Schö­ne Weih­nach­ten und mög­lichst abfall­freie Fei­er­ta­ge wünscht Ihnen das Team der Abfall­wirt­schaft. Die­ses steht Ihnen für wei­te­re Fra­gen ger­ne zur Ver­fü­gung. Zu errei­chen ist es unter der Abfall­hot­line 09571/18–90 30 oder per E‑Mail an abfallwirtschaft@​landkreis-​lichtenfels.​de