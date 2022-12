Los geht’s schon 2023

Das wird das größ­te Stra­ßen­bau­pro­jekt, das der Land­kreis Coburg in den Jah­ren 2023 und 2024 umset­zen wird: Bei sei­ner Sit­zung in der Bad Roda­cher Gerold-Stro­bel-Hal­le hat der Cobur­ger Kreis­tag am Don­ners­tag (15. Dezem­ber) ein­stim­mig beschlos­sen, dass die Kreis­stra­ße CO 25 am Seß­la­cher Berg aus­ge­baut wer­den soll. Los gehen die Bau­ar­bei­ten im Ide­al­fall kom­men­des Jahr.

Vor­an­ge­gan­gen waren der Ent­schei­dung inten­si­ve Abstim­mun­gen mit der Regie­rung von Ober­fran­ken, die erheb­li­che För­der­mit­tel für den „bestands­na­hen Aus­bau“ in Aus­sicht gestellt hat. „Bestand­nah“ wird die Stra­ße am „Seß­la­cher Berg“ des­halb erneu­ert, weil ein Voll­aus­bau unter Berück­sich­ti­gung aller Richt­li­ni­en auf gesam­ter Strecke auf­grund von unlös­ba­ren Pro­ble­men beim Grund­er­werb nicht mög­lich war.

So wird es nun drei Bau­ab­schnit­te geben: eine Sanie­rung der Fahr­bahn­decke zwi­schen dem Schloss Gei­ers­berg und dem Wald­rand (725 Meter), einen fast genau 1000 Meter lan­gen Voll­aus­bau im Bereich der Stei­gung im Wald sowie im Anschluss Rich­tung Wat­zen­dorf noch ein­mal eine Sanie­rung der Fahr­bahn­decke auf knapp über 700 Metern.

Zah­len zum Aus­bau der Kreis­stra­ße CO 25 – Gesamt­ko­sten: 2,745 Mil­lio­nen Euro; Eigen­an­teil des Land­krei­ses Coburg: rund 1,5 Mil­lio­nen Euro; Ver­kehrs­be­la­stung: 1068 Fahrzeuge/​24 Stun­den. Umset­zung: in den Jah­ren 2023 und 2024.