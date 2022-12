Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Mitt­woch­nach­mit­tag nahm ein 35-jäh­ri­ger Mann in einem Dro­ge­rie­ge­schäft in der Innen­stadt Kon­takt­lin­sen aus der Ver­packung und stell­te den lee­ren Kar­ton wie­der ins Regal. Weil er an der Kas­se die Waren nicht bezahl­te, wur­de die Poli­zei ver­stän­digt. Gegen­über die­sen gab der Lang­fin­ger noch fal­sche Per­so­na­li­en an, wes­halb er sich neben Laden­dieb­stahls auch noch wegen fal­scher Namens­an­ga­be ver­ant­wor­ten muss.

Auto­schei­be ein­ge­schla­gen und Türe verkratzt

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, gegen 21.00 Uhr, wur­de die hin­te­re Fen­ster­schei­be eines wei­ßen Tes­la-Pkw am Kuni­gun­den­damm ein­ge­schla­gen. Zudem beschä­dig­te der unbe­kann­te Täter noch die Türe, wes­halb die Poli­zei von einem Gesamtsach­scha­den in Höhe von etwa 5000 Euro ausgeht.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Haus­wand mit Graf­fi­ti beschmiert

BAM­BERG. Zwi­schen Mitt­woch und Don­ners­tag wur­de in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße ein Wohn­an­we­sen mit Graf­fi­ti beschmiert. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 100 Euro bezif­fert, wes­halb unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se ent­ge­gen genom­men werden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­abend, kurz vor 18.30 Uhr, stürz­te Am Hei­del­steig ein Rad­fah­rer, weil er sein Gleich­ge­wicht ver­lo­ren hat. Hier­bei brach er sich den rech­ten Arm, wes­halb er ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den musste.

33-Jäh­ri­ger schlägt mit Klei­der­stan­ge um sich

BAM­BERG. Zu einer Kör­per­ver­let­zung wur­de am Frei­tag­früh, kurz nach Mit­ter­nacht, die Poli­zei in die Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten geru­fen. Grund hier­für war, dass ein 33-jäh­ri­ger Mann mit einer Klei­der­stan­ge auf den Kopf eines ande­ren Bewoh­ners schlug, der sich des­halb eine Kopf­platz­wun­de davon­trug. Der Angrei­fer muss sich wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Ein auf­merk­sa­mer Mit­ar­bei­ter eines Super­mark­tes in der Emil-Kem­mer-Stra­ße beob­ach­te­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag einen Laden­dieb. Die­ser ließ ein Par­füm im Wert von knapp 25 Euro mit­ge­hen. Der 35-jäh­ri­ge wird wegen Laden­dieb­stahls zur Anzei­ge gebracht.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

WALS­DORF. Zeu­gen zu einer Unfall­flucht, die sich am Don­ners­tag­mor­gen gegen 7:10 Uhr ereig­ne­te, sucht die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310. Auf der glat­ten Ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Erlau und Müh­len­dorf rutsch­te ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer auf die Fahr­bahn­sei­te eines For­d/­Mon­deo-Fah­rers. Dabei kam es zur Beschä­di­gung des Außen­spie­gels. Ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von ca. 1000 Euro zu küm­mern, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon.

Ver­kehrs­un­fäl­le

GUN­DELS­HEIM. Ver­mut­lich auf­grund von gesund­heit­li­chen Pro­ble­men ver­lor ein 63-jäh­ri­ger Opel­fah­rer am Don­ners­tag­abend im Fich­ten­weg die Kon­trol­le über sei­nem Pkw, sodass das Fahr­zeug ca. 15 Meter rück­wärts gegen eine Grund­stücks­mau­er prall­te. Der Seni­or wur­de durch den Ret­tungs­dienst zur Behand­lung ins Kran­ken­haus gebracht. Sein nicht mehr fahr­be­rei­tes Auto wur­de abgeschleppt.

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Glät­te und nicht ange­pass­te Geschwin­dig­keit führ­ten am Don­ners­tag­abend, kurz nach 22 Uhr, zu einem Ver­kehrs­un­fall, bei dem ca. 5.000 Euro Scha­den entstand.

Vom Amsel­weg kom­mend woll­te eine 21-jäh­ri­ge Renault-Fah­re­rin nach links in die Main­tal­stra­ße abbie­gen. Jedoch geriet der Pkw ins Schleu­dern und kol­li­dier­te mit einem am lin­ken Fahr­bahn­rand gepark­ten Mer­ce­des. Glück­li­cher­wei­se blieb die Fah­re­rin unverletzt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Gefähr­li­cher Park­platz für die Ruhezeit

A70, ELT­MANN, LKR. HAß­BER­GE. Weil er sei­ne Ruhe­zeit auf dem Ver­zö­ge­rungs­strei­fen ein­brach­te, ver­ur­sach­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag ein Last­wa­gen­fah­rer einen Ver­kehrs­un­fall auf der A70. Ein Sach­scha­den im fünf­stel­li­gen Bereich und eine Straf­an­zei­ge gegen ihn war die Folge.

Kurz vor 16:45 Uhr stell­te der 40-Jäh­ri­ge sei­nen Lkw auf dem Ver­zö­ge­rungs­strei­fen der Anschluss­stel­le Elt­mann in Fahrt­rich­tung Schwein­furt ab, da er sei­ne gesetz­lich vor­ge­schrie­be­ne Pau­se ein­brin­gen woll­te. Ein nach­fol­gen­der 32 Jah­re alter Berufs­kraft­fah­rer sah beim Ver­las­sen den nicht abge­si­cher­ten Last­wa­gen zu spät und ver­such­te dem Hin­der­nis noch aus­zu­wei­chen. Aller­dings konn­te er einen Zusam­men­stoß nicht mehr ver­hin­dern. Umher­flie­gen­de Tei­le der bei­den Gespan­ne beschä­dig­ten zudem noch zwei vor­bei­fah­ren­de Autos, wodurch der ent­stan­de­ne Scha­den durch den Unfall bei ins­ge­samt etwa 25.000 Euro lag. Glück­li­cher­wei­se blie­ben alle Betei­lig­te unver­letzt. Gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher ermit­telt nun die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg wegen der Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs, wes­halb auch die Beam­ten die Fahr­erlaub­nis des Fah­rers vor Ort ent­zo­gen haben.

Unter Dro­gen­ein­fluss am Steuer

A73, EGGOLS­HEIM, LKR. FORCH­HEIM. Einen 25 Jah­re alten Kraft­fah­rer kon­trol­lier­ten die Bam­ber­ger Schlei­er­fahn­der am Don­ners­tag­nach­mit­tag auf dem Rast­platz „Reg­nitz­tal“. Auf­grund des vor­aus­ge­hen­den Dro­gen­kon­sums muss er sich nun wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit verantworten.

Den Beam­ten fiel gegen 15:30 auf dem Park­platz ein ein­fah­ren­der Klein­trans­por­ter auf. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le des bos­nisch-her­ze­go­wi­ni­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen stell­ten die Poli­zi­sten fest, dass der Mann offen­sicht­lich unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln steht. Ein ent­spre­chen­der Test ver­lief posi­tiv, wes­halb die Fahn­der eine Blut­ent­nah­me beim Fah­rer anord­ne­ten. Auf ihn war­tet nun ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahrverbot.

Mit Haft­be­fehl, aber ohne Fahrerlaubnis

A73, EGGOLS­HEIM, LKR. FORCH­HEIM. Die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg ermit­teln seit Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen einen geor­gi­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen, nach­dem er zwar ohne Fahr­erlaub­nis mit sei­nem Auto unter­wegs war. Zusätz­lich lag ein Haft­be­fehl gegen den Mann vor.

Auf dem Rast­platz „Reg­nitz­tal“ führ­ten die Poli­zei­be­am­ten eine Kon­trol­le eines Peu­geot durch. Dabei hän­dig­te der Fah­rer einen geor­gi­schen Füh­rer­schein aus. Nach­dem der 37-Jäh­ri­ge seit über einem hal­ben Jahr in Deutsch­land wohn­haft ist, hät­te er die­sen umschrei­ben müs­sen. Da der Mann dies bis­lang nicht getan hat, war er ohne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis unter­wegs. Zusätz­lich konn­ten die Beam­ten fest­stel­len, dass gegen den Geor­gi­er ein Haft­be­fehl bestand. Nach­dem er die­sen durch die Zah­lung der Geld­stra­fe abwen­den konn­te, muss­te er sei­ne Frei­heits­stra­fe nicht antre­ten. Aller­dings läuft jetzt ein Straf­ver­fah­ren wegen des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis gegen ihn.

Gespann hat erheb­li­che Mängel

A70, ELT­MANN, LKR. HAß­BER­GE. Für einen 46-jäh­ri­gen Berufs­kraft­fah­rer war am Don­ners­tag­nach­mit­tag auf der A70 bei Elt­mann die Fahrt zu Ende. Neben Män­gel an sei­nem Fahr­zeug und der Ladung waren auch die feh­len­den Ruhe­zei­ten der Grund für die Unterbrechung.

An der Anschluss­stel­le Elt­mann kon­trol­lier­ten am Don­ners­tag­mit­tag Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg einen Fahr­zeug­trans­por­ter mit Anhän­ger. Dabei stel­len die Poli­zi­sten fest, dass die gela­de­nen Autos nur unzu­rei­chend gesi­chert waren. Außer­dem zeig­te die Auf­lauf­brem­se des bela­de­nen Anhän­gers kei­ner­lei Wir­kung. Aber nicht nur das Gespann wies Män­gel auf. Auch der Fah­rer war deut­lich län­ger als vor­ge­schrie­ben hin­ter dem Steu­er ohne Ruhe­zeit ein­ge­bracht zu haben. Zusätz­lich führ­te der Mann sei­nen Last­wa­gen immer wie­der deut­lich zu schnell. Daher war sein Trans­port vor­erst zu Ende und er muss­te sein Gespann in eine Fach­werk­statt brin­gen. Erst nach Besei­ti­gung der Män­gel und nach Ein­brin­gung sei­ner Ruhe­zeit kann er sei­ne Fahrt fort­set­zen, dann aller­dings mit einem Buß­geld­ver­fah­ren gegen ihn und sei­nem Unter­neh­mer im Gepäck.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Alko­ho­li­sier­ten Fahr­rad­fah­rer aus dem Ver­kehr gezogen

BAY­REUTH. Am spä­ten Don­ners­tag­abend kon­trol­lier­ten Poli­zei­be­am­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth einen 54-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer. Die­ser war erheb­lich alko­ho­li­siert und fiel durch sei­nen unsi­che­ren Fahr­stil auf.

Gegen 22:30 Uhr geriet der Bay­reu­ther im Stadt­ge­biet in eine Ver­kehrs­kon­trol­le, da er zuvor in Schlan­gen­li­ni­en über die gesam­te Fahr­spur fuhr. Die Beam­ten stell­ten bei dem Mann deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch fest. Der vor Ort durch­ge­führ­te Alko­hol­test ergab einen vor­läu­fi­gen Wert von über zwei Pro­mil­le. Im Anschluss dar­an muss­te sich der Ver­kehrs­teil­neh­mer einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen und sein Fahr­rad ste­hen las­sen. Gegen ihn lau­fen straf­recht­li­che Ermitt­lun­gen wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Berausch­ten E‑Scooter Fah­rer kontrolliert

BAY­REUTH. Am Don­ners­tag­abend führ­ten Poli­zei­be­am­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth eine Ver­kehrs­kon­trol­le bei einem 18-jäh­ri­gen E‑Scooter Fah­rer durch. Die­ser mach­te einen berausch­ten Ein­druck auf die Beam­ten und räum­te anschlie­ßend ein, zuvor Rausch­gift kon­su­miert zu haben.

Gegen 21:30 Uhr wur­de der Bay­reu­ther einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Die Beam­ten stell­ten dabei dro­gen­ty­pi­sche Merk­ma­le fest. Der vor Ort durch­ge­führ­te Dro­gen­vor­test ergab ein vor­läu­fi­ges, posi­ti­ven Ergeb­nis. Zudem konn­te bei dem Her­an­wach­sen­den eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na beschlag­nahmt wer­den. Abschlie­ßend muss­te sich die­ser einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen las­sen und sei­nen E‑Scooter nach Hau­se schie­ben. Es wur­den Ermitt­lun­gen ein­ge­lei­tet. Auf den jun­gen Mann kommt ein emp­find­li­ches Buß­geld, ein Fahr­ver­bot und ein Ein­trag im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster zu.

Kopf­lo­ses Schaf

BAY­REUTH. Unbe­kann­te beschä­di­gen Krip­pe an Bay­reu­ther Weihnachtsmarkt.

Heu­te, kurz nach Mit­ter­nacht, teil­te eine 20 Jäh­ri­ge mit, dass zwei Män­ner sich an der Krip­pe des Bay­reu­ther Weih­nachts­markt zu schaf­fen machen und dort eine Krip­pen­fi­gur beschä­di­gen. Die bei­den Van­da­li­sten tra­ten einem Pla­stik­schaf den Kopf ab. Die Män­ner konn­ten bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei uner­kannt flie­hen. Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0921–5062130 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Fahr­rad aus Schau­fen­ster entwendet

Weidenberg/​Unbekannte Täter schlu­gen am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen das Schau­fen­ster eines Fahr­rad­ge­schäf­tes am obe­ren Markt in Wei­den­berg ein und ent­wen­de­ten ein hoch­wer­ti­ges Fahr­rad. Trotz ein­ge­lei­te­ter Fahn­dung mit einer Viel­zahl von Kräf­ten konn­ten der oder die Täter uner­kannt mit der Beu­te ent­kom­men. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge teil­te der Poli­zei gegen 03.30 Uhr mit, dass soeben in das Fahr­rad­ge­schäft ein­ge­bro­chen wird. Durch die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land wur­de auf Basis der bis dahin gewon­nen Infor­ma­tio­nen eine Fahn­dung auf­ge­baut. Die­se ver­lief aller­dings erfolg­los. Unter Hin­zu­zie­hung des Kri­mi­nal­dau­er­dien­stes der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth wur­de eine umfang­rei­che Spu­ren­si­che­rung betrie­ben. Der Ent­wen­dungs­scha­den des sog. Gra­vel Bikes beläuft sich auf 4000 Euro. Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land, Tel. 0921/506‑2230.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Leu­ten­bach. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag fuhr ein 18-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem Klein­trans­por­ter, Vw Craf­ter, die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Leu­ten­bach Rich­tung Orts­spitz als er auf Schnee bedeck­ter Fahr­bahn nach links von der Fahr­bahn abkam und fron­tal gegen einen Baum stieß.

Bei dem eher gerin­gen Auf­prall wur­de der Fahr­zeug­füh­rer nicht ver­letzt, Fremd­scha­den ist eben­falls nicht entstanden.

Der Sach­scha­den am Unfall­fahr­zeug wird auf ca. 6000 Euro bezif­fert. Die­ses muss­te mit einem Abschlepp­dienst gebor­gen werden.

Betriebs­un­fall

Eber­mann­stadt. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag kam es bei Arbei­ten auf einer Bau­stel­le in Pox­stall zu einem Unfall mit Per­so­nen­scha­den. Beim Ver­la­den von Solar­mo­du­len kam ein Arbei­ter zu Fall, wes­halb die gesam­te Last der Modu­le auf das Bein eines 32-jäh­ri­gen Kol­le­gen fiel. Der Arbei­ter kam mit Ver­dacht auf eine Bein­frak­tur ins Kli­ni­kum Erlangen.

Sach­be­schä­di­gung

Pretz­feld. Im Tat­zeit­raum von Diens­tag­vor­mit­tag bis Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de ein Schau­kau­sten in der Haupt­stra­ße in Pretz­feld durch bis­lang unbe­kann­ten Täter durch ein grü­nes Graf­fi­ti beschmiert. Der Sach­scha­den wird auf ca. 100 Euro beziffert.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt erbit­tet Zeu­gen­hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09194/7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Etwa 7.000,00 Euro waren die Bilanz eines Unfalls, der sich am Don­ners­tag­nach­mit­tag in der Bir­ken­fel­der Stra­ße ereig­ne­te. Dabei über­sah ein 79-jäh­ri­ger Opel-Fah­rer an der Ein­mün­dung zur Drei­kir­chen­stra­ße einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten 31-jäh­ri­gen Por­sche-Fah­rer, sodass es zum Zusam­men­stoß kam. Ver­letzt wur­de hier­bei glück­li­cher­wei­se niemand.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Sonn­tag­abend park­te ein 35-Jäh­ri­ger sei­nen schwar­zen Sko­da Octa­via in der May­er-Fran­ken-Stra­ße. Als er am Mon­tag gegen 07:45 Uhr dort­hin zurück­kehr­te, muss­te er eine Del­le im Front­kenn­zei­chen fest­stel­len. Wer eine Ver­kehrs­un­fall­flucht beob­ach­ten konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.

Forch­heim. Bereits in der Zeit vom 01.11.22 bis Mitt­woch, 14.12.2022, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer die Leucht­re­kla­me einer Tank­stel­le in Ker­s­bach, Am hal­ben Weg. Hier­bei wird davon aus­ge­gan­gen, dass es sich mög­li­cher­wei­se um einen LKW oder Bus han­deln könn­te. Der Scha­den wird mit ca. 1.000,00 Euro bezif­fert. Wer ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht hat, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den, Tele­fon: 09191/7090–0.

Forch­heim. In der Fried­rich-Lud­wig-Jahn-Stra­ße ereig­ne­te sich am Don­ners­tag­vor­mit­tag gegen 11:00 Uhr eine wei­te­re Ver­kehrs­un­fall­flucht. An einem grau­en VW Mul­tivan ver­ur­sach­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen Scha­den im Bereich des lin­ken Spie­gels. Ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­zu­kom­men, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le. Von einem auf­merk­sa­men Zeu­gen konn­te ein Teil­kenn­zei­chen abge­le­sen wer­den, sodass die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men hat.

Neun­kir­chen am Brand. Nur etwa eine Stun­de hat­te am Don­ners­tag gegen 16:00 Uhr ein 37-Jäh­ri­ger sei­nen sil­ber­nen Mitsu­bi­shi Space Star in der Forch­hei­mer Stra­ße ord­nungs­ge­mäß abge­stellt. Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer beschä­dig­te den Pkw im Bereich des lin­ken Außen­spie­gels und ver­ur­sach­te einen Scha­den von ca. 500,00 Euro. Zeu­gen eines sol­chen Vor­falls mel­den sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0.

Son­sti­ges

Forch­heim OT Ker­s­bach. In der Zeit von Sonn­tag bis Diens­tag beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Stra­ße „Wil­helms­höh“ eine Weih­nachts­be­leuch­tung im Wert von 20,00 Euro, wel­che in einem Gar­ten ange­bracht war. Even­tu­ell wei­te­re Geschä­dig­te wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer: 09191/7090–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unter Alko­hol­ein­fluss Unfall verursacht

MARKT­Z­EULN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Frei­tag­mor­gen fuhr ein 28-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pkw durch die Orts­durch­fahrt Zett­litz in Rich­tung Burg­kunst­adt. Dabei kam er mit sei­nem 3er BMW nach links von der Fahr­bahn ab und prall­te gegen eine Mau­er. Ein durch die hin­zu­ge­zo­ge­nen Poli­zei­be­am­ten durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,8 Pro­mil­le. Dar­auf­hin erfolg­te die Anord­nung einer Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels und die Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins. Der BMW war nicht mehr fahr­be­reit und wur­de durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men abge­schleppt. Den jun­gen Mann erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Angriff auf Polizeibeamte

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­mit­tag wur­de der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels ein augen­schein­lich hilfs­be­dürf­ti­ger Mann in der Cobur­ger Stra­ße gemel­det. Beim Ein­tref­fen der Strei­fe fing die­ser sofort an, die Beam­ten mas­siv zu belei­di­gen. Auf Nach­fra­ge, wohin der Mann gehen will, reagier­te die­ser aggres­siv und ver­such­te auf die Beam­ten los­zu­ge­hen. Nach­dem dem 42-Jäh­ri­gen Fes­seln ange­legt wur­den, ver­hielt er sich wei­ter äußerst aggres­siv und spuck­te die Beam­ten an. Der Beschul­dig­te wur­de dar­auf­hin in Gewahr­sam genommen.