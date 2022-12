An den Weih­nachts­ta­gen, 24. bis 26. Dezem­ber, und an Sil­ve­ster sowie Neu­jahr sind bei­de Bäder geschlossen.

Vom 27. bis zum 30. Dezem­ber ist das West­bad täg­lich von 13 bis 19 Uhr geöff­net, das Röthel­heim­bad von 6:30 bis 20 Uhr, nur am Mitt­woch, 28. Dezem­ber öff­net es um 8 Uhr.

Vom 2. bis zum 5. Janu­ar 2023 ist das West­bad eben­falls täg­lich von 13 bis 19 Uhr geöff­net, am 6./7./8. Janu­ar sind die Öff­nungs­zei­ten 11 bis 17 Uhr.

Das Röthel­heim­bad ist vom 2. bis zum 5. Janu­ar von 6:30 bis 20 Uhr geöff­net, nur am Mitt­woch, 4. Janu­ar öff­net es um 8 Uhr. Am 6. und 7. Janu­ar ist das Röthel­heim­bad von 8 bis 18 Uhr geöff­net, am 8. Janu­ar von 8 bis 17 Uhr.

Die Öff­nungs­zei­ten sind auch jeder­zeit auf www​.estw​.de/​b​a​e​der abrufbar.