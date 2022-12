FDP in Pot­ten­stein stellt sich neu auf: Mario Pol­ster wird Ortsvorsitzender

Seit 2020 hat die FDP einen Orts­ver­band in Pot­ten­stein. Nach­dem der Orts­vor­stand sat­zungs­ge­mäß für die Dau­er von zwei Jah­ren gewählt wird, fand in die­sem Jahr die erste regu­lä­re Neu­wahl des Vor­stand­teams statt. Die hier­für benö­tig­te Wahl­lei­tung über­nah­men der FDP-Kreis­vor­sit­zen­de im Land­kreis Bay­reuth sowie Pot­ten­stei­ner Stadt­rat und 3. Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Weber, der Orts­vor­sit­zen­de der FDP Peg­nitz, Dr. Ste­fan Reinfel­der, und Man­fred Traut­ner (FDP Pottenstein).

In den letz­ten zwei Jah­ren wur­de der Orts­ver­band der Libe­ra­len im Fel­sen­städt­chen von der gelern­ten Alten­pfle­ge­rin Kat­ja Wun­der­lich geführt. Die 42Jährige hat­te im Vor­feld bereits ange­kün­digt, dass Sie nicht mehr als Vor­sit­zen­de kan­di­die­ren wird. In ihrem Rechen­schafts­be­richt blick­te sie zurück auf zwei erfolg­rei­che Jah­re für die Frei­en Demo­kra­ten in ihrer Heimatstadt:

„Vor 2020 gab es in Pot­ten­stein stets nur ein­zel­ne Mit­glie­der der FDP. Seit der Grün­dung unse­res Orts­ver­bands ist die Mit­glie­der­zahl ste­tig gewach­sen und mitt­ler­wei­le zwei­stel­lig. Auch in der Kom­mu­nal­po­li­tik mel­den wir uns zu Wort: Wir haben uns z.B. gegen die dama­li­ge Erhö­hung von Grund- und Gewer­be­steu­er gestellt, als die Men­schen unse­rer Hei­mat­ge­mein­de durch die Coro­na-Kri­se genü­gend Bela­stun­gen und Ein­schrän­kun­gen erdul­den muss­ten. Dar­über hin­aus waren wir auch im All­tag z.B. durch Wahl­stän­de, Ladies­Treffs oder öffent­li­che Ver­an­stal­tun­gen wie dem Besuch des Abge­ord­ne­ten und wirt­schafts­po­li­ti­schen Spre­chers der FDP-Land­tags­frak­ti­on, Albert Duin, MdL im April 2022 präsent.“

Vor­ge­schla­gen und ein­stim­mig zum neu­en Orts­vor­sit­zen­den gewählt wur­de schließ­lich Mario Pol­ster aus Klein­kir­chen­bir­kig. Der 24 Jah­re alte Ver­mö­gens­be­ra­ter enga­giert sich neben der Poli­tik auch noch in ver­schie­de­nen ehren­amt­li­chen Berei­chen. Er ist bei der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Küh­len­fels und beim TSV Elbers­berg aktiv. Er möch­te die libe­ra­le Fami­lie in Pot­ten­stein und der Regi­on wei­ter stär­ken und freut sich bereits auf die vor ihm lie­gen­den Her­aus­for­de­run­gen rund um Land­tags- und Bezirks­wahl 2023:

„Das Jahr 2023 ist für uns Libe­ra­le ein wich­ti­ges Wahl­jahr. Es ist unse­re Auf­ga­be vor Ort, die Men­schen in unse­rer Hei­mat davon zu über­zeu­gen, dass Auf­bruch und Fort­schritt im Frei­staat nur mit der FDP mög­lich ist. Mit Chri­sti­an Weber, unse­rem Direkt­kan­di­da­ten für die Bezirks­wahl, und Dr. Ste­fan Reinfel­der, unse­rem Peg­nit­zer Listen­kan­di­da­ten für die Land­tags­wahl, haben wir auch vor Ort in Pot­ten­stein und der Frän­ki­schen Schweiz erfah­re­ne und tat­kräf­ti­ge Kan­di­da­ten vor­zu­wei­sen. Außer­dem beab­sich­ti­gen wir den libe­ra­len Mar­ken­kern der FDP wei­ter in Pot­ten­stein zu ver­an­kern. Fami­li­en und Selb­stän­di­ge sol­len vor Ort eine kraft­vol­le Stim­me und Per­spek­ti­ve haben.“

Das Team im Orts­vor­stand der FDP Pot­ten­stein wird ver­voll­stän­digt durch die 37-jäh­ri­ge Pra­xis­ma­na­ge­rin Miri­am Weber aus Träg­weis, den 28 Jah­re alten Pro­dukt­ma­na­ger (Tou­ri­stik) Alex­an­der Hof­mann aus Pot­ten­stein, Seba­sti­an Stadter (38) aus der Nach­bar­ge­mein­de Ahorn­tal und die ehe­ma­li­ge Orts­vor­sit­zen­de Kat­ja Wunderlich.