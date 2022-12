Die Poli­zei sucht Zeugen

BAY­REUTH. Mit­te Novem­ber trat im Innen­stadt­be­reich Bay­reuth ein Exhi­bi­tio­nist auf. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth sucht jetzt zwei bestimm­te Zeuginnen.

Gleich zwei­mal inner­halb weni­ger Tage trieb in der Bay­reu­ther Innen­stadt ein Exhi­bi­tio­nist sein Unwe­sen. Zwei Fuß­gän­ge­rin­nen hat­ten kei­ne Wahl und muss­ten dem Tat­ver­däch­ti­gen dabei zuse­hen, als er sexu­el­le Hand­lun­gen an sich durch­führ­te. Umfang­rei­che Ermitt­lun­gen führ­ten die Bay­reu­ther Kri­po nun zum Täter. Der Mann konn­te fest­ge­nom­men wer­den. Jetzt suchen die Ermitt­ler nach den bei­den Fußgängerinnen:

Fall 1:

Am Frei­tag­abend, 18.11.2022, am Rad­weg hin­ter dem Eis­sta­di­on am Roten Main. Hier trat der Täter zu ersten Mal auf. Sein Opfer: Eine Frau mit Klein­kind in einem Kin­der­wa­gen (Bug­gy). Die Dame trug einen schwar­zen Man­tel mit Kapu­ze und eine hel­le Müt­ze. Sie sprach in die­sem Moment in ver­mut­lich ost­eu­ro­päi­scher Spra­che in ihr Handy.

Fall 2:

Am Mon­tag­abend, 21.11.2022, im Hof­gar­ten. Im Bereich des Spiel­plat­zes am Ein­gang Jean-Paul-Stra­ße. Hier fiel der Täter zum zwei­ten Mal auf. Sein Opfer: Eine Frau in wein­ro­ter Win­ter­jacke mit Kapu­ze. Als der Mann ihr gegen­über­trat, droh­te sie ihm noch mit der Polizei.

Die bei­den Frau­en wer­den gebe­ten sich zu mel­den. Soll­ten Sie sich selbst oder eine Bekann­te in der Beschrei­bung wie­der­erken­nen, kon­tak­tie­ren sie bit­te die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.