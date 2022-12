Bus­ver­bin­dung Her­zo­gen­au­rach Rich­tung Fürth – Vach

Sehr geehr­ter Herr Landrat,

die SPD Kreis­tags­frak­ti­on bean­tragt: Die Ver­wal­tung prüft und plant in Abstim­mung mit der Stadt Fürth die Rea­li­sie­rung einer direk­ten Bus­ver­bin­dung zwi­schen Her­zo­gen­au­rach und Fürth Zentrum/​Klinikum über Vach. Bei posi­ti­ver Gesamt­wür­di­gung soll die­se Ver­bin­dung als gemein­sa­me Linie von Stadt Fürth und Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt umge­setzt werden.

Begrün­dung

Auf­grund der hohen Anzahl an Beschäf­tig­ten am Stand­ort Her­zo­gen­au­rach, wovon allei­ne bei den sechs größ­ten Unter­neh­men in Her­zo­gen­au­rach 1.000 Per­so­nen aus dem Bereich Stadt Fürth nach Her­zo­gen­au­rach ein­pen­deln, hal­ten wir eine direk­te Linie für sinn­voll und ange­zeigt. Die Ver­bin­dung zwi­schen Her­zo­gen­au­rach und Land­kreis Fürth via Linie 123 wur­de in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ste­tig ver­bes­sert mit der Umstei­ge­ver­bin­dung zur DB in Sie­gels­dorf. Zum Stadt­ge­biet Fürth hin­ge­gen gibt es – trotz räum­li­cher Nähe und dem offen­sicht­li­chen Fahr­gast­po­ten­zi­al – bis dato kei­ne direk­te Ver­bin­dung. Im Nah­ver­kehrs­plan des Land­krei­ses ERH ist an ver­schie­de­nen Stel­len der Bedarf und die Not­wen­dig­keit an Ver­bin­dun­gen von und nach Stadt Fürth fest­ge­stellt. Ins­be­son­de­re auch aus den Orts­tei­len von Herzogenaurach.

Auch vor dem Hin­ter­grund even­tu­el­ler Ver­än­de­run­gen der Werks­ver­kehrs­bus­se wäre eine Eta­blie­rung einer Linie zu begrüßen.

Auch die Stadt Fürth hat bereits eine Ver­bin­dung zwi­schen ihrem Stadt­ge­biet und Her­zo­gen­au­rach in ihren Nah­ver­kehrs­plan auf­ge­nom­men. Daher hal­ten wir es auch für wich­tig und ziel­füh­rend, dass die Ver­wal­tung des Land­krei­ses ERH mit der Ver­wal­tung der Stadt Fürth noch­mals Kon­takt auf­nimmt mit dem Ziel von Pla­nungs­ge­sprä­chen zwi­schen bei­den Gebietskörperschaften.

Mit freund­li­chen Grüßen,

Chri­sti­an Pech (Kreis­rat)

Rena­te Schroff (Kreis­rä­tin)