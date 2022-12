600 € hat das CASA DORO Haus am Kirsch­gar­ten der Dia­ko­nie-Kin­der­ta­ges­stät­te Grä­fen­berg gespen­det. Das Geld ist der Erlös des Som­mer­fe­stes in der Ein­rich­tung für Betreu­tes Woh­nen. Ein­rich­tungs­lei­ter Andre­as Bür­kel und Dustin Swo­bo­da vom Pfle­ge­team Fran­ken haben der Kita-Lei­te­rin Michae­la Raum den Betrag nun im CASA DORO Haus übergeben.

Michae­la Raum bedankt sich bei der Lei­tung und erläu­tert die Ver­wen­dung der Spen­de: “Die­se Sum­me fließt in unser Pro­jekt End of Mob­bing Heroes”. Dar­in geht es um ein Schu­lungs­kon­zept an Kin­der­gär­ten mit dem Fokus, die Mäd­chen und Jun­gen stark zu machen und ihnen Team­fä­hig­keit wie Selbst­be­wusst­sein zu vermitteln.

Als Dan­ke­schön brin­gen die mit­ge­kom­me­nen Kita-Mäd­chen und ‑Jun­gen mit ihren selbst­ge­ba­stel­ten Later­nen dem CASA DORO Pfle­ge­team ein Ständ­chen aus­Lie­dern. Erzie­he­rin­nen und Senio­ren applau­die­ren, wäh­rend die Klei­nen stolz ihre Fackeln schwen­ken. “Wir kom­men wie­der”, schallt es beim Abschied in einem viel­stim­mi­gen ver­gnüg­ten Kin­der­la­chen, als es mit­tags zurück in die 550 Meter ent­fern­te Kin­der­ta­ges­stät­te geht. Die Senio­rin­nen und Senio­ren im Begeg­nungs­zen­trum und auch die Mit­ar­bei­ten­den sind gerührt von der Begei­ste­rung und Dank­bar­keit, eben­so wie das Leitungsteam.

“Heu­te sind neue Freund­schaf­ten geschlos­sen und eine Brücke zwi­schen den Genera­tio­nen gebaut wor­den”, betont Andre­as Bür­kel. “Wir freu­en uns auf den näch­sten Besuch”, so Dustin Swo­bo­da. Sowohl der Lei­ter von Pfle­ge­team Fran­ken als auch vom CASA DORO Haus kün­di­gen an, dass das Som­mer­fest 2023 nach dem Erfolg in die­sem Jahr bereits fest im Ter­min­ka­len­der steht.

Stich­wort Dia­ko­nie Kin­der­ta­ges­stät­te Gräfenberg

In der Kita Grä­fen­berg der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim wer­den 75 Kin­der­gar­ten­kin­der und 24 Krip­pen­kin­der in zwei Krip­pen- und drei Kin­der­gar­ten­grup­pen betreut. 2018 wur­de an der Jahn­stra­ße 13 ein Neu­bau bezo­gen, der kom­plett aus Holz ist. Mit einer ganz­heit­li­chen Erzie­hung und Bil­dung soll ein Grund­stein dafür gelegt wer­den, dass die Kin­der sich zu ver­ant­wor­tungs­be­wuss­ten und selbst­stän­di­gen Per­sön­lich­kei­ten ent­wickeln. Beson­der­hei­ten der Kita sind Wald­ak­ti­ons­ta­ge und Großelterntage.

CASA DORO

… steht für Betreu­tes Woh­nen in allen Facet­ten. Die Gesell­schaft hat den Anspruch, für die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner in den bei­den Ein­rich­tun­gen Haus am Schir­nitz­bach und Haus am Kirsch­gar­ten die größt­mög­li­che Zufrie­den­heit zu bie­ten. CASA DORO heißt frei über­setzt so viel wie gol­de­nes Haus. Dem ent­spre­chend möch­ten die Betrei­ber den Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern ein wert­vol­les Domi­zil bie­ten, das höch­sten Ansprü­chen gerecht wird. Wert­schät­zen­de Behand­lung der Men­schen vol­ler Respekt und Wür­de vor dem Alter ist im Leit­bild fest­ge­schrie­ben. Best­mög­li­che Pfle­ge und Betreu­ung wer­den für­sorg­lich, empa­thisch, ver­ant­wor­tungs­voll und pro­fes­sio­nell angeboten.

Das CASA DORO Haus am Kirsch­gar­ten in Grä­fen­berg wur­de 1999 gebaut und 2019 nach dem neu­en Wohn- und Pfle­ge­kon­zept Betreu­tes Woh­nen umgewandelt.

Das Senio­ren­haus liegt zen­trums­nah in der Nähe des Schul­zen­trums inmit­ten von Kirsch­gär­ten. Das Haus umfasst 53 Einund Zwei­zim­mer-Apart­ments zwi­schen 21 und 41 m². Die Zwei­zim­mer-Apart­ments sind für Paa­re ide­al geeig­net. Die Ein­rich­tung ist selbst­ver­ständ­lich kom­plett bar­rie­re­frei und senio­ren­ge­recht ange­legt sowie mit Lift ausgestattet