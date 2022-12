Mit der Ent­hül­lung der Infor­ma­ti­ons­ta­fel am Heiz­kraft­werk Schön­brunn wird das Pro­jekt zur Erwei­te­rung und Nach­ver­dich­tung des Schön­brun­ner Nah­wär­me­net­zes abge­schlos­sen. Zwischen…

Neu­es Tat­too­stu­dio in Wun­sie­del

Tat­too­stu­dio im Kern­stadt­ge­biet in Wun­sie­del Neu in Wun­sie­del ist das „Bern­stein­zim­mer“, in dem Iri­na Söll­ner ihre Kunst auf Haut verewigt.…