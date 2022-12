Gemein­sam an einem Strang zie­hen, um sozi­al benach­tei­lig­ten Men­schen eine medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung zu ermög­li­chen. Hier­für stel­len Bay­reuths Bun­des­li­ga-Bas­ket­bal­ler beim Heim­spiel am 29. Dezem­ber 2022 gegen die BG Göt­tin­gen die gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­ti­on „medi for help“ ins Ram­pen­licht. Ziel ist es, zum einen auf das Her­zens­pro­jekt des Hilfs­mit­tel­her­stel­lers und Namens­spon­sors medi auf­merk­sam zu machen und zum ande­ren natür­lich auch in die­sem Jahr wie­der vie­le Spen­den für den guten Zweck zu sammeln.

Nach­dem 2021 das Cha­ri­ty-Spiel auf­grund von Coro­na-Auf­la­gen ohne Publi­kum statt­fand, sind die Pro­fi­sport­ler und Pro­jekt­ver­ant­wort­li­chen die­ses Jahr umso moti­vier­ter. Zehn Pro­zent aus den Tages­kar­ten- sowie den Merch-Ein­nah­men am Spiel­tag kom­men medi for help zugu­te. Auch der Erlös der Ver­stei­ge­rung der mitt­ler­wei­le 9. Edi­ti­on des medi bay­reuth Weih­nachts­tri­kots, in wel­chem der Bun­des­li­gist schon tra­di­tio­nell in der Vor­weih­nachts­zeit auf­läuft, fließt in den Spen­den­topf des Hilfs­pro­jekts, durch das welt­weit mitt­ler­wei­le rund 7.500 Men­schen erst- und nach­ver­sorgt wer­den konnten.

Das sagt Danie­la Wei­her­mül­ler von medi for help:

„Wir dan­ken den medi bay­reuth Spie­lern von Her­zen für das erneut groß­ar­ti­ge Enga­ge­ment. Wir wol­len Men­schen in Not­si­tua­tio­nen ohne Zugang zu medi­zi­ni­scher Ver­sor­gung hel­fen und ihre Lebens­si­tua­ti­on nach­hal­tig ver­bes­sern. Durch Unter­stüt­zung, wie die unse­rer Bas­ket­bal­ler, kön­nen wir Men­schen Hoff­nung und ein Lächeln schen­ken – unser Claim ‚Give a smi­le’ ver­deut­licht das!“