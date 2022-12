E‑Mobilität auf zwei Rädern

Elek­tro­mo­bi­li­tät ist die Zukunft, nicht nur bei Autos – auch bei den Zwei­rä­dern neh­men die Stro­mer immer mehr Fahrt auf. Die­sen Trend hat auch die Motor-Nüt­zel Grup­pe erkannt und ver­treibt ab sofort die spa­ni­sche E‑Rollermarke SILENCE. „Wir bewe­gen Men­schen, das ist unser Mot­to – und das gilt jetzt auch für Zwei­rä­der“, freut sich Mar­ken­ver­ant­wort­li­cher Kar­sten Klanke von Motor-Nützel.

Mit dem E‑Roller erwei­tert Motor-Nüt­zel wei­ter sei­ne Ange­bots­pa­let­te und ist damit der erste und bis­her ein­zi­ge SILENCE-Händ­ler im Markt­ge­biet Ober­fran­ken bzw. Oberpfalz.

Erhält­lich wer­den die SILENCE-Model­le im Gebraucht­wa­gen-Zen­trum Bay­reuth in einem modern ein­ge­rich­te­ten Flagship-Store sein. Aber auch an den ande­ren Motor-Nüt­zel Stand­or­ten gibt es die E‑Roller, ent­we­der in Ein­zel­aus­stel­lung oder in Cor­ner-Con­cept­S­to­res. Der beson­de­re Ser­vice: Ange­bo­ten wird bei Motor-Nüt­zel alles aus einer Hand: Lea­sing, Finan­zie­rung sowie Ver­si­che­rung und Service.

Die ersten Fahr­zeu­ge wur­den bereits im Dezem­ber gelie­fert. Der SILENCE ist ein qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ger E‑Roller, der in unter­schied­li­chen Model­len und ver­schie­de­nen Lei­stungs­stu­fen bzw. Höchst­ge­schwin­dig­kei­ten zu haben ist. Dem­entspre­chend breit ist auch die Zielgruppe.

Man­che Aus­füh­run­gen kön­nen schon mit der Füh­rer­schein­klas­se AM, und damit ab 15 Jah­ren, gefah­ren werden.

Der SILENCE S01 ist ADAC-Test­sie­ger und über­zeugt vor allem durch sei­nen 5,6 kWh-Akku, der sich dank inno­va­ti­vem Trol­ley bequem trans­por­tie­ren und wech­seln lässt. Zudem kann der Akku auch extern, z.B. für einen Elek­tro­grill oder einen Lap­top ver­wen­det wer­den. Au- ßer­dem lob­te der ADAC die gute Reich­wei­te des Stromers.

Im kom­men­den Jahr bringt SILENCE mit dem S04 zudem ein elek­tri­sches Nano­car auf den Markt – ide­al als Stadt­fahr­zeug. Alle SILENCE-Fahr­zeu­ge ver­wen­den dabei die­sel­be Trol­ley­Bat­te­rie, die unter­ein­an­der aus­tausch­bar ist.

„Die Ange­bots­pal­let­te ist viel­fäl­tig, für jeden Zweck gibt es das pas­sen­de Modell, das per­fekt auf die Ansprü­che und Bedürf­nis­se der Fah­re­rin­nen und Fah­rer abge­stimmt ist. Ob Zwei­rad­fans, die ger­ne in der Frei­zeit fah­ren und auf E‑Mobilität umstei­gen möch­ten, oder Jugend­li­che, die ein­fach mobil sein wol­len, bis hin zu Berufs­pend­lern oder Lie­fer- und Kurier­dien­sten sowie ande­ren Gewer­be­trei­ben­den“, erklärt Kar­sten Klanke.

Neue Märk­te zu erschlie­ßen, bedeu­tet für Motor-Nüt­zel auch immer wie­der neue Ziel­grup­pen zu errei­chen: „Wir möch­ten das gesam­te Mobi­li­täts­be­dürf­nis von Men­schen und Unter­neh­men abdecken“, betont Alex­an­der Pflaum, Geschäfts­füh­rer von Motor-Nüt­zel. „Mit SILENCE ist damit ein wei­te­rer Schritt getan.“

Die Motor-Nüt­zel Gruppe

Motor-Nüt­zel gehört mit über 1.000 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern an 12 Stand­or­ten zu einer der größ­ten Auto­h­aus­grup­pen in Nord­bay­ern. Seit Okto­ber 2018 gehö­ren fünf Betrie­be der ehe­ma­li­gen Ens­lein & Schön­ber­ger GmbH zur Fir­men­grup­pe. Das Pro­dukt­port­fo­lio erstreckt sich über die Kon­zern­mar­ken Audi, ŠKO­DA, Volks­wa­gen und Volks­wa­gen Nutz­fahr­zeu­ge sowie Seat und Cup­ra. Ab Dezem­ber 2022 erwei­tert sich das Port­fo­lio um Silence, ab Früh­jahr 2023 um Toyo­ta. Als auto­mo­bi­ler Full-Ser­vice-Anbie­ter ver­kauft Motor-Nüt­zel rund 10.000 Fahr­zeu­ge im Jahr und bie­tet stets einen sofort ver­füg­ba­ren Fahr­zeug­be­stand von über 1.000 Model­len an.

Den Grund­stein leg­te Hans Nüt­zel 1931 mit der Eröff­nung einer Motor­rad­werk­statt in Bay­reuth – dem heu­ti­gen Fir­men­sitz der Grup­pe. Nach­dem das Ehe­paar Nüt­zel kin­der­los blieb, grün­de­te Emma Nüt­zel im Jah­re 1981 die gemein­nüt­zi­ge, mild­tä­ti­ge Hans und Emma Nüt­zel Alten­stif­tung zugun­sten alter und inva­li­der Ein­woh­ner der Stadt Bay­reuth und ihrer Umge­bung. Die Stif­tung ist seit­her allei­ni­ge Gesell­schaf­te­rin der Motor-Nüt­zel GmbH.