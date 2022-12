Die The­men der Sendung:

Oma und Opa gesucht: das Pro­jekt „Wunsch­groß­el­tern“ (Wei­ßen­burg, Treucht­lin­gen, Nürnberg/​Mit­tel­fran­ken)

Trotz Kita und Co. ste­hen Müt­ter mit ihren Kin­dern oft allei­ne da, wäh­rend älte­re Men­schen oft ein­sam sind und sich nicht mehr gebraucht füh­len. Zwei Pro­jek­te in Fran­ken schaf­fen da Abhil­fe. Der Ver­ein „Groß­el­tern stif­ten Zukunft“ in Nürn­berg und die „Wunsch­groß­el­tern – Altmühlfranken“.

Sam­meln für einen guten Zweck: die gro­ße Spen­den­ga­la (Nürnberg/​Mittelfranken)

Am Frei­tag, 16. Dezem­ber, setz­te sich der gesam­te Baye­ri­sche Rund­funk und die Bene­fiz­ak­ti­on „Stern­stun­den“ wie­der für Kin­der in Not ein. Von 6.00 Uhr mor­gens an wur­den tele­fo­nisch und online Spen­den gesam­melt. Die „Stern­stun­den-Gala“ bil­de­te den glän­zen­den Abschluss. Durch die Bene­fiz­ak­ti­on „Stern­stun­den“ konn­ten bis­her 3.697 Kin­der­hilfs-Pro­jek­te in Bay­ern, Deutsch­land und welt­weit mit rund 342 Mil­lio­nen Euro geför­dert werden.

60 Kilo­me­ter, kein Pro­blem: Fahr­rad­ku­rier mit Bein­pro­the­sen (Würzburg/​Unterfranken)

Sven Sitt­ler flitzt mit sei­nem Fahr­rad durch die Würz­bur­ger Innen­stadt. Als Kurier trans­por­tiert er wich­ti­ge Blut­pro­ben an ein Labor. Anschlie­ßend bringt er Medi­ka­men­te aus einer Apo­the­ke zu einem Pati­en­ten. Rund 60 Kilo­me­ter kom­men da oft in einer Schicht zusam­men. Das Beson­de­re: Sven Sitt­ler mei­stert sie mit zwei Bein­pro­the­sen. Der 32-Jäh­ri­ge nimmt sei­ne Behin­de­rung sport­lich: Er schwimmt und radelt viel und spielt Roll­stuhl­bas­ket­ball in der 3. Liga für Rosen­heim. Als Ortho­pä­die­me­cha­ni­ker hilft er ande­ren Men­schen nach Ampu­ta­ti­on und Unfall.

Himm­li­scher Klang: Har­fen aus Fran­ken (Mühl­stet­ten /​Mittelfranken)

Die Har­fe ver­zau­bert mit ihrem Klang seit über 5.000 Jah­ren. Sie ist eines der älte­sten Instru­men­te der Mensch­heit und aus kei­nem Orche­ster weg­zu­den­ken. Ber­na­det­te Ker­scher aus dem mit­tel­frän­ki­schen Mühl­stät­ten kennt den Bau­plan für die­ses Instru­ment. In ihrem Fach­zen­trum ver­treibt, repa­riert und baut die gebür­ti­ge Fran­zö­sin Harfen.

Rei­ne Fami­li­en­sa­che: der Chor „Schwe­ster­hoch­fünf“ (Bamberg/​Oberfranken)

Der Bam­ber­ger Chor „Schwe­ster­hoch­fünf“ ist klein, fein und etwas Beson­de­res. Hier sin­gen fünf ech­te Schwe­stern mit­ein­an­der. Sie alle haben die­sel­be Chor-Aus­bil­dung und haben das Sin­gen in der Mäd­chenkan­to­rei am Bam­ber­ger Dom gelernt. Seit 2004 geben sie als schwe­ster­li­cher Chor zusam­men Kon­zer­te. „Schwe­ster­hoch­fünf“ ist vor allem mit klas­si­scher geist­li­cher Musik zu hören, aber auch Pop und Jazz gehö­ren zum Repertoire.

Spe­zia­li­tä­ten aus aller Welt: Ipeks Weih­nachts­re­zep­te (Wei­ßen­burg /​Mittelfranken)

Weih­nachts­gans, Brat­wür­ste, Leb­ku­chen dür­fen in Fran­ken an Hei­lig Abend nicht feh­len. Doch wie sieht es bei den euro­päi­schen Nach­barn aus? Auch in Groß­bri­tan­ni­en, Polen und Frank­reich wird an Weih­nach­ten ordent­lich geschlemmt. Fran­ken­schau-Köchin Ipek Bas­a­ran-Stö­ber bringt die kuli­na­ri­schen Spe­zia­li­tä­ten auf den Tisch.

