Auch Wert­stoff­hö­fe haben ande­re Öff­nungs­zei­ten über die Feiertage

Erlan­gen-Höchstadt. Auf­grund der Weih­nachts­fei­er­ta­ge ver­schie­ben sich die Abfuhr­ter­mi­ne der Rest­müll- und Bio­ton­nen­lee­rung im Land­kreis. Die Tou­ren 2, 4, 6, 8 und 10 fah­ren wie folgt:

Tour 2 am Diens­tag, 27. Dezember,

Tour 4 am Mitt­woch, 28. Dezember,

Tour 6 am Don­ners­tag, 29. Dezember,

Tour 8 am Frei­tag, 30. Dezem­ber und

Tour 10 am Sams­tag, 31. Dezember.

Die Abhol­ter­mi­ne der Papier­ton­ne und Gel­ber Sack ver­än­dern sich nicht.

Wert­stoff­hö­fe ein­ge­schränkt geöffnet

Am Sams­tag, 24. Dezem­ber sind die Wert­stoff­hö­fe Bai­ers­dorf, Ecken­tal, Her­zo­gen­au­rach, Med­bach und Utten­reuth sowie die Umla­de­sta­ti­on in Erlan­gen geschlos­sen. Am Sams­tag, 31. Dezem­ber haben die Wert­stoff­hö­fe in Bai­ers­dorf und Utten­reuth von 9 bis 12 Uhr, in Ecken­tal von 8 bis 12 Uhr sowie die Umla­de­sta­ti­on in Erlan­gen von 8 bis 12 Uhr geöffnet.