BAM­BERG in ruhe: Haupt­sa­che Stadt­er­leb­nis: Bam­berg in der Nebensaison

Wann die beste Zeit für einen Städ­te­trip nach Bam­berg ist? Eigent­lich ja immer – aber gera­de die ersten Wochen des Jah­res bie­ten vie­le Mög­lich­kei­ten, um die UNESCO-Welt­erbe­stadt ganz in Ruhe für sich zu entdecken.

Vor­sät­ze für das neue Jahr sind schnell gefasst – sie in die Tat umzu­set­zen, fällt da oft schwe­rer. Doch die­ses Mal wird es ein­fa­cher, denn der Vor­satz heißt „Traum­stadt zu Traum­prei­sen“. Mög­lich macht dies die gleich­na­mi­ge Pau­scha­le, die vom 1. Janu­ar bis 31. März 2023 buch­bar ist. Mit ihr erlebt man die UNESCO-Welt­erbe­stadt in der ruhi­ge­ren Jah­res­zeit zu attrak­ti­ven Prei­sen. Zwei Über­nach­tun­gen mit Früh­stück sind in der Pau­scha­le „Traum­stadt zu Traum­prei­sen“ ent­hal­ten. Dazu gibt es die BAM­BERG­card und damit Ein­trit­te in Muse­en und Samm­lun­gen sowie freie Fahrt mit Bus und Bahn in Bam­berg und im nahen Umland. Die Stadt­füh­rung „Fas­zi­na­ti­on Welt­kul­tur­er­be“ ist eben­falls in der BAMERG­card inbe­grif­fen: Sie ist der idea­le Ein­stieg, um durch ein fas­zi­nie­ren­des Jahr­tau­send der Bam­ber­ger Geschich­te zu spa­zie­ren (www​.bam​berg​.info/​p​a​u​s​c​h​a​len).

Beflü­gelt vom Welterbe

Die per­fek­te „Lese­hil­fe“ für die Beson­der­hei­ten des Bam­ber­ger UNESCO-Welt­erbes ist auch das Welt­erbe-Besuchs­zen­trum. Mit sei­ner fami­li­en­freund­li­chen Aus­stel­lung und vie­len Mit­mach-Sta­tio­nen lädt es zum inter­ak­ti­ven Ken­nen­ler­nen der Welt­erbe-Schät­ze ein (welt​erbe​.bam​berg​.de/​d​e​/​b​e​s​u​c​h​s​z​e​n​t​rum). Eine ein­zig­ar­ti­ge Kost­bar­keit birgt eben­so das Bam­ber­ger Natur­kun­de-Muse­um: Sein berühm­ter Vogel­saal, 1791 als „Natu­ra­li­en­ka­bi­nett“ gegrün­det, gilt als der schön­ste sei­ner Zeit welt­weit. Tau­sen­de Tier­prä­pa­ra­te – dar­un­ter Vögel, Koral­len, Muscheln, Fische oder Schlan­gen – fül­len die Vitri­nen. Neben die­sem „Muse­um im Muse­um“ ver­fügt das Haus über Aus­stel­lun­gen zu ver­schie­de­nen natur­kund­li­chen The­men und bie­tet immer wie­der Son­der­aus­stel­lun­gen. Eine beson­ders far­ben­präch­ti­ge ist vom 20. Janu­ar bis zum 30. Juni 2023 zu sehen. Unter dem Titel „So viel mehr als nur T.Rex!“ prä­sen­tiert sie eine Werk-Aus­wahl von Joscha Knüp­pe, der mit sei­ner Paläoart längst aus­ge­stor­be­ne Orga­nis­men zum Leben erweckt – von den Dino­sau­ri­ern bis zu den tie­ri­schen Rie­sen der jüng­sten Eis­zeit (www​.natur​kun​de​mu​se​um​-bam​berg​.de).

Magi­sche Nüs­se und ein legen­dä­res Kleidungsstück

Wer in den ersten Wochen des Jah­res noch ein biss­chen in Fest­tags­stim­mung schwel­gen will, den führt der Weg ins Histo­ri­sche Muse­um auf den Dom­berg: Bis zum 29. Janu­ar 2023 zeigt es die Weih­nachts­aus­stel­lung „Die magi­sche Nuss Kra­ka­tuk – Eine fan­ta­sti­sche Rei­se durch E.T.A. Hoff­manns Weih­nachts­mär­chen“ (muse​um​.bam​berg​.de/​h​i​s​t​o​r​i​s​c​h​e​s​-​m​u​s​eum). Eine wei­te­re Son­der­aus­stel­lung führt ins Bam­ber­ger Land: Bis zum 12. Febru­ar 2023 wid­met sich das Levi Strauss Muse­um in But­ten­heim dem The­ma „Nach­hal­tig?! Der Umgang mit Klei­dung gestern und heu­te“. Die Aus­stel­lung im Geburts­haus des Jeans-Erfin­ders Levi Strauss folgt dem Lebens­zy­klus eines Klei­dungs­stücks und macht deut­lich, wie sich die Ein­stel­lung zu Res­sour­cen, die Pro­duk­ti­ons­ab­läu­fe, der Ver­trieb sowie die Ver­wen­dung von Tex­ti­li­en im Lauf der Jah­re gewan­delt haben (www​.levi​-strauss​-muse​um​.de).

Nichts wie raus!

Im Bam­ber­ger Land eben­so wie in Bam­berg selbst erge­ben sich im Win­ter vie­le Mög­lich­kei­ten, um aktiv zu sein. Falls das Wet­ter mal nicht so mit­spielt, heißt es trotz­dem „Nichts wie raus!“ – aber eben Indoor und gespickt mit jeder Men­ge Rät­seln und kniff­li­gen Auf­ga­ben. Mög­lich machen dies die Bam­ber­ger Escape-Rooms, die mit viel Lie­be zum Detail von meh­re­ren Anbie­tern ein­ge­rich­tet wur­den. Da flüch­ten die Spie­ler mit­ten in Bam­berg aus Mexi­kos berüch­tigt­stem Gefäng­nis, sie ent­kom­men aus einem Bun­ker oder stel­len sich den Schrecken in einer ver­las­se­nen Irren­an­stalt (www​.finest​-escape​.de/​b​a​m​b​erg, www​.que​st4e​xit​.de, www​.cine​-room​.de).

Boul­dern und bowlen

Einen beson­de­ren Spiel­platz fin­den Sport­li­che bei den Bam­ber­ger „Block­hel­den“: Ihre Boul­d­er­hal­le ist in einem denk­mal­ge­schütz­ten Gebäu­de von 1918 zu Hau­se und zeich­net sich durch atem­be­rau­ben­de Per­spek­ti­ven, genia­le Fels­for­ma­tio­nen und die Atmo­sphä­re des Baus aus. Prak­tisch für Boul­der-Neu­lin­ge: Mon­tags füh­ren Boul­der-Trai­ner kosten­los ins Klet­tern ohne Seil ein (www​.block​hel​den​.de/​b​a​m​b​erg). Wer lie­ber auf dem Boden eine ruhi­ge Kugel schiebt, stat­tet dem „Bow­ling­haus Bam­berg“ einen Besuch ab. Hier füh­len sich auch Fami­li­en wohl – zum Bei­spiel beim „Fami­ly-Moon­light-Bow­ling“, bei dem das Spiel mit Sound und Licht­ef­fek­ten zum Erleb­nis wird (www​.bow​ling​haus​-bam​berg​.de). Falls die Kin­der noch klei­ner sind, ist das „Bam­bi­ni Bam­berg“ als einer der größ­ten Indoor-Spiel­plät­ze Bay­erns das Ziel: mit jeder Men­ge Platz für akti­ve Stun­den in der Dschun­gel­welt, auf dem Rodel­berg oder in der Wab­bel­burg (www​.bam​bi​ni​-bam​berg​.de).

Ein hei­ßes Herzstück

Action und Ent­span­nung: Bei die­ser Kom­bi­na­ti­on darf das „Bam­ba­dos“ auf kei­nen Fall feh­len. Als Bad für die gan­ze Fami­lie bie­tet es viel Platz zum sport­li­chen Schwim­men eben­so wie einen gro­ßen Frei­zeit­be­reich samt Strö­mungs­ka­nal, Rei­fen­rut­sche und sogar einem Ganz­jah­res­au­ßen­becken auf dem Dach. Herz­stück des „Bam­ba­dos“ ist sei­ne 5‑Ster­ne-Pre­mi­um-Sau­na samt Spa: Sie erstreckt sich im Inne­ren auf zwei Eta­gen, außen ver­hei­ßen Natur­ba­de­teich, Whirl­pool, Kelo‑, Erd- und fin­ni­sche Sau­na gesun­de Ent­span­nung (www​.stadt​wer​ke​-bam​berg​.de/​b​a​e​d​e​r​/​b​a​m​b​a​dos).

Für erleb­nis­rei­che Tage in Bam­berg ist in der Neben­sai­son also alles bestens vor­be­rei­tet. Und abends? Da genießt man zum Bei­spiel das prä­mier­te Pro­gramm­ki­no im „Licht­spiel“ (www​.licht​spiel​ki​no​.de) oder ist dabei, wenn sich der Vor­hang im „ETA Hoff­mann Thea­ter“ hebt – etwa zu den Stücken „Zaun“ von Sam Max oder „Dan­tons Tod“ von Georg Büch­ner“, die bei­de im Janu­ar Pre­miè­re fei­ern (thea​ter​.bam​berg​.de). Kino­fans kön­nen ohne­hin kaum den Start der Bam­ber­ger Kurz­film­ta­ge erwar­ten. Ab dem 23. Janu­ar ist es wie­der soweit! (www​.bam​ber​ger​-kurz​film​ta​ge​.de)

Übri­gens: Falls die Neu­jahrs­vor­sät­ze doch noch etwas brau­chen, bis sie umge­setzt wer­den kön­nen… Die Pau­scha­le „Traum­stadt zu Traum­prei­sen“ ist auch vom 1. bis 30. Novem­ber 2023 im Ange­bot des BAM­BERG Tou­ris­mus & Kon­gress Service.

BAM­BERG Tou­ris­mus & Kon­gress Service

Gey­ers­wörth­stra­ße 5

96047 Bamberg

Email: presse@​bamberg.​info

Inter­net www​.bam​berg​.info

Tel.: +49 (0) 951 2976 420