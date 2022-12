+++ 12.12.2022 / 15:13 Uhr—Einsatz Nr. 95/2022—THL Woh­nung öff­nen akut—Einsatz für das HLF2 + DLK +++

Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 12.12.2022 um 15:13 Uhr die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr Buben­reuth gemein­sam mit einem Ret­tungs­wa­gen und der Poli­zei in den Buben­reu­ther Süden zu einer drin­gen­den Woh­nungs­öff­nung. Hier befand sich eine ver­letz­te Per­son in der Woh­nung, wel­cher es lei­der nicht mehr mög­lich war dem Ret­tungs­dienst die Türe selb­stän­dig zu öff­nen. Dies rief die Feu­er­wehr auf den Plan. Ein Zugang zur ver­letz­ten Per­son wur­de durch Kame­ra­den der Feu­er­wehr geschaf­fen und die ver­letz­te Per­son an den Ret­tungs­dienst über­ge­ben. Der Ret­tungs­dienst ver­brach­te die ver­letz­te Per­son in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus. Wir wün­schen gute Bes­se­rung und schnel­le Genesung.

Ein­satz 095 / 2022

Datum: 12.12.2022

Alarm­zeit: 15:13 Uhr

Woh­nungs­öff­nung akut

Buben­reuth / Süd

Feu­er­wehr Bubenreuth:

74/40/2 – HLF2/​Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/20

74/30/1 – DL(A)K / Drehleiter

Rettungsdienst

Polizei