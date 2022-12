16-Mil­lio­nen-Euro-Pro­jekt: Groß­bau­stel­le Hofer Stra­ße wird nach Hoch­was­ser­frei­le­gung und neu­ge­stal­te­ter Kreu­zung wie­der für den Ver­kehr frei gegeben

Sie hat zahl­rei­chen Anlie­gern und Ver­kehrs­teil­neh­mern in den ver­gan­ge­nen Jah­ren viel Geduld abver­langt: die Groß­bau­stel­le Hofer Stra­ße in Kulm­bach. Doch das War­ten hat sich gelohnt. Der Bereich Hofer Stra­ße zwi­schen den Stadt­wer­ken Kulm­bach und dem Kli­ni­kums­berg ist am Nach­mit­tag für den Ver­kehr wie­der voll­stän­dig frei gege­ben wor­den. Rund 16 Mil­lio­nen Euro wur­den dabei von Sei­ten der Stadt Kulm­bach gemein­sam mit ihren Stadt­wer­ken sowie dem Frei­staat Bay­ern in die­se so wich­ti­ge Maß­nah­me investiert.

Ziel der Bau­ar­bei­ten war zum einen die not­wen­di­ge Hoch­was­ser­frei­le­gung des Pur­bach­ge­wäs­sers im Bereich der Hofer Stra­ße. Dem Bach­lauf, der bis­her in einer nur einen Meter brei­ten Röh­re unter der Stra­ße ver­lief, wur­de durch einen neu­en Kanal mehr Platz gege­ben, um die Hoch­was­ser­ge­fahr in der Blaich deut­lich zu redu­zie­ren. Zum ande­ren wur­de der Kreu­zungs­be­reich dort neu­ge­stal­tet und ein Kreis­ver­kehr installiert.

„Dass wir die­se Groß­bau­stel­le bis auf Begrü­nungs- und Bepflan­zungs­ar­bei­ten noch vor Jah­res­frist haben fer­tig stel­len kön­nen, freut mich ganz beson­ders“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann bei der Frei­ga­be der Hofer Stra­ße. „Denn hier haben wir in den ver­gan­ge­nen vier­ein­halb Jah­ren nicht nur die Ver­kehrs­füh­rung in der Blaich mit einem Kreis­ver­kehr kom­plett neu orga­ni­siert, wir haben auch zusam­men mit dem Frei­staat Bay­ern gleich meh­re­re Mil­lio­nen Euro in den so wich­ti­gen Hoch­was­ser­schutz für den Stadt­teil Blaich inve­stiert.“ Von der gesam­ten Inve­sti­ti­ons­sum­me in Höhe von 16 Mil­lio­nen Euro wer­den gut 5,14 Mil­lio­nen Euro über För­der­gel­der abge­deckt, den Rest der Sum­me schul­tern Stadt Kulm­bach und Stadt­wer­ke Kulm­bach gemeinsam.

Die Bau­stel­le Hofer Stra­ße lässt sich in zwei mar­kan­te Bau­ab­schnit­te ein­tei­len. „In der ersten Bau­pha­se von Mit­te 2018 bis Mit­te 2020 haben wir den Bereich von der Flut­mul­de bis zur Cas­par-Vischer-Stra­ße in punc­to Hoch­was­ser­schutz auf Vor­der­mann gebracht“, erläu­tert der städ­ti­sche Tief­bau­chef Ingo Wolf­gramm die ein­zel­nen Bau­schrit­te. „Von der Jah­res­mit­te 2021 bis heu­te haben wir dann in einer zwei­ten Bau­pha­se den Schwer­punkt auf den Bau des Kreis­ver­kehrs am Fuße unse­res Kli­ni­kums­bergs gelegt, um die alte, teils sehr unüber­sicht­li­che Kreu­zung zu ersetzen.“

Allein im Tief­bau­be­reich wur­den unter ande­rem eine Bohr­pfahl­wand mit 1.400 ein­zel­nen Bohr­pfäh­len (jeweils 60 cm Durch­mes­ser) sowie ein rund 500 Meter lan­ger Bach­ka­nal mit einer Brei­te von 4,5 Metern und einer Höhe von fast 1,5 Metern errich­tet. Auch ein neu­es Ein­lauf­becken wur­de gebaut. Dar­über hin­aus wur­den zahl­rei­che Gas‑, Was­ser- und Abwas­ser­druck­lei­tun­gen umver­legt bzw. ersetzt, Tei­le des dort bestehen­den Misch­was­ser­ka­nals kom­plett erneu­ert und ein neu­es Betriebs­bau­werk im Bereich Änger­lein errich­tet. „Hin­zu kommt noch unser neu­er Krei­sel am Kli­ni­kums­berg. Außer­dem gibt es neue Fuß­gän­ger- und Rad­spu­ren“, fügt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann hin­zu. „Der Aspekt Ver­kehrs­si­cher­heit hat bei der Neu­ge­stal­tung die­ses so stark fre­quen­tier­ten Bereichs in der Blaich eine gro­ße Rol­le gespielt.“ Der frü­he­re fünfar­mi­ge Kno­ten­punkt, an dem Hofer Stra­ße, Blai­cher Stra­ße und Albert-Schweit­zer-Stra­ße sowie die Stra­ße Unter­pur­bach auf­ein­an­der­tra­fen, galt als sehr unüber­sicht­lich. „Die­ses kom­pli­zier­te Kreu­zungs­ge­flecht woll­ten wir mit dem neu­en Kreis­ver­kehr auf­lö­sen. Wir hof­fen, die Ver­kehrs­teil­neh­mer fin­den sich schnell in dem neu orga­ni­sier­ten Bereich zurecht“, hofft OB Lehmann.

Auch das Wahr­zei­chen des Kreu­zungs­be­reichs, die so genann­te Sauer­manns­kuh hat am neu­en Krei­sel wie­der ein Zuhau­se gefun­den. Sie war wäh­rend der Bau­ar­bei­ten sicher ein­ge­la­gert gewe­sen. Aus Grün­den der Ver­kehrs­si­cher­heit steht sie nun aber nicht in der Mit­te des Krei­sels, son­dern im direk­ten Umfeld am Fuße des Klinikumsberges.

Vor­erst unver­än­dert bleibt dage­gen die aktu­el­le Ver­kehrs­re­ge­lung in der Blaich. Man wol­le die neue Ver­kehrs­füh­rung für die­sen Stadt­teil nun end­lich unter Real­be­din­gun­gen ohne Bau­stel­len­um­lei­tun­gen testen, so das Stadtoberhaupt.

In Abspra­che mit dem städ­ti­schen Ord­nungs­amt und der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach blei­ben damit das Änger­lein und die Her­mann-Lim­mer-Stra­ße Ein­bahn­stra­ßen. Laut den Ver­ant­wort­li­chen muss das Ziel sein, den Durch­gangs­ver­kehr in der gesam­ten Blaich auf ein erträg­li­che­res Maß zu brin­gen. „Gemein­sam mit der Poli­zei wer­den wir dies in den näch­sten Mona­ten genau beob­ach­ten und auch die Vor­schlä­ge und Erfah­run­gen der Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner mit­ein­be­zie­hen“, so OB Leh­mann. Schließ­lich gehe es dar­um, dass die Blaich eine attrak­ti­ve Wohn­sied­lung bleibt.

Mit dem neu­en Flü­ster­asphalt auf der benach­bar­ten Nord­um­ge­hung und der neu­en Bepflan­zung an der dor­ti­gen Böschung sei­en bereits erste Schrit­te gemacht, den Ver­kehrs­lärm im Kulm­ba­cher Nor­den zu redu­zie­ren. Im Lau­fe des Jah­res 2023 wer­den alle Ergeb­nis­se die­ser Test­pha­se aus­ge­wer­tet. Danach erfolgt gemein­sam mit allen Ver­ant­wort­li­chen und Betrof­fe­nen die Ent­schei­dung, ob die Pro­be­pha­se aus­ge­wei­tet oder been­det wird und wie die Ver­kehrs­re­ge­lung zukünf­tig aus­se­hen kann.

Bau­maß­nah­me Hofer Stra­ße – ein Überblick

Bau­ab­schnitt 1

Bereich: Flut­mul­de bis Caspar-Vischer-Straße

Zeit­raum: Mit­te 2018 bis Mit­te 2020

Kosten: ca. 10 Mil­lio­nen Euro.

Bau­ab­schnitt 2