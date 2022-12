Bevor es am Sonn­tag zum Nach­bar­schafts­du­ell gegen die Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau kommt, müs­sen die Wöl­fe zum Tabel­len­füh­rer nach Kassel

Am Frei­tag rei­sen die Wöl­fe zum „Rück­spiel“ zu den Kas­sel Hus­kies (Spiel­be­ginn 19:30 Uhr). Am Sonn­tag gastie­ren dann um 18:30 Uhr (Hal­len­öff­nung ab 17:00 Uhr) die Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau in der NETZSCH-Are­na. Zwei Par­tien, die Span­nung, Kampf und Lei­den­schaft ver­spre­chen. Ein­tritts­kar­ten für die Par­tie gegen Crim­mit­schau gibt es online unter https://​www​.sel​ber​wo​el​fe​.de/​t​i​c​k​e​ts/, bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk oder an der Abend­kas­se. Bei­de Spie­le wer­den zudem live auf Spra­de TV und in Aus­zü­gen in der Radio Euro­herz Eis­zeit übertragen.

Form­kur­ve

Ein ordent­li­ches Wochen­en­de liegt hin­ter den Sel­ber Wöl­fen: Beim EHC Frei­burg hol­te man einen Sieg nach Ver­län­ge­rung und gegen den unan­ge­foch­te­nen Tabel­len­füh­rer Kas­sel Hus­kies zog man sich bei der 2:4- Heim­nie­der­la­ge acht­bar aus der Affä­re. Aus­schlag­ge­bend für die Nie­der­la­ge war ein ver­schla­fe­nes erstes Drit­tel. Die rest­li­chen 40 Minu­ten konn­te man aus­ge­gli­chen gestal­ten. Dies Hus­kies haben ihre letz­ten drei Par­tien in regu­lä­rer Spiel­zeit gewon­nen, Crim­mit­schau konn­te durch einen Aus­wärts­sieg beim EC Bad Nau­heim am Sonn­tag Selbst­ver­trau­en tanken.

Sta­ti­stik

Fast dop­pelt so vie­le Punk­te wie Selb haben die Hus­kies bis­lang ein­ge­sam­melt. Mit 60 Punk­ten grü­ßen die Hes­sen mit kom­for­ta­blem Vor­sprung von der Tabel­len­spit­ze. Die Sel­ber Wöl­fe bele­gen mit 32 Punk­ten aktu­ell Rang 12, direkt gefolgt von den Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau mit 28 Punk­ten. Somit soll­ten die Wöl­fe mög­lichst den drit­ten Sieg gegen die Westsach­sen in die­ser Sai­son ein­fah­ren, um sich die Eis­pi­ra­ten wei­ter hin­ter sich zu las­sen. Bis­he­ri­ge Ergebnisse:

Kas­sel – Selb 2:3 n.V.

Selb – Kas­sel 2:4

Selb – Crim­mit­schau 3:1

Crim­mit­schau – Selb 2:3 n.P.

Phil­ip Wolt­mann blickt voraus

Phil­ip Wolt­mann: „Der Sieg in Frei­burg war sehr wich­tig. Es ist aus­wärts immer schwer, nach der lan­gen Fahrt und gegen die Stim­mung der geg­ne­ri­schen Fans anzu­kämp­fen. Aber wir haben soli­de gespielt und uns in einem hart umkämpf­ten Spiel durch­ge­setzt. Gegen Kas­sel hat­ten wir zu Beginn ein paar Pro­ble­me, haben uns im Lau­fe des Spiels wie­der gefun­den, gekämpft und die Checks zu Ende gefah­ren. Es hat lei­der nicht ganz gereicht, aber am Frei­tag haben wir gleich wie­der gegen Kas­sel die Chan­ce, zu zei­gen, was wir drauf­ha­ben. Es ist sehr schwer dort zu spie­len, aller­dings haben wir uns die­se Woche gut auf die Hus­kies ein­ge­stellt. Dass wir jetzt zwei­mal direkt hin­ter­ein­an­der auf Kas­sel tref­fen, macht es für uns Spie­ler nicht schwe­rer. Wir wis­sen jetzt, wie Kas­sel auf­tritt und wir kön­nen uns bes­ser dar­auf vor­be­rei­ten. Schon am Sonn­tag waren vie­le Emo­tio­nen im Spiel, was man unter ande­rem an den Fights gese­hen hat. Gegen Kas­sel kön­nen wir zei­gen, wel­chen Cha­rak­ter wir als Mann­schaft haben und es ist Ähn­li­ches zu erwar­ten wie ver­gan­ge­nen Sonn­tag: Wir wer­den Voll­gas geben, jeden Check zu Ende fah­ren und spie­len wie in den Play­offs. Am Sonn­tag erwar­ten wir dann Crim­mit­schau zum Der­by. Der­bies lie­gen uns heu­er, den­noch dür­fen wir die Eis­pi­ra­ten aber auch nicht unter­schät­zen. Wir wer­den ver­su­chen, unser Spiel durch­zu­set­zen und uns auf unse­re Stär­ken zu fokussieren.“

Lin­eup

Aus dem Wöl­fe-Laza­rett gibt es gute wie schlech­te Nach­rich­ten: Gel­ke und Hlo­zek sind wie­der ein­satz­be­reit und am Frei­tag wie­der im Lin­eup. Dafür steht nun neu Bryce Red­dick auf der Ver­letz­ten­li­ste. Nach wie vor ver­letzt aus­fal­len Max Gim­mel, Feo­dor Boi­ar­chi­nov, Micha­el Schaaf sowie Niki­ta Nau­mann. Aus Bie­tig­heim wird an die­sem Wochen­en­de kei­ne Ver­stär­kung erwartet.