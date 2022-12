Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

30-jäh­ri­ger stürzt auf schnee­glat­tem Geh­weg und ver­letzt sich

COBURG. Mit meh­re­ren Schnitt­ver­let­zun­gen und einer Kopf­ver­let­zung brach­te der Ret­tungs­dienst am Mitt­woch­abend einen 30-jäh­ri­gen nach einem Sturz auf einem nicht geräum­ten Geh­weg im Cobur­ger Stadt­ge­biet in die Not­auf­nah­me des Cobur­ger Klinikums.

Der 30-jäh­ri­ge stieg vor einer Bank­fi­lia­le in der Moh­ren­stra­ße um 18:20 Uhr aus einem Auto aus. Beim Betre­ten des Geh­wegs rutsch­te er auf­grund der Schnee­glät­te aus, kam zu Fall, und prall­te mit sei­nem Kopf gegen die Glas­schei­be einer Bank­fi­lia­le. Der Auf­prall war offen­sicht­lich der­art mas­siv, dass die 3 mal 2,5 Meter gro­ße Glas­schei­be zer­brach und der Mann sich nach dem Sturz an dem auf dem Boden lie­gen­den Glas verletzte.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt nun wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung durch Unter­las­sen, da der Geh­weg zur Unfall­zeit nicht aus­rei­chend geräumt und gestreut war. An der Glas­schei­be der Bank­fi­lia­le ent­stand ein Sach­scha­den von min­de­stens 1000€.

Drei glät­t­e­be­ding­te Ver­kehrs­un­fäl­le im Land­kreis Coburg

ITZ­GRUND, MEE­DER UND EBERS­DORF, LKR. COBURG. Der Schnee­fall am Mitt­woch sorg­te im Land­kreis Coburg am Nach­mit­tag und in den frü­hen Abend­stun­den für ins­ge­samt drei glät­t­e­be­ding­te Verkehrsunfälle.

Um 13:10 Uhr kam ein 42-jäh­ri­ger mit sei­nem Sko­da zwi­schen Herreth und Gleu­ßen bei schnee­glat­ter Fahr­bahn ins Schlin­gern und rutsch­te auf­grund der nicht ange­pass­ten Geschwin­dig­keit in den Stra­ßen­gra­ben. Das Fahr­zeug kipp­te um und blieb auf dem Dach lie­gen. Die drei Fahr­zeug­insas­sen konn­ten sich selbst­stän­dig aus dem Auto befrei­en. Einer der bei­den Mit­fah­rer wur­de leicht ver­letzt vom Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum gebracht. Die bei­den ande­ren Insas­sen blie­ben unver­sehrt. Der schwer­be­schä­dig­te Sko­da des Man­nes hat­te nur noch Schrott­wert und muss­te von einem Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me und der Ber­gung des Fahr­zeugs war die Staats­stra­ße zwi­schen­zeit­lich kom­plett gesperrt. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf min­de­stens 15.000€. Gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Um 15:45 Uhr kam eine 83-jäh­ri­ge mit ihrem Mitsu­bi­shi auf der Staats­stra­ße St2205 zwi­schen Bei­ers­dorf und Wie­sen­feld von der Stra­ße ab. Das Fahr­zeug schleu­der­te von der schnee­glat­ten Fahr­bahn in den Stra­ßen­gra­ben und über­schlug sich. Am Fahr­zeug ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in Höhe von 10.000€. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin kam mit leich­ten Ver­let­zun­gen mit dem Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum. Ein Abschlepp­dienst über­nahm die Ber­gung des Fahr­zeugs. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf.

Um 21:35 Uhr war ein 22-Jäh­ri­ger mit sei­nem Seat auf der Haupt­stra­ße im Ebers­dor­fer Gemein­de­teil Frohn­lach unter­wegs. In einer Rechts­kur­ve, die in die Kel­ler­gas­se führ­te, rutsch­te der Seat des Man­nes auf der schnee­glat­ten Fahr­bahn gera­de­aus wei­ter und prall­te gegen einen Baum. Der Sach­scha­den bei dem Fahr­zeug liegt hier bei min­de­stens 2000€. Der Auto­fah­rer selbst blieb unver­letzt. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men hier einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf und ermit­teln gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Mann stirbt bei Verkehrsunfall

A9 BERG, LKR. HOF. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag ereig­ne­te sich auf der A9 bei Berg ein Ver­kehrs­un­fall mit vier betei­lig­ten Fahr­zeu­gen. Ein 81-jäh­ri­ger Auto­fah­rer erlitt dabei töd­li­che Verletzungen.

Am Don­ners­tag­vor­mit­tag, gegen 9 Uhr, war ein Audi-Fah­rer auf der A9 in Rich­tung Süden unter­wegs. Bei Berg geriet er ins Schleu­dern und kol­li­dier­te mit einem Last­wa­gen. Die bei­den Unfall­fahr­zeu­ge kamen auf dem Stand­strei­fen zum Ste­hen. Ein wei­te­rer, nach­fol­gen­der Last­wa­gen muss­te auf­grund des Unfalls stark brem­sen, wor­auf­hin ein 81-jäh­ri­ger Volks­wa­gen­fah­rer fron­tal auf das Heck die­ses Last­wa­gens auf­fuhr. Sein Auto schob sich dabei bis zur Hälf­te unter den Last­wa­gen. Der 81-jäh­ri­ge Fah­rer aus Thü­rin­gen erlitt bei dem Zusam­men­stoß töd­li­che Ver­let­zun­gen und starb noch an der Unfall­stel­le. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf geschätz­te 50.000 Euro.

Ein Ver­tre­ter der Staats­an­walt­schaft Hof sowie ein Gut­ach­ter kamen an die Unfall­stel­le und unter­stütz­ten die Beam­ten der Ver­kehrs­po­li­zei Hof bei der Unfall­auf­nah­me und der Klä­rung der Unfall­ur­sa­che. Die Fahr­bahn Rich­tung Mün­chen muss­te hier­für über meh­re­re Stun­den gesperrt wer­den. Nach knapp fünf Stun­den konn­te die Sper­re voll­stän­dig auf­ge­ho­ben werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Wo bleibt das Handy

Kro­nach: Ein Mann aus Kro­nach ist offen­sicht­lich einem Betrü­ger auf den Leim gegan­gen. Der Geschä­dig­te hat­te über eBay-Klein­an­zei­gen ein Ipho­ne 14 Pro Max für 1750,- Euro erstan­den und den ver­ein­bar­ten Kauf­preis an den Ver­käu­fer über­wie­sen. Das anfäng­li­che „Schnäpp­chen“ stell­te sich im Nach­gang als „Ver­lust­ge­schäft“ her­aus. Der Ver­käu­fer steck­te offen­sicht­lich das Geld in sei­ne Tasche und lie­fer­te die Ware nicht. Der Geschä­dig­te ent­schloss sich her­auf zur Anzeigeerstattung.

Laden­die­be ent­wen­den Lebensmittel

Kro­nach: Zwei Jugend­li­che aus dem Land­kreis Kro­nach wer­den dem­nächst Post vom Gericht bekom­men. Die bei­den amts­be­kann­ten Beschul­dig­ten ent­wen­de­ten Mitt­woch­vor­mit­tag in einem Kro­nacher Super­markt Lebens­mit­tel im Wert von rund 15,- Euro und ver­lie­ßen mit der unbe­zahl­ten Ware den Laden. Ein Markt­mit­ar­bei­ter hat­te die Bei­den bei der Tat­aus­füh­rung beob­ach­tet und die Poli­zei ver­stän­digt. Die bei­den Laden­die­be konn­ten auf­grund der vor­han­de­nen Zeu­gen­be­schrei­bun­gen schnell ermit­telt wer­den. Bei­de Beschul­dig­te zei­gen sich geständig.