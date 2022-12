Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Unbe­kann­ter schlach­tet E‑Bike aus

BAM­BERG. Zwi­schen Sonn­tag, 11.12.2022, 22.00 Uhr und Mitt­woch, 19.00 Uhr, wur­de in einem Park­haus an der Alten Sei­le­rei ein E‑Bike, das auf einem Fahr­rad-Auto­trä­ger eines Pkws ange­bracht war, aus­ge­schlach­tet. Es wur­den der Len­ker, die Front­fe­der­ga­bel, zwei Schalt­he­bel, ein Mit­tel­dämp­fer, sowie ein Sat­tel und die dazu­ge­hö­ri­ge Stüt­ze im Gesamt­wert von etwa 2000 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mitt­woch wur­de die Poli­zei zu drei Laden­dieb­stäh­len geru­fen. Es wur­den zwei Män­ner und eine Frau beim Dieb­stahl von Lebens­mit­teln und Süßig­kei­ten im Gesamt­wert von knapp 70 Euro erwischt.

Mer­ce­des mit Bitu­men übergossen

BAM­BERG. Auf dem Gelän­de einer ehe­ma­li­gen Tank­stel­le in der Nürn­ber­ger Stra­ße wur­de zwi­schen Diens­tag, 17.00 Uhr und Mitt­woch, 07.15 Uhr, ein dort gepark­ter schwar­zer Mer­ce­des mit Bitu­men über­gos­sen. Die Poli­zei geht von einem Sach­scha­den in Höhe von etwa 3000 Euro aus, wes­halb unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se ent­ge­gen genom­men werden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 10.000 Euro und eine leicht ver­letz­te Frau sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les, der sich am Mitt­woch­mit­tag, gegen 13.25 Uhr, in der Hain­stra­ße ereig­net hat­te. Hier fuhr eine VW-Fah­re­rin in das Heck einer BMW-Fah­re­rin, die dort ihr Fahr­zeug ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen musste.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Moos­stra­ße, auf dem Park­platz einer Ver­si­che­rung, wur­de am Mitt­woch­früh, zwi­schen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr, die hin­te­re rech­te Stoß­stan­ge eines dort gepark­ten Wohn­mo­bils ange­fah­ren. Obwohl der Unfall­ver­ur­sa­cher Sach­scha­den von etwa 1100 Euro ange­rich­tet hat­te, flüch­te­te die­ser uner­kannt von der Unfallstelle.

29-Jäh­ri­ger begrapscht jun­ge Frau im Auto

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, gegen 22.40 Uhr, stand eine jun­ge Frau mit ihrem Opel in der Luit­pold­stra­ße und woll­te nach links in die Mit­tel­stra­ße abbie­gen. Plötz­lich stand ein Mann auf der Fahr­bahn, der sich mit bei­den Hän­den zunächst auf die Motor­hau­be lehn­te, bevor er sich ins Auto setz­te und begann die Frau zu begrap­schen. Anschlie­ßend stieg er wie­der aus und wie­der ein und ver­such­te die Frau wie­der zu belä­sti­gen, was aber von ihr abge­wehrt wer­den konn­te, bevor der Mann in Rich­tung Bahn­hof flüch­ten konn­te. Hier­bei belei­dig­te er die Geschä­dig­te auch noch. Der Täter, ein 29-jäh­ri­ger Mann, konn­te dann kurz vor Mit­ter­nacht im Bam­ber­ger Osten auf­ge­grif­fen und in Gewahr­sam genom­men wer­den. Er muss sich wegen sexu­el­ler Belä­sti­gung und Belei­di­gung straf­recht­lich verantworten.

In die­sem Zusam­men­hang sucht die Poli­zei nach Zeu­gen, ins­be­son­de­re jene, die auf das ste­hen­de und auch hupen­de Fahr­zeug auf­merk­sam wurden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

AMLING­STADT. Von einem in der Orts­stra­ße „Lud­wigs­hö­he“ gepark­ten Pkw, Daim­ler, brach ein Unbe­kann­ter gewalt­sam den auf der Motor­hau­be ange­brach­ten Mer­ce­des­stern ab und leg­te die­sen unter das Auto. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HIRSCHAID. Eine Unfall­flucht ereig­ne­te sich am Diens­tag­nach­mit­tag, gegen 16.30 Uhr, in der Allee­stra­ße. In der Eng­stel­le auf Höhe des dor­ti­gen Sport­hei­mes kam einem VW Pas­sat-Fah­rer ein Pkw, Audi A 4, ent­ge­gen. Dabei kam es zum Anstoß der jewei­li­gen Außen­spie­gel. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung (Sach­scha­den ins­ge­samt 350 Euro) zu küm­mern, fuhr der Audi-Fah­rer davon. Der 87-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher konn­te anhand des abge­le­se­nen Kenn­zei­chens aus­fin­dig gemacht wer­den und muss sich nun wegen Unfall­flucht verantworten.

STA­DEL­HO­FEN. Am Mitt­woch­nach­mit­tag kam es auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Roß­dorf am Berg und Stein­feld zu einem Streif­vor­gang im Begeg­nungs­ver­kehr zwi­schen einem Pkw, Ford/​C‑Max und einem Pkw, VW Sharan. Dabei berühr­ten sich die Fahr­zeu­ge mit ihren lin­ken Außen­spie­geln. Nach der Kol­li­si­on blieb der Fah­rer des Ford nicht ste­hen, um sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Die Unfall­fluch­ter­mitt­lun­gen wur­den sofort durch eine Strei­fe der Land­kreis­po­li­zei auf­ge­nom­men. Als Ver­ur­sa­cher konn­te schließ­lich ein 75-Jäh­ri­ger ermit­telt wer­den. Er muss sich nun wegen Unfall­flucht verantworten.

KIRCH­SCHLET­TEN. Scha­den von ca. 500 Euro rich­te­te der Fah­rer einer Sat­tel­zug­ma­schi­ne an, als er am Mitt­woch­abend von der Orts­mit­te nach links in Rich­tung Ober­obern­dorf abbog. Dabei tou­chier­te der Sat­tel­auf­lie­ger die Dach­trau­fe eines Anwe­sens. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern, fuhr der Sat­tel­zug­füh­rer davon. Anwoh­ner des beschä­dig­ten Hau­ses ver­stän­dig­ten die Poli­zei und fuh­ren dem Ver­ur­sa­cher nach. Die­ser konn­te schließ­lich in Scheß­litz ange­trof­fen wer­den. Den 54-jäh­ri­gen Fah­rer erwar­tet eine Anzei­ge wegen Unfallflucht.

Ver­kehrs­un­fäl­le

SCHLÜS­SEL­FELD. Eine leicht ver­letz­te Per­son sowie etwa 5.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Diens­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te. Von der Bam­ber­ger Stra­ße kom­mend woll­te ein 21-jäh­ri­ger Klein­trans­por­ter-Fah­rer nach links in die Veit-Den­nert-Stra­ße abbie­gen. Dabei miss­ach­te­te er jedoch die Vor­fahrt eines ent­ge­gen­kom­men­den Pkw. Die 20-jäh­ri­ge VW Golf-Fah­re­rin prall­te fron­tal gegen die hin­te­re rech­te Fahr­zeug­sei­te des VW-Craf­ters. Durch die Wucht des Ansto­ßes öff­ne­te sich der Air­bag im VW und ver­letz­te die 20-Jäh­ri­ge an der Nase.

OBER­HAID. Schnee­fall und Stra­ßen­glät­te waren die Ursa­che für einen Ver­kehrs­un­fall, der sich am Mitt­woch­nach­mit­tag auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Ober­haid und Appen­dorf ereig­ne­te. Dort geriet eine Auto­fah­re­rin nach rechts von der Stra­ße ab und streif­te eine Leit­plan­ke. Die 19-Jäh­ri­ge blieb unver­letzt. Am Pkw, VW, ent­stand erheb­li­cher Front­scha­den in Höhe von ca. 2.500 Euro.

WALS­DORF. Im Gra­ben über­schlug sich am Mitt­woch­abend, kurz vor 21 Uhr, ein Pkw, VW Polo, nach­dem der 24-jäh­ri­ge Fah­rer auf der Strecke von Zet­tels­dorf in Rich­tung Wals­dorf aus Unacht­sam­keit nach links von der Fahr­bahn abkam. Der Leicht­ver­letz­te muss­te im Kran­ken­haus behan­delt wer­den. An sei­nem Pkw ent­stand Total­scha­den in Höhe von ca. 3.000 Euro.

STRUL­LEN­DORF. Auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit rutsch­te am Don­ners­tag, gegen 02.40 Uhr, der unbe­la­de­ne Anhän­ger einer Sat­tel­zug­ma­schi­ne im Kur­ven­ver­lauf in den Zaun eines Fir­men­an­we­sens in der Sie­mens­stra­ße. Der 46-jäh­ri­ge Fah­rer blieb unver­letzt. Der Unfall­scha­den wird ins­ge­samt auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Noch ein­mal Glück gehabt

Zap­fen­dorf. Beim gest­ri­gen Win­ter­ein­bruch muss­te die Bam­ber­ger Ver­kehrs­po­li­zei nur zu einen mit Glät­te in Zusam­men­hang ste­hen­den Unfall fah­ren. Mitt­woch­nach­mit­tags hat­te die 24-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Audi A3 auf der A73 in Rich­tung Suhl viel Glück, als sie an der Aus­fahrt Zap­fen­dorf über­hol­te und dabei auf­grund ihrer unan­ge­pass­ten Geschwin­dig­keit auf der schnee­be­deck­ten Fahr­bahn von der Fahr­bahn abkam. Sie kam im Grün­strei­fen zum Still­stand, nach­dem sie ledig­lich einen Leit­pfo­sten umge­fah­ren hat­te. Sie blieb unver­letzt und auch der Audi unbe­schä­digt. Der Scha­den am Leit­pfo­sten ist gering. Alles in allem eine sehr gute Bilanz auf den Auto­bah­nen rund um Bam­berg für die­sen Schlechtwettertag.

Betrun­ken, ohne Füh­rer­schein, aber dafür mit Haft­be­fehl unterwegs

Viereth-Trun­stadt. Die Bam­ber­ger Schlei­er­fahn­der kon­trol­lier­ten gegen Mitt­woch­mit­tag einen pol­ni­schen Sko­da, wel­cher auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war. Bei des­sen 38-jäh­ri­gem Fah­rer konn­te gleich deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den. Ein frei­wil­li­ger Alko­test konn­te ihn auch nicht ent­la­sten, da die­ser 1,5 Pro­mil­le zeig­te. Außer­dem wur­de noch fest­ge­stellt, dass dem Mann die Fahr­erlaub­nis in Deutsch­land auf­grund einer frü­he­ren Trun­ken­heits­fahrt bereits ent­zo­gen wor­den war. Zu guter Letzt bestand auch noch ein Haft­be­fehl auf­grund einer frü­he­ren Unfall­flucht. Da er die zu lei­sten­de Geld­stra­fe nicht bezah­len konn­te, wur­de er in eine Justiz­voll­zugs­an­stalt ein­ge­lie­fert um die Ersatz­frei­heits­stra­fe abzu­sit­zen. Ein neu­es Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr und Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis folgt ebenfalls.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Göß­wein­stein. Am Mitt­woch­nach­mit­tag fuhr eine 20-jäh­ri­ge Frau mit ihrem VW Golf von Göß­wein­stein in Rich­tung Beh­rin­gers­müh­le. Aus Unacht­sam­keit kam sie im Beh­rin­gers­müh­ler Berg nach rechts ab und fuhr gegen einen gro­ßen Fels­brocken. Die Fah­re­rin blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt, aller­dings ent­stand ein Scha­den von ca. 6000 Euro. Der Golf war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Mitt­woch ent­wen­de­te ein 57-Jäh­ri­ger in einem Dro­ge­rie­markt eine Fla­sche hoch­wer­ti­ges Par­füm im Wert von ca. 142,00 Euro. Dabei hat­te er nicht mit dem auf­merk­sa­men Per­so­nal gerech­net, wel­ches den Dieb­stahl beob­ach­ten konnte.

Wäh­rend Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim sich zur Auf­nah­me im Geschäft befan­den, wur­den sie auf einen mög­li­chen wei­te­ren Laden­dieb auf­merk­sam gemacht. Beim Erblicken der Strei­fe woll­te der 29-Jäh­ri­ge flie­hen, konn­te jedoch auf­ge­hal­ten wer­den. Tei­le sei­nes Die­bes­gu­tes u. a. Scho­ko­la­de und Geld­bör­sen ver­steck­te er in sei­ner Jacke. Der Gesamt­wert der Waren beläuft sich auf ca. 242,00 Euro.

Bei­de Män­ner wer­den sich nun wegen Laden­dieb­stahls ver­ant­wor­ten müssen.

Forch­heim. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te den schwarz-blau­en Tret­rol­ler eines 11-Jäh­ri­gen. Der Stun­trol­ler war in der Ruhalm­stra­ße auf dem Fahr­rad­ab­stell­park­platz eines Gym­na­si­ums gestan­den. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mitt­woch­mit­tag woll­te ein 25-Jäh­ri­ger die Woh­nung sei­ner Mut­ter in der Büg­stra­ße nicht ver­las­sen. Dabei war der jun­ge Mann alko­ho­li­siert und unein­sich­tig. Nach­dem ihm durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ein Platz­ver­weis erteilt wur­de, ver­such­te er in deren Rich­tung zu schla­gen. Ein Beam­ter woll­te den Schlag abblocken, wobei er durch den Aggres­sor ver­letzt wur­de. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,54 Pro­mil­le. Er wur­de in Gewahr­sam genom­men, wo er in der Zel­le der­art ran­da­lier­te, dass die Ein­rich­tung teil­wei­se zer­stört wur­de. Es erfolg­te die vor­läu­fi­ge Unter­brin­gung in einer psych­ia­tri­schen Klinik.