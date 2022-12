Am 18. Dezem­ber 2012 wur­de Eber­mann­stadt als erste Kom­mu­ne im Land­kreis Forch­heim zur „Fairtra­de-Town“ aus­ge­zeich­net. Fairtra­de-Towns för­dern gezielt den fairen…

Die ehren­amt­li­che Was­ser­ret­tungs­or­ga­ni­sa­ti­on konn­te in die­sem Jahr etli­che Mit­glie­der auf Lehr­gän­ge schicken und so den Aus­bil­dungs­stand ful­mi­nant erwei­tern. Im Bereich…

Seel­sor­ge­be­reichs­got­tes­dienst am 1. Advents­sonn­tag in der Pfarr­kir­che St. Niko­laus Eber­mann­stadt

Am Abend des ersten Advents fand in der Stadt­pfarr­kir­che St. Niko­laus in Eber­mann­stadt ein gemein­sa­mer Got­tes­dienst für den Seel­sor­ge­be­reich Fränkische…