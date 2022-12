Am Frei­tag, den 16.12.2021 ist wie­der der BR-Stern­stun­den Tag.

Nach dem groß­ar­ti­gen Ergeb­nis im letz­ten Jahr, wol­len wir auch die­ses Jahr wie­der Gutes zu tun und eine Müh­len­weih­nacht mit Brot­backen zu Gun­sten von BR-Stern­stun­den ver­an­stal­ten. Am Frei­tag 16.12. und am Sams­tag 17.12. wer­den wir 2x pro Tag um 12.15 Uhr und um 16.00 Uhr je 50 Bro­te tra­di­tio­nell nur aus Sauer­teig, Mehl, Salz und Was­ser in unse­rem histo­ri­schen Holz­back­ofen backen. Gegen eine Spen­de von min­de­stens 5 Euro pro Brot wer­den wir die­se abge­ben. Jede Spen­de geht zu 100 Pro­zent an Stern­stun­den. Nach oben sind den Spen­den kei­ne Gren­zen gesetzt.

Am Sonn­tag ab 15 Uhr laden wir euch zu einer Müh­len­weih­nacht im Müh­len­hof mit wei­ßem Glüh­wein und vie­len wei­te­ren Leckereien.

Infos auch unter: https://​www​.stern​stun​den​.de/​t​e​r​m​i​n​e​.​h​tml