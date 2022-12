Neu­er Anlauf für den ersten Auswärtssieg

Nach Wei­ßen­fels und Ber­lin geht es für medi bay­reuth auch am 10. Spiel­tag in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga erneut in den Osten Deutsch­lands. Am Frei­tag­abend um 20:30 Uhr sind Bay­reuths Bun­des­li­ga Bas­ket­bal­ler zu Gast bei den NINERS in Chemnitz.

Wäh­rend medi nach dem Gast­spiel in der Haupt­stadt knapp eine Woche Zeit zur Vor­be­rei­tung hat­te, ist es bereits das vier­te Spiel inner­halb von zehn Tagen für die Sach­sen, die in der easy­Credit BBL aktu­ell bären­stark unter­wegs sind. Fünf ihrer letz­ten sechs Spie­le auf natio­na­lem Par­kett konn­te die Mann­schaft von Chef­trai­ner Rodri­go Pas­to­re für sich ent­schei­den. Vor allem beim letz­ten BBL-Auf­tritt in Ham­burg demon­strier­ten die NINERS beim 104:81-Erfolg ein­drucks­voll ihre aktu­el­le Top­form. Inter­na­tio­nal gab es hin­ge­gen am Diens­tag­abend in eig­ner Hal­le einen klei­nen Stim­mungs­dämp­fer. In der zwei­ten Grup­pen­pha­se im FIBA Euro­pe Cup ver­lor man die erste Par­tie gegen den fran­zö­si­schen Ver­tre­ter Cho­let Bas­ket mit 73:83.

Das sagt Lars Masell (Head Coach medi bayreuth):

“Chem­nitz ist ganz offen­sicht­lich eines der offen­siv­stärk­sten Teams der Liga, das den Ball im Angriff sehr gut bewegt. Mit 90,5 erziel­ten Punk­ten sind sie Drit­ter in der Liga, ihre 23,8 Assists pro Par­tie sind gut für Platz zwei in der BBL.

Für uns wird es dar­auf ankom­men, ihre Schüt­zen zu kon­trol­lie­ren. Ins­ge­samt müs­sen wir mit einer gesun­den Por­ti­on Selbst­ver­trau­en ins Spiel gehen und sowohl im Angriff als auch in der Ver­tei­di­gung die nöti­ge Schip­pe Aggres­si­vi­tät aufs Par­kett bringen.”