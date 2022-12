Weih­nach­ten eine Neu­aus­ga­be der „Knol­le“. Der Test­lauf kam so gut an, dass die Stadt Coburg über die Pro­jekt­grup­pe Stadt­ma­cher und gemein­sam mit den Marktbeschicker*innen das klei­ne Maga­zin als Weih­nachts­aus­ga­be auf­ge­legt hat. Das Cobur­ger Christ­kind wird außer­dem am Sams­tag flei­ßig beim Ver­tei­len am Wochen­markt hel­fen und kommt dazu zwi­schen 10 Uhr und 12 Uhr in die Spi­tal­gas­se. Markteinkäufer*innen dür­fen sich dann nicht nur über die neue Knol­le freu­en, son­dern auch klei­ne Gra­tis-Über­ra­schun­gen von den Händler*innen mit nach Hau­se nehmen.

Die Initiator*innen rücken mit die­ser Aus­ga­be das The­ma Weih­nach­ten in den Vor­der­grund und vor­ge­stellt wer­den erneut Markt­leu­te mit ihren ganz spe­zi­fi­schen (Weihnachts-)angeboten und Geschich­ten. Mit dabei ist zum Bei­spiel Rena­te Wolf, die nach eini­gen Jah­ren Pau­se wie­der auf dem Markt Cobur­ger Brat­wür­ste brät. Oder der Geflü­gel­hof Nit­ter mit vie­len Ange­bo­ten rund um die Gans. Außer­dem stellt sich Fami­lie Streit­ber­ger vor, die seit vie­len Jah­ren auf dem Obst- und Gemü­se­markt am Diens­tag und Frei­tag ihre regio­na­len Pro­duk­te anbietet.

Ab Sams­tag liegt die Knol­le wie­der an rund 40 Aus­la­ge­stel­len im Stadt­ge­biet kosten­frei aus oder kann online und ganz ein­fach am Bild­schirm unter www​.coburg​.de/​m​a​e​r​kte gele­sen werden.