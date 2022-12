An gleich vier Ter­mi­nen begrüß­te die Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le Neun­kir­chen am Brand e.V. ihre Gäste zu einem musi­ka­li­schen Jahresausklang.

Einen beein­drucken­den Start­punkt setz­ten das Juni­or- und Schü­ler­or­che­ster am neu ein­ge­führ­ten Nach­wuchs­kon­zert. Das Junior­or­che­ster unter Lei­tung von Edmund Rol­le emp­fing die Gäste mit viel­fäl­ti­gen Melo­dien wie „Ouver­tü­re zu Wil­helm Tell“ und „Let’s Rock“. Das Schü­ler­or­che­ster unter der Lei­tung von Mar­cus Bürz­le begei­ster­te mit einem abwechs­lungs­rei­chen Kon­zert­pro­gramm aus Weih­nachts­lie­dern und anspruchs­vol­len Stücken wie „The Hunch­back of Not­re Dame“ oder „A Mil­li­on Dreams“ aus dem Musi­cal „The Grea­test Show­man“. Gekrönt wur­de der span­nen­de Kon­zert­abend mit dem Solo­stück für Tuba „Varia­tio­nen über ein Volks­lied – Ein Männ­lein steht im Wal­de“ des Schü­ler­or­che­sters mit ihrem exzel­len­ten Soli­sten Andre­as Lenz.

An den zwei dar­auf­fol­gen­den Tagen stell­ten jeweils die zwei „gro­ßen“ Orche­ster der JTK ihr Kön­nen unter Beweis. Auch an die­sen Aben­den führ­te die Mode­ra­to­rin Dag­mar Bürz­le wie­der stim­mungs­voll durch das Pro­gramm. Das Jugend­or­che­ster unter der Lei­tung von Nico­le Stein­häu­ser ent­führ­te die Besu­cher mit Titeln wie „Mis­si­on to Mars“, „Adven­ture“ und der Film­mu­sik zu „Guar­di­ans of the Gala­xy“ in ent­fern­te Wel­ten. Das Sym­pho­ni­sche Blas­or­che­ster unter der Lei­tung von Edmund Rol­le und Georg Made­rer lie­fer­te den Gästen mit Wer­ken wie „Legend of Mara­cai­bo“, „Per­sis“ und „Cor­tège from Mla­da“ einen ful­mi­nan­ten Abschluss der Weih­nachts­kon­zer­te. Zahl­rei­che Zuga­ben und begei­ster­te Zuschauer/​innen waren an allen drei Kon­zer­ten der Dank für die­se durch­weg gelun­ge­nen Abende.

Einen weih­nacht­li­chen Abschluss des Kon­zertrei­gens lie­fer­te das Schü­ler­or­che­ster unter der Lei­tung von Mar­cus Bürz­le an ihrem tra­di­tio­nel­len Kon­zert in der St. Micha­els Kir­che am Neun­kirch­ner Weih­nachts­markt. Die jun­gen Musiker/​innen ris­sen mit Unter­stüt­zung des Cho­res „Ceci­lia Spat­zen“ unter der Lei­tung von Ker­stin Horz wie­der alle Besucher/​innen mit und ver­ab­schie­de­ten die begei­ster­ten Zuschauer/​innen in eine besinn­li­che Weihnachtszeit.

Wei­te­re Infos unter www​.jtk​-neun​kir​chen​.de