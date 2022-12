„Wei­ter­bil­dung öff­net Türen“

Mit ihrer Aus­bil­dung haben sie den Grund­stein gelegt, mit einer erfolg­rei­chen Wei­ter­bil­dung dar­auf auf­ge­baut: 621 Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der Höhe­ren Berufs­bil­dung hat die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulm­bach geehrt. „Mit Ihrer Wei­ter­bil­dung haben Sie einen wei­te­ren wich­ti­gen Schritt im Berufs­le­ben gemacht“, gra­tu­lier­te IHK-Vize­prä­si­dent Hans Reb­han. „Auf­stiegsper­spek­ti­ven, mehr Eigen­ver­ant­wor­tung, viel­leicht auch Per­so­nal­ver­ant­wor­tung – die Türen ste­hen Ihnen offen, denn die Unter­neh­men in Ober­fran­ken brau­chen Fach­kräf­te wie Sie.“ 232 der Absol­vie­ren­den kom­men aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth sowie den angren­zen­den Regio­nen des Kammerbezirks.

Ins­ge­samt haben die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten mit 21 ver­schie­de­nen Abschlüs­sen die Prü­fung bestan­den – am häu­fig­sten als Geprüf­te Wirt­schafts­fach­wir­tin, als Geprüf­ter Indu­strie­mei­ster, Fach­rich­tung Metall, oder als Geprüf­te Han­dels­fach­wir­tin. 80 der 621 Absol­vie­ren­den wur­den mit dem „Mei­ster­preis der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung“ aus­ge­zeich­net, den die jeweils 20 Pro­zent Prü­fungs­be­sten einer Fach­rich­tung erhal­ten, sofern sie min­de­stens ein „gut“ als Abschluss­no­te erzielt haben.

Über den Mei­ster­bo­nus der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung dür­fen sich zudem alle erfolg­rei­chen Wei­ter­bil­dungs­ab­sol­ven­tin­nen und ‑absol­ven­ten freu­en. Ins­ge­samt konn­te die IHK, die die Ver­tei­lung an die Emp­fän­ge­rin­nen und Emp­fän­ger über­nimmt, im Jahr 2022 bei­na­he 1,2 Mil­lio­nen Euro wei­ter­rei­chen. Nicht nur die­se finan­zi­el­le Aner­ken­nung zei­ge, so Reb­han: „Die beruf­li­che Bil­dung ist abso­lut auf Augen­hö­he mit der aka­de­mi­schen.“ Das sei Rea­li­tät, die aller­dings in vie­len Köp­fen noch fester ver­an­kert wer­den müsse.

Aner­ken­nen­de Wor­te rich­te­ten auch Regie­rungs­vi­ze­prä­si­dent Tho­mas Engel sowie Wolf­ram Brehm, stell­ver­tre­ten­der IHK-Haupt­ge­schäfts­füh­rer, an die Anwe­sen­den. „Auf dem Weg des lebens­lan­gen Ler­nens haben Sie eine wich­ti­ge Etap­pe erfolg­reich abge­schlos­sen“, sag­te Brehm. Regie­rungs­vi­ze Engel wünsch­te den Absol­vie­ren­den, dass sie aus der for­dern­den Zeit rei­cher her­vor­ge­hen – an Wis­sen, an Qua­li­fi­ka­tio­nen, Ner­ven­stär­ke und Erfahrungen.