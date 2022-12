„Ein­ber­ger Kin­der – der Stoff aus dem die Zukunft ist“ san­gen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Grund­schu­le vor weni­gen Tagen laut­stark. Und recht haben sie, wol­len sie doch „was erkun­den, was erfah­ren“. Expe­ri­men­te und Ent­deckun­gen waren es auch, die im Mit­tel­punkt der Fei­er anläss­lich der Zer­ti­fi­zie­rung zum „Haus der klei­nen For­scher“ stan­den. Ein­ge­la­den waren alle Grund­schul­kin­der, ihre Lehr­kräf­te sowie Gäste aus Eltern­bei­rat und Politik.

Neben musi­ka­li­schen Dar­bie­tun­gen durf­ten die Kin­der selbst vor­stel­len, was für sie das „Haus der klei­nen For­scher“ bedeu­tet. Von Dyna­mit-Boh­nen wur­de erzählt, ein selbst­ge­bau­tes Was­ser­stoff-Auto vor­ge­führt und vie­le wei­te­re Erkennt­nis­se geteilt.

Das Haus der klei­nen For­scher ist eine Bil­dungs­in­itia­ti­ve, deren loka­le Netz­wer­ke sich in ganz Deutsch­land für die För­de­rung von MINT-The­men, also Mathe­ma­tik, Infor­ma­tik, Natur­wis­sen­schaft und Tech­nik, sowie Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung im Kin­des­al­ter ein­set­zen. Seit über zehn Jah­ren enga­giert sich dabei auch die Bil­dungs­re­gi­on Coburg. Im Fokus ste­hen dabei die natür­li­che Neu­gier der Kin­der und die Mög­lich­keit, Din­ge selbst aus­zu­pro­bie­ren und zu erfor­schen. Schul­lei­te­rin Clau­dia Rauch dank­te daher auch Schul­amts­di­rek­tor Herrn Dör­fer für die Unter­stüt­zung bei der festen Ver­an­ke­rung des For­schens im Unterrichtsplan.

Bereits vor zwei Jah­ren erhielt die Grund­schu­le Röden­tal-Ein­berg zum ersten Mal die Zer­ti­fi­zie­rung als akti­ves For­scher­haus. Die ange­dach­te Fei­er muss­te damals Coro­na bedingt lei­der aus­fal­len. Umso grö­ßer war die Freu­de der Kin­der, ihre Ergeb­nis­se nach der direkt anschlie­ßen­den Re-Zer­ti­fi­zie­rung vor­zu­stel­len. Die Zer­ti­fi­zie­rung gilt jeweils für 2 Jah­re, daher ist eine lau­fen­de Re-Zer­ti­fi­zie­rung für die Ein­rich­tun­gen nötig.

„Ler­nen macht doch am mei­sten Spaß, wenn man selbst etwas ent­decken und erfor­schen darf“, freu­te sich Land­rat Seba­sti­an Strau­bel bei der Über­ga­be der neu­en Pla­ket­te an die Schul­lei­tung. Gemein­sam mit Bür­ger­mei­ster Mar­co Stei­ner bekam der Land­rat im Anschluss die Expe­ri­men­te und Ergeb­nis­se an den ein­zel­nen For­schungs­sta­tio­nen durch die klei­nen For­scher erklärt.