GAUSTADT/BAMBERG. Ein Unbe­kann­ter stahl gestern Mor­gen in Gaustadt die Geld­bör­se einer 70-Jäh­ri­gen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei sucht nach dem Taschendieb.

Eine 70-Jäh­ri­ge war am Mitt­woch­mor­gen, zwi­schen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr, in der Gaustadter Haupt­stra­ße unter­wegs und erle­dig­te in zwei Super­märk­ten ihre Ein­käu­fe. Im ersten Laden war noch alles in Ord­nung. Sie leg­te ihre Waren an der Kas­se ab und bezahl­te die­se im Anschluss. In die­sem Augen­blick sah die Frau ihre Geld­bör­se zum letz­ten Mal. Als sie näm­lich kurz danach in einem wei­te­ren Laden, nur 100 Meter ent­fernt, ihren dor­ti­gen Ein­kauf bezah­len woll­te, fehl­te der Geld­beu­tel. Wäh­rend ihrer Ein­käu­fe hat­te die 70-Jäh­ri­ge die Geld­bör­se in einem Stoff­beu­tel am Arm getragen.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt nun und möch­te wissen:

Wer hat am Mitt­woch, zwi­schen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr, im Bereich der Ein­kaufs­märk­te in der Gaustadter Haupt­stra­ße Wahr­neh­mun­gen gemacht, die mit dem Dieb­stahl zu tun haben könn­ten? Bit­te mel­den Sie sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.