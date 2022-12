Stif­tung wird auch nach der Eme­ri­tie­rung des Erz­bi­schofs wei­ter­ge­führt und hilft dort, wo staat­li­che Maß­nah­men nicht greifen

Mit einer Gesamt­sum­me von 24.200 Euro unter­stützt die Fami­li­en­stif­tung Kin­der­reich des eme­ri­tier­ten Erz­bi­schofs Lud­wig Schick kin­der­rei­che Fami­li­en in Not­la­gen sowie Pro­jek­te der Fami­li­en­hil­fe. Erz­bi­schof Schick dank­te bei der Spen­den­über­ga­be im Bis­tums­haus St. Otto in Bam­berg allen Spen­de­rin­nen und Spen­dern und denen, die sich für die Zie­le der Stif­tung ein­set­zen. Schick sag­te: „Die Coro­na-Pan­de­mie und die stei­gen­den Lebens­mit­tel- und Ener­gie­prei­se bela­sten ganz beson­ders die Fami­li­en mit vie­len Kin­dern. Die Stif­tung kann in vie­len Not­la­gen hel­fen. Wich­tig ist vor allem der­zeit, dass die kin­der­rei­chen Fami­li­en ideel­le und mora­li­sche Unter­stüt­zung erhal­ten, damit sie in den gegen­wär­ti­gen Schwie­rig­kei­ten zusam­men­hal­ten und die Her­aus­for­de­run­gen meistern.“

Diö­ze­san-Cari­tas­di­rek­tor Micha­el End­res dank­te bei der Spen­den­über­ga­be sei­ner­seits dem eme­ri­tier­ten Erz­bi­schof für die viel­fäl­ti­gen Hil­fen für kin­der­rei­che Fami­li­en in Not. Die Cari­tas trei­be die Sor­ge um, dass die gegen­wär­ti­ge Infla­ti­on noch mehr Men­schen in exi­sten­ti­el­le Schwie­rig­kei­ten brin­ge. Beson­ders für sol­che Fami­li­en, die ohne­hin in beschränk­ten Ein­kom­mens­ver­hält­nis­sen leben, wer­de die Situa­ti­on jetzt noch problematischer.

Mit 8500 Euro wird die Kin­der­er­ho­lung des Diö­ze­san-Cari­tas­ver­ban­des geför­dert, die jähr­lich für Mäd­chen und Jun­gen aus sozi­al benach­tei­lig­ten Fami­li­en zwi­schen 6 und 14 Jah­ren Feri­en­frei­zei­ten mit päd­ago­gi­scher Beglei­tung ermög­licht. Mit 2000 Euro wird ein Pro­jekt der Cari­tas Erlan­gen unter­stützt, das bedürf­ti­ge Fami­li­en zum Schul­jah­res­be­ginn bei der Anschaf­fung von Schul­ran­zen, Büchern, Arbeits­ma­te­ri­al und Sport­sa­chen hilft. Eben­falls 2000 Euro gehen an die Akti­on „Fit für Fami­lie“: Die sie­ben­tä­gi­ge Bil­dungs­maß­nah­me in der Jugend­her­ber­ge Pot­ten­stein rich­tet sich an Fami­li­en in schwie­ri­gen finan­zi­el­len und per­sön­li­chen Ver­hält­nis­sen und the­ma­ti­siert Fra­gen der Part­ner­schaft, Erzie­hung, Erste Hil­fe, Finan­zen und Sexua­li­tät. Zwi­schen den Maß­nah­men sor­gen regel­mä­ßi­ge ein- bis zwei­tä­gi­ge Nach­tref­fen für eine kon­ti­nu­ier­li­che psy­cho­lo­gi­sche und päd­ago­gi­sche Betreuung.

Des Wei­te­ren erhal­ten 15 Fami­li­en Ein­zel­fall­hil­fe zwi­schen 370 und 2000 Euro. Unter ande­rem wur­den Flücht­lings­fa­mi­li­en und ande­re Fami­li­en in sozia­ler Not mit bis zu sie­ben Kin­dern bei der Anschaf­fung von Wasch­ma­schi­ne, Kin­der­bet­ten, Kin­der­wa­gen, Bett­wä­sche, Win­ter­klei­dung und ande­ren Din­gen des täg­li­chen Bedarfs unterstützt.

Die Stif­tung will vor allem dort hel­fen, wo staat­li­che Maß­nah­men nicht oder nicht hin­rei­chend grei­fen. Als „kin­der­reich“ gel­ten in der Regel Fami­li­en mit vier und mehr Kin­dern. Die Zuwen­dun­gen wer­den unab­hän­gig von Reli­gi­ons­zu­ge­hö­rig­keit oder Her­kunft gewährt, die Betrof­fe­nen müs­sen aller­dings im Bereich der Erz­diö­ze­se Bam­berg woh­nen. Erz­bi­schof Schick kün­dig­te an, die Stif­tung auch nach sei­ner Eme­ri­tie­rung wei­ter­zu­füh­ren und sei­nem Amts­nach­fol­ger zu übergeben.

Mehr Infor­ma­tio­nen über die Stif­tung gibt es unter www​.fami​li​en​stif​tung​-kin​der​reich​.kir​che​-bam​berg​.de

Spen­den­kon­to: DE41 7509 0300 0009 0472 55