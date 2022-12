Kel­ler­brand Möhrendorf—Einsatz für das HLF1 + DLK

Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 15.12.2022 um 06:54 Uhr die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­weh­ren Möh­ren­dorf, Klein­see­bach und Buben­reuth sowie die Kreis­brand­in­spek­ti­on den Ret­tungs­dienst und die Poli­zei nach Möh­ren­dorf zu einem gemel­de­ten Kel­ler­brand. Kurz nach der Alar­mie­rung rück­ten die Kame­ra­den mit dem HLF1 und der DLK an die Ein­satz­stel­le aus. Nach Ein­tref­fen an der Ein­satz­stel­le erfolg­te die Abspra­che mit dem ört­li­chen Ein­satz­lei­ter. Da die Lage bereits unter Kon­trol­le war konn­ten die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr Buben­reuth ohne Maß­nah­men wie­der in das Gerä­te­aus einrücken.

THL Dreh­lei­ter / Unter­stüt­zung Rettungsdienst—Einsatz für das HLF2 + DLK

Um 17:28 Uhr alar­mier­te die Leit­stel­le Nürn­berg erneut die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr Buben­reuth zu einer Ret­tungs­dienst­un­ter­stüt­zung in die Vogel­sied­lung. Kurz nach Alarm­ein­gang rück­ten die Kame­ra­den mit dem HLF2 und der DLK an die Ein­satz­stel­le aus. Nach Abspra­che mit dem Ret­tungs­dienst wur­de eine Dreh­lei­ter­ret­tung aus dem ersten Ober­ge­schoß ent­schie­den. Der Pati­ent wur­de für den Trans­port sta­bi­li­siert und in der Schleif­korb­tra­ge fixiert. Mit Hil­fe der Dreh­lei­ter wur­de der Pati­ent sicher auf Erd­glei­che ver­bracht. Durch den Ret­tungs­dienst erfolg­te der Trans­port in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus. Wir wün­schen gute Bes­se­rung und schnel­le Genesung.