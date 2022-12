Alpha Coo­ling Pro­fes­sio­nal: Die inno­va­ti­ve Käl­te­an­wen­dung, basie­rend auf den For­schungs­er­geb­nis­sen der Stan­ford Uni­ver­si­ty – Hän­de rein- Schmerz weg.

Ein Licht­blick für Schmerz­ge­plag­te Men­schen im Fran­ken­land: Ab Janu­ar 2023 bie­tet Nico­le Putsch­ky-Kai­ser mit ihrem Stu­dio Coo­ling Vital – Käl­te­an­wen­dung im Weiß­main­tal, eine neue revo­lu­tio­nä­re Art der Käl­te­be­hand­lung an.

ACP steht für die Metho­de ALPHA COO­LING PRO­FES­SIO­NAL, eine ver­ein­fach­te und vor allem preis­wer­te Anwen­dung mit den Effek­ten der als Kryo­the­ra­pie bekann­ten Ganz­kör­per-Käl­te­an­wen­dung. ACP kann inner­halb weni­ger Minu­ten Schmer­zen lin­dern – ohne Fremd­kör­per (Spritzen,Tabletten) ohne Risiko.

Nico­le Putsch­ky-Kai­ser ist selbst seit Jah­ren geplag­ter Schmerz­pa­ti­ent. Auf der Suche nach einer Alter­na­tiv­me­tho­de zur Schmerz­lin­de­rung ist sie durch einen Bei­trag bei Pro7-Gali­leo auf die­se Ganz­kör­per-Käl­te­be­hand­lung gesto­ßen, für wel­che man nur die Hän­de braucht.

„Nach einer jah­re­lan­gen Odys­see und immer wie­der­keh­ren­den Rücken­schmer­zen, war nicht nur ich, son­dern auch mein Arzt lang­sam mit sei­nem Latein am Ende. Die Schmer­zen konn­te mir Prof. Dr. Latta zwar mei­stens neh­men, doch kehr­ten sie nach kur­zer Zeit zurück. Als ich den Bei­trag bei Gali­leo sah, ver­ein­bar­te ich umge­hend einen Ter­min, um das Gerät selbst zu testen – und was soll ich sagen – es funk­tio­nier­te wie beschrieben!

Die Ent­schei­dung fiel schnell.

Ich weiß, wie es ist immer Schmer­zen zu haben und sich hilf­los zu füh­len, daher möch­te ich auch ande­ren Men­schen die Mög­lich­keit geben die­se Behand­lungs­me­tho­de aus­zu­pro­bie­ren und die posi­ti­ven Effek­te von ACP zu erfah­ren“, so Putschky-Kaiser.

Wie funk­tio­niert das?

Die ACP Metho­de ist eine Mischung aus Kühl­beu­tel und Eis­ton­ne: Über die Hand­flä­chen wird die Kör­per­kern­tem­pe­ra­tur um etwa 1,5 Grad Cel­si­us abge­senkt, was bis­her nur über auf­wän­di­ge Sit­zun­gen in Ganz­kör­per-Käl­te­kam­mern mög­lich war. Und obwohl die Anwen­der nur ihre Hän­de auf die Kühl­flä­chen in die Unter­druck­kam­mer des ACP-Gerä­tes stecken, wirkt ACP auf den gesam­ten Kör­per und ist damit eine pro­fes­sio­nel­le lokal ange­wand­te Ganz­kör­per-Käl­te­be­hand­lung. Das erkal­te­te Blut in den Adern simu­liert eine Art Not­si­tua­ti­on. Die Sen­kung der Blut­tem­pe­ra­tur bewirkt die Aus­schüt­tung kör­per­ei­ge­ner Endor­phi­ne. Das führt zu Ent­zün­dungs­hem­mung und zur Schmerz­re­duk­ti­on oder sogar zur Schmerzfreiheit.

Der geziel­te the­ra­peu­ti­sche Ein­satz von Käl­te zur Schmerz-Behand­lung ist als Kryo­the­ra­pie­sehr lang bekannt. Die Alpha-Coo­ling-Anwen­dung hat der All­gäu­er Pro­dukt­de­si­gner Mar­kus Deussl (Leut­kirch) ent­wickelt. Sein Ver­fah­ren begei­stert immer mehr Menschen.

Die Anwen­dungs­mög­lich­kei­ten von ACP sind sehr viel­fäl­tig, das Ver­fah­ren wird vor allem bei Rücken­schmer­zen, Rheu­ma, Fibro­my­al­gie, Arthri­tis, Ner­ven­schmer­zen, Kar­pal­tun­nel­syn­drom, Gelenk­schmer­zen, Kopf­schmer­zen, Mus­kel­schmer­zen, Migrä­ne, hohem Blut­druck, „Fro­zen Shoul­der“ und bei vie­len Sport­ver­let­zun­gen ein­ge­setzt, aber auch zur Lei­stungs­stei­ge­rung und Rege­ne­ra­ti­on im Sport & Fitnessbereich.

„Bei der ACP ‑Anwen­dung müs­sen sich die Kun­den nicht nackig machen und ihren Kör­per minu­ten­lang eisi­gen Tem­pe­ra­tu­ren aus­set­zen. Ein­fach die Hän­de rein und los!“, so Nico­le Putsch­ky-Kai­ser Ver­gli­chen mit Behand­lun­gen in klas­si­schen Käl­te­kam­mern kosten die Anwen­dun­gen mit ACP etwa nur halb so viel.

Der erste Pro­be­ter­min ist kosten­los und kann bei Nico­le Putsch­ky-Kai­ser – COO­LING VITAL-Käl­te­an­wen­dun­gen im Weiß­main­tal per Tele­fon 0170–9861171 ver­ein­bart oder direkt online unter www​.coo​ling​vi​tal​.de gebucht werden!

Käl­te­an­wen­dung im Weiß­main­tal, Ebers­bach 30, 95361 Ködnitz