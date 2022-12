MARKT­RED­WITZ, LKR. WUN­SIE­DEL. Der Brand einer Woh­nung beschäf­tig­te am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen zahl­rei­che Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr, des Ret­tungs­dien­stes und der Poli­zei. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am Don­ners­tag­mor­gen, gegen 6 Uhr, bemerk­te ein auf­merk­sa­mer Nach­bar Rauch und Flam­men in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus im Markt­red­wit­zer Stadt­teil Brand und wähl­te den Not­ruf. Zahl­rei­che Kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren, des Ret­tungs­dien­stes und der Poli­zei eil­ten zum Brand­ort in der Jahn­stra­ße. Zwei Bewoh­ne­rin­nen konn­ten das Gebäu­de selbst­stän­dig ver­las­sen, ein Bewoh­ner wur­de von Kräf­ten der Feu­er­wehr durch ein Fen­ster geret­tet. Er erlitt ver­mut­lich eine Rauch­gas­ver­gif­tung und begab sich in ärzt­li­che Behand­lung. Der Gebäu­de­scha­den beläuft sich ersten Schät­zun­gen zufol­ge auf rund 50.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che aufgenommen.